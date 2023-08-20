Грають роль лише освітлення та твої вподобання! Як обрати палітру кольорів для оселі

Дизайнер чи просто аматор з бажанням створити комфортний і стильний простір — не важливо хто ти, якщо йдеться про колірну гамму твоєї оселі. Адже гармонійну палітру інколи дібрати важко навіть експертам.

Скролінг стрічкою Instagram чи Pinterest може ще більше заплутати, бо кількість кольорів та стилів просто вражає.

Скільки кольорів має бути в домі та як їх правильно дібрати — розповіли дизайнери.

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Колірна палітра для оселі: на що звернути увагу

Деякі дизайнери рекомендують окремий список кольорів, які можна використовувати в дизайні оселі. Інші ж наголошують: тут все залежить від власних вподобань та стилю життя.

Варто орієнтуватися на те, що надихає тебе.

Орієнтуйся на власні смаки, а не готові картинки у Pinterest. Подивись на палітру кольорів, які переважають у твоєму гардеробі, на які кольори ти звертаєш увагу на вулиці, які є твоїми улюбленими.

Обирати палітру можна й окремо для всього помешкання, де кожна кімната відображала б різну естетику. Зрештою, ніколи не бійся експериментувати!

Як обрати колірну гаму в оселю

Дизайнери радять для початку обрати один, основний колір, який буде присутнім у всіх кімнатах. Таким чином, один колір може утворити ланцюжок єдиного стилю у всій квартирі.

Другий крок — обрати кольори, які б доповнювали основний колір. Для цього художники та дизайнери використовують колірне коло.

Дизайнерка Емі Хеммінгс-Батт пояснює, що це — давня концепція для визначення кольорів, які доповнюють один інший.

— Теоретично кольори, розташовані навпроти один одного на колесі, працюватимуть разом у контрастній схемі, тож якщо ти не знаєш, з чого почати, колірне коло — чудова підказка, — пояснює Емі Хеммінс-Батт.

Аже важлива не кількість кольорів, а те, як вони поєднуються між собою.

Дизайнери Джен і Мар радять звернути увагу, що в кімнаті зазвичай використовується не менше п’яти кольорів: потрібно враховувати колір підлоги, стін, стелі, меблів та текстилю.

— Що стосується стін і стелі, то краще, щоб колір стелі був лише на кілька тонів світліший за колір стін, — кажуть Джен і Мар. — Різноманітність кольорів у домі приносить багато життя. Можна навіть використовувати різні відтінки білого для стін та стелі, натомість обирати меблі яскравих та насичених кольорів.

Дизайнерка Таш Бредлі розповідає, що вона дотримується правила від шести до восьми кольорів на весь будинок/квартиру.

— Тоді я б рекомендувала не більше трьох кольорів на кімнату. Наприклад, якщо у тебе є білий, зелений, блакитний, бірюзовий, рожевий і яскраво-жовтий — можеш змінювати “вагу” та розташування цих кольорів.

Використати рожевий колір на стінах і обери темно-рожевий для свого дивана, тоді він залишиться в межах одного з трьох кольорів для кімнати.

Також дизайнери радять звернути увагу на освітлення у кімнатах — з якого боку поступає природне світло та штучне. Адже твій колір може змінювати “настрій” залежно від пори року.

Наостанок, звертай також увагу на темні та світлі тони. Найкраще — слідувати добовому ритму і перебувати у темних кімнатах уночі, а у світлих — вдень.

Колірна палітра оселі: фото

Якщо ж ти ще не визначився/(-лася) із дизайном своєї квартири, тоді радимо до прочитання наш інший матеріал: дизайнерка розповіла, які стилі спалень зараз актуальні.

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