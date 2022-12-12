Тренд на hand-made и не только! Как украсить елку-2023

Если ты тоже готовишься зажечь домашнюю елку, то наши советы будут тебе полезны. Мы собрали идеи, как украсить елку на 2023 год.

Идеи, как красиво украсить новогоднюю елку 2023

Тренд на hand-made

Если говорить о елке, в последние годы украинцы подхватили тренд украшать ее натуральными игрушками hand-made, рассказывает Наталья — она флорист и декоратор уже более десяти лет.

К примеру, пряниками ручной работы. Они очень ароматные и создают дома уют, — рассказывает Наталья.

Сейчас также смотрят

Она добавляет: прекрасно, когда есть традиция всей семьей что-то делать вместе, а потом украшать семейными шедеврами новогоднее дерево.

Украсить елку можно: шишками, орехами, сушеными мандаринами или ломтиками апельсина. “Здесь можно фантазировать и придумывать”, — убеждает декоратор.

Также на протяжении последних пяти лет появился тренд на новогодние венки, которыми можно украшать двери или повесить их на стене либо поставить на праздничном столе.

Как украсить елку 2023: трендовые цвета

Если все же вы решили украшать елку по старинке, игрушками, Наталья советует присмотреться к украшениям трендового цвета.

В этом году в почете оттенки красного, розового, золотистого, синего, фиолетового и голубого цветов.

А вот желтые оттенки лучше отложить до следующего года, они не по душе символу 2023 года.

Декоратор говорит: сейчас есть немалый выбор искусственных игрушек самых разных форм.

Путешествие на фабрику по производству украшений

На Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают как традиционные шарики, так и фигурки людей, машин, животных, овощей и фруктов.

Это могут быть профессии, увлечения, какие-то ситуации из жизни. То есть, можно украшать елку событиями из жизни, а не просто использовать елочные украшения в качестве декора, — советует главная художница Марина Чупринская.

И, конечно, здесь уверены, что елка невозможна без символа грядущего года — Черного Морского кролика или Кота.

Мы же с декоратором Натальей взялись украшать елку в базовых цветах. Это красные, золотистые, серебристые украшения и чуть-чуть hand-made. Они всегда актуальны. Поэтому если собрать даже минимальный набор подобных украшений — твоя елка будет в тренде еще много лет.

Кажется, что до сих пор не стоит? Читай, когда ставить елку к Новому году 2023.

У Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!