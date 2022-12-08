Когда ставить елку к Новому году 2023: народные поверья и удачные даты

Елка считается неотъемлемой частью празднования Нового года. Украинцы обожают эту давнюю традицию и каждый год украшают зеленую красавицу, ожидая удачи и счастья в новом году.

Когда ставить елку к Новому году 2023 — читай в материале.

Когда ставить елку к Новому году

Если ты хочешь наслаждаться запахом и цветом новогодней красавицы, можешь ставить елку уже сейчас. Ничего плохого в этом нет. Но сначала нужно определиться, какое дерево будешь ставить в доме.

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Натуральная елка, хоть и дарит атмосферу праздника, но делает это не так долго. Ведь хвоя довольно быстро желтеет и опадает.

Особенно тогда, когда ее приносят с холода в теплую квартиру. Нужно помнить, что дерево сохраняется свежим приблизительно две недели.

Поэтому лучше всего ставить елку за несколько дней до Нового года. Так ты сможешь встретить Старый Новый год с елкой, которая будет еще в нормальном виде.

А вот искусственная не требует особого ухода. Ее ставят в любое время.

Можно делать это за месяц до праздников, а разбирать тогда, когда захочется. Если ты — верующий(-ая) западного обряда, то лучше всего ставить елку в начале декабря.

Какого числа нужно ставить елку в этом случае? Если живая, то 23 декабря.

А если искусственная — можно намного раньше. Самое главное, поставить ее до римо-католического Рождества (25 числа).

Какого числа ставить елку на Новый 2023 год: православные приметы

Наши предки верили, что от того, в какой именно день поставить елку, зависит, будешь ли ты счастлив(-а) в новом году. Точных дат при этом нет.

Главное — сделать это до Рождества. Вот несколько таких поверий:

22 декабря. Ставили елку в этот день не просто так, ведь 22 число — это день зимнего солнцестояния. Славяне думали, что этот день является началом нового жизненного цикла. Предки не ставили елку, а развешивали веточки в доме.

24 декабря. В этот день ставили елку жители германских народов. Они это делали не для того, чтобы было счастье в новом году или прогнать злых духов, а для того, чтобы иметь хороший урожай. После этого такую традицию переняли христиане. Если хочешь, чтобы в доме был достаток и изобилие, ставь дерево именно в этот день.

28 декабря. В Трифонов день православные верующие наряжали елку. Трифон помогал нуждающимся и защищал отверженных. Если хочешь уберечь себя от злых языков и сложностей, наряжай дерево 28 декабря.

Также есть особенная дата, когда ставить елку в доме нельзя. 22 ноября, согласно приметам, начинается зима.

Она хозяйничает и перебивает все твои желания.

Когда ставить елку к Новому году православным верующим

Православные считают, что елка — это символ изобилия, лучшей жизни и веры в Христа. Ее ставят в начале декабря.

Но перед тем, как ее украшать, нужно обязательно помолиться. Убирают дерево православные верующие после 14 января.

Тогда, когда приходит праздник Василия и заканчивается Старый Новый год. К Крещению елка уже не должна стоять в доме православного верующего.

Когда ставить елку к Новому году: благоприятные даты

18 число. Если хочешь создать дома атмосферу праздника и задобрить Святого Николая, то в доме будет достаток и успех.

22 число. В день солнцестояния считается, что всякая нечисть теряет свою силу. Елка станет оберегом для твоего семейного гнездышка.

24 число считается одной из самых благоприятных дат для того, чтобы ставить и украшать елочное дерево.

28 число. Считается, что 28 декабря — это крайний день, когда можно ставить елку, чтобы попросить в этой день счастья и удачи во Вселенной.

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