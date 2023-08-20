Играют роль только освещение и твои предпочтения! Как выбрать цветовую палитру для дома

Дизайнер или просто любитель с желанием создать комфортное и стильное пространство — не важно кто ты, если речь идет о цветовой гамме твоего дома. Ведь гармоничную палитру иногда подобрать трудно даже экспертам.

Скроллинг лентой Instagram или Pinterest может ещё больше запутать, потому что количество цветов и стилей просто поражает.

Сколько цветов должно быть в доме и как их правильно подобрать — рассказали дизайнеры.

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Цветовая палитра для дома: на что обратить внимание

Некоторые дизайнеры рекомендуют отдельный список цветов, которые можно использовать в дизайне дома. Другие же отмечают: здесь все зависит от собственных предпочтений и образа жизни.

Следует ориентироваться на то, что вдохновляет тебя.

Ориентируйся на собственные вкусы, а не готовые картинки в Pinterest. Посмотри на цветовую палитру, преобладающую в твоем гардеробе, на какие цвета ты обращаешь внимание на улице, какие являются твоими любимыми.

Выбирать палитру можно и отдельно для всего дома, где каждая комната отражала бы разную эстетику. В конце концов — никогда не бойся экспериментировать!

Как выбрать цветовую гамму в дом

Дизайнеры советуют для начала выбрать один, основополагающий цвет, который будет присутствовать во всех комнатах. Таким образом, один цвет может образовать цепочку единого стиля во всей квартире.

Второй шаг — выбрать цвета, дополняющие основной цвет. Для этого художники и дизайнеры используют цветовой круг.

Дизайнер Эми Хэммингс-Батт объясняет, что это — давняя концепция для определения цветов, которые дополняют друг друга.

— Теоретически цвета, расположенные напротив друг друга на колесе, будут работать вместе в контрастной схеме, так что если ты не знаешь, с чего начать, цветовой круг — отличная подсказка, — объясняет Эми Хэмминс-Батт.

Важно не количество цветов, а то, как они сочетаются между собой.

Дизайнеры Джен и Мар советуют обратить внимание, что в комнате обычно используется не менее пяти цветов: нужно учитывать цвет пола, стен, потолков, мебели и текстиля.

— Что касается стен и потолка, то лучше, чтобы цвет потолка был всего на несколько тонов светлее цвета стен, — говорят Джен и Мар. — Разнообразие цветов в доме приносит много жизни. Можно даже использовать различные оттенки белого для стен и потолка, но выбирать мебель ярких и насыщенных цветов.

Дизайнер Таш Брэдли рассказывает, что она придерживается правила от шести до восьми цветов на весь дом/квартиру.

— Тогда я бы рекомендовала не больше трех цветов на комнату. Например, если у тебя есть белый, зеленый, голубой, бирюзовый, розовый и ярко-желтый — можешь изменять вес и расположение этих цветов.

Используй розовый цвет на стенах и темно-розовый для своего дивана, тогда он останется в пределах одного из трех цветов для комнаты.

Также дизайнеры советуют обратить внимание на освещение в комнатах — с какой стороны поступает естественный и искусственный свет. Ведь твой цвет может менять “настроение” в зависимости от времени года.

Напоследок, обращай внимание на темные и светлые тона. Лучше всего следовать суточному ритму и находиться в темных комнатах ночью, а в светлых — днем.

Цветовая гамма дома: фото

Если ты ещё не определился/(-лась) с дизайном своей квартиры, тогда советуем к прочтению наш другой материал: дизайнер рассказала, какие стили спален сейчас актуальны.

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