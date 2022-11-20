Щоб сталося дещо казкове! Як обгорнути подарунки на Новий рік самостійно

Спочатку ти витрачаєш незліченну кількість годин, щоб вигадати, що ж подарувати близькій людині, а потім навіть не знаєш, як все це ліпше упакувати. Й іноді саме пакунок може створити ту атмосферу свята, якої так не вистачало довгий час.

Що ж робити, якщо хочеться зробити це від душі та власноруч, але водночас не зіпсувати зовнішній вигляд подарунка?

Все досить просто — лише слідкуй за нашими інструкціями та надихайся простими у виконанні ідеями, що точно налаштують тебе на новорічну хвилю.

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Ідеї для упаковки подарунків

Крафтовий папір

Може здаватись, що пакунок для подарунка має бути яскравим, щоб вразити уяву кожного. Однак декому ближче мінімалізм та і з однотонним папером простіше впоратись, а кольору додасть красива стрічка.

Якщо ти вже маєш звичайний крафтовий папір, то його найкраще доповнить червона смужка. Можна навіть поєднати її з білою, зеленою або ж золотавою стрічкою, щоб додати ще більше святкового настрою твоєму подарунку.

Всередину під час пакування також можна буде покласти конфеті. Гарною ідеєю буде додати до стрічки ззовні гілочку ялинки, калини, або ж навіть шишку.

Різнобарвний папір

Якщо ти вже наполягаєш, то, звісно, можна вибрати різнобарвний папір. Однак бери до уваги, що він має бути якісним, не м’ятим, а також його має бути достатньо для твого подарунка.

Також бажано брати якийсь простий візерунок, щоб його можна було простіше сумістити на швах. Навіть звичайні сніжинки, ялинки, або ж ельфи можуть мати гарний вигляд.

Подарунок у вигляді посилки

Раніше вдавалось помітити, які бувають красиві оформлення посилки чи листа, що, здається, прибули з Північного полюса? Як ні? Тоді потрібно їх швиденько створити своїми руками. Варто лише пофантазувати, або ж поглянути на приклад нижче.

Також, якщо ти готуєш цей подарунок дитині, то можна спробувати їй написати листа від Санти, ельфа, або ж навіть казкового оленятка. Це може трохи розважити малечу та створити для неї трохи різдвяного настрою.

Подарунок у шкарпетці

Звучать досить дивно, але це може виглядати дуже зворушливо. Такий вигляд упаковки вже давно практикують за кордоном. Хто не пам’ятає голлівудські різдвяні фільми, де подарунок шукають у шкарпетці біля каміна?

Можна, звісно, скласти щось маленьке у розмальовану шкарпетку, такі зараз часто продаються у багатьох магазинах. Або ж можна зробити своїми руками з фетру — варто лише вирізати дві однакові частинки з тканини та зшити їх разом. Тут вже кожен обирає за своїми здібностями.

Подарунок у вигляді цукерки

Іноді буває складно запакувати подарунок, який не має чіткої форми. Тому на допомогу прийде саме форма цукерки.

Варто лише покласти всередину вподобаної обгортки сам подарунок та закрутити краєчки, як у справжньої цукерки. Після цього потрібно лише зав’язати їх красивими стрічками — і все готово.

Конверт для книги

Це не лише гарна ідея для пакування, але й чудовий варіант для подарунка. Книги містять те, що цінується найбільше — знання та увага до вподобань людини, якій презентується подарунок. Варто ж знати вподобання того, кому ти робиш дарунок.

Тож потрібно лише вибрати найцікавішу книгу, яка може сподобатись твоїй близькій людині, та запакувати її, як це показано на відео. Крім того, можна написати якісь побажання на упаковці, або ж загадку, що за історія зберігається всередині подарованих слів.

Як запакувати подарунок у подарунковий папір

Знадобиться не так багато предметів. Якщо ти робиш це вперше, то варто взяти папір, олівець, лінійку, ножиці, декоративну стрічку, двосторонній або звичайний скоч. Далі потрібно слідувати інструкції на відео та повторювати усі дії.

Ще більше ідей для упаковки подарунка на Новий рік

Якщо тобі все ж таки не вистачає поки ідей, то ти можеш дивитись на приклади упаковки, що показані на наступному відео.

Наближаються різдвяні свята. І краще почати підготовку заздалегідь, щоб встигнути купити все необхідне і продумати деталі. Королем столу зазвичай є святковий торт. Не хочеш купувати, як завжди, а мрієш про щось унікальне? Читай, як приготувати торт на Новий рік.

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