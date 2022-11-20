Чтобы случилось кое-что сказочное! Как упаковать подарки на Новый год самостоятельно

Сначала ты тратишь бесчисленное количество часов, чтобы придумать, что же подарить близкому человеку, а потом даже не знаешь, как все это лучше упаковать. И иногда именно упаковка может создать ту атмосферу праздника, которой так не хватало долгое время.

Что же делать, если хочется сделать это от души и собственноручно, но в то же время не испортить внешний вид подарка?

Все достаточно просто — только следи за нашими инструкциями и вдохновляйся простыми в исполнении идеями, которые точно настроят тебя на новогоднюю волну.

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Идеи для упаковки подарков

Крафтовая бумага

Может показаться, что подарочная упаковка должна быть яркой, чтобы поразить воображение каждого. Однако кое-кому ближе минимализм и с однотонной бумагой проще справиться, а цвета добавит красивая лента.

Если у тебя уже есть обычная крафтовая бумага, то ее лучше всего дополнит красная полоска. Можно даже соединить ее с белой, зеленой или золотистой лентой, чтобы добавить еще больше праздничного настроения твоему подарку.

Внутрь упаковки можно будет положить конфетти. Хорошей идеей будет добавить к ленте снаружи веточку елки, калины, или даже шишку.

Разноцветная бумага

Если ты уже настаиваешь, то, конечно, можно выбрать разноцветную бумагу. Однако учти, что она должна быть качественной, не мятой, а также ее должно быть достаточно для твоего подарка.

Также желательно брать какой-нибудь более простой узор, чтобы его можно было проще совместить на швах. Даже обычные снежинки, елки, или эльфы могут выглядеть хорошо.

Подарок в виде посылки

Ранее удавалось заметить, какие бывают красивые оформления посылки или письма, которые, кажется, прибыли с Северного полюса? Как нет? Тогда нужно их быстро создать своими руками. Стоит только пофантазировать, или посмотреть пример ниже.

Также, если ты готовишь этот подарок ребенку, то можно попробовать ему написать письмо от Санты, эльфа, или даже сказочного оленя. Это может немного развлечь малышей и создать для них немного рождественского настроения.

Подарок в носке

Звучит довольно странно, но это может выглядеть очень мило. Такой вид упаковки уже давно практикуют за границей. Кто не помнит голливудские рождественские фильмы, где подарок ищут в носке у камина?

Можно, конечно, сложить что-то маленькое в разрисованный носок, такие сейчас часто продаются во многих магазинах. Или можно сделать своими руками из фетра — стоит лишь вырезать два одинаковых кусочка из ткани и сшить их вместе. Здесь уже каждый выбирает по своим способностям.

Подарок в виде конфеты

Иногда бывает сложно упаковать подарок, не имеющий четкой формы. Поэтому на помощь придет именно форма конфеты.

Стоит только положить внутрь понравившейся обертки сам подарок и закрутить краешки, как у настоящей конфеты. После этого нужно только завязать их красивыми лентами — и все готово.

Конверт для книги

Это не только хорошая идея для упаковки, но и отличный вариант для подарка. Книги содержат то, что больше всего ценится — знание и внимание к предпочтениям человека, которому презентуется подарок. Стоит знать предпочтение того, кому ты делаешь подарок.

Поэтому нужно выбрать самую интересную книгу, которая может понравиться твоему близкому человеку, и упаковать ее, как это показано на видео. Кроме того, можно написать какие-то пожелания на упаковке, или загадку, что за история хранится внутри подаренных слов.

Как упаковать подарок в бумагу

Потребуется не так много предметов. Если ты делаешь это впервые, то следует взять бумагу, карандаш, линейку, ножницы, декоративную ленту, двусторонний или обычный скотч. Далее нужно следовать инструкциям на видео и повторять все действия.

Еще больше идей для упаковки подарка на Новый год

Если тебе все же не хватает пока идей, то можешь смотреть на примеры упаковки, показанные на следующем видео.

Приближаются рождественские праздники. И лучше начать подготовку заблаговременно, чтоб успеть приобрести все нужное и обдумать детали. Королем стола обычно праздничный торт. Не хочешь покупать, как всегда, а мечтаешь о чем-то уникальном? Читай, как приготовить торт на Новый год.

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