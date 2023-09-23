Какие цветы нельзя держать дома: ТОП-10 растений

Многие люди декорируют свои дома растениями в горшках. Это отличный способ поднять настроение, улучшить самочувствие и обновить интерьер. Но существуют цветы, которые опасны для здоровья. Какие цветы нельзя держать в доме и почему — читай в материале.

Какие цветы нельзя держать дома: список

Прежде, чем покупать красивый цветок и ставить его дома, убедись в том, что он не ядовит и не опасен. Существуют виды растений, который выделяют настолько сильные токсины, что у человека могут онеметь конечности и даже случиться асфиксия. Поэтому лучше не рисковать своим здоровьем, и не хранить дома следующие растения:

Фикус. Существуют опасные виды с мясистыми листьями, в которых много сока. Попав на кожу, он может вызывать раздражение и отек. Если сок попадает внутрь, развивается головокружение, тошнота и затруднение дыхания. Дифенбахия. У растения довольно едкий сок. Он, попадая в организм, не только отрицательно сказывается на пищеварительной системе, но и затрудняет дыхание. Попав на кожу, он может вызвать ожог. Цикламен. Очень красивое растение, но тоже таит в себе опасность: сок стеблей и корней цикламена раздражает слизистые, вызывает отеки и боли в горле, а также может затруднять дыхание. Аглаонема. Если дома есть это растение, лучше позаботиться о том, чтобы до него не могли добраться ни дети, ни животные. В стеблях и ягодах аглаонемы содержится ядовитое вещество, которое может вызывать аллергию и разъедать слизистые. Олеандр. Все части этого дерева, которое красиво цветет, несут опасность для детей и животных. Пожевав лист, у них может развиться нарушение сердечного ритма. А попадание сока олеандра в глаза грозит слепотой. Нельзя сжигать ветки олеандра, ведь можно отравиться даже дымом. Молочай. В стеблях растения содержится всем известное белое молочко, которое, попав на слизистые может вызывать ожоги, а также головокружение и тошноту. Азалия. Известно, что попадание ее сока внутрь вызывает изжогу, тошноту и диарею. Если вовремя не оказана медицинская помощь, есть опасность нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Растения, которые нельзя держать в квартире

Кроме вышеперечисленных цветков, лучше не ставить на подоконник следующие растения:

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Монстера. Хоть и привлекает своим необычным внешнем видом, иголочки на стеблях, попадая на кожу, вызывают жжение. Кливия. В ней содержаться ядовитые вещества, провоцирующие тяжелые пищевые отравления. Пуансеттия. Ядовитый млечный сок может попасть на слизистые, и тем самым вызвать ожог и спровоцировать аллергию.

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