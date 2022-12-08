Когда ставить елку к Новому году 2023: народные поверья и удачные даты

Елка считается неотъемлемой частью празднования Нового года. Украинцы обожают эту давнюю традицию и каждый год украшают зеленую красавицу, ожидая удачи и счастья в новом году.
Когда ставить елку к Новому году 2023 — читай в материале.
Если ты хочешь наслаждаться запахом и цветом новогодней красавицы, можешь ставить елку уже сейчас. Ничего плохого в этом нет. Но сначала нужно определиться, какое дерево будешь ставить в доме.
Натуральная елка, хоть и дарит атмосферу праздника, но делает это не так долго. Ведь хвоя довольно быстро желтеет и опадает.
Натуральная елка, хоть и дарит атмосферу праздника, но делает это не так долго. Ведь хвоя довольно быстро желтеет и опадает.
Особенно тогда, когда ее приносят с холода в теплую квартиру. Нужно помнить, что дерево сохраняется свежим приблизительно две недели.
Поэтому лучше всего ставить елку за несколько дней до Нового года. Так ты сможешь встретить Старый Новый год с елкой, которая будет еще в нормальном виде.
А вот искусственная не требует особого ухода. Ее ставят в любое время.
А вот искусственная не требует особого ухода. Ее ставят в любое время.
Можно делать это за месяц до праздников, а разбирать тогда, когда захочется. Если ты — верующий(-ая) западного обряда, то лучше всего ставить елку в начале декабря.
Какого числа нужно ставить елку в этом случае? Если живая, то 23 декабря.
Какого числа нужно ставить елку в этом случае? Если живая, то 23 декабря.
А если искусственная — можно намного раньше. Самое главное, поставить ее до римо-католического Рождества (25 числа).
Наши предки верили, что от того, в какой именно день поставить елку, зависит, будешь ли ты счастлив(-а) в новом году. Точных дат при этом нет.
Главное — сделать это до Рождества. Вот несколько таких поверий:
Также есть особенная дата, когда ставить елку в доме нельзя. 22 ноября, согласно приметам, начинается зима.
Она хозяйничает и перебивает все твои желания.
Православные считают, что елка — это символ изобилия, лучшей жизни и веры в Христа. Ее ставят в начале декабря.
Но перед тем, как ее украшать, нужно обязательно помолиться. Убирают дерево православные верующие после 14 января.
Тогда, когда приходит праздник Василия и заканчивается Старый Новый год. К Крещению елка уже не должна стоять в доме православного верующего.
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