Какие цветы нельзя держать дома: ТОП-10 растений

Многие люди декорируют свои дома растениями в горшках. Это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны для здоровья. Какие цветы нельзя держать в доме и почему — читай в материале.
Прежде, чем покупать красивый цветок и ставить его дома, убедись в том, что он не ядовит и не опасен. Существуют виды растений, который выделяют настолько сильные токсины, что у человека могут онеметь конечности и даже случиться асфиксия. Поэтому лучше не рисковать своим здоровьем, и не хранить дома следующие растения:
Кроме вышеперечисленных цветков, лучше не ставить на подоконник следующие растения:
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