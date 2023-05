Из серьезной взрослости в детские миры! Какие книжные новинки почитать в мае

Есть немало вечных вопросов. Один из наиболее популярных — шекспировский “быть или не быть?” Однако ярые книголюбы чаще ставят перед собой другой: “Что же почитать новенького?” Мы и сами часто сталкиваемся с ним, поэтому делимся книжными новинками мая, чтобы у тебя был широкий выбор.

Фикшн и нонфикшн на этот раз прочно сплелись в нашем с издательством Vivat списке, но уверенно можно сказать одно — здесь можно найти по крайней мере одну книгу по душе, которая поможет расслабиться после тяжелого дня или наоборот переосмыслить старые установки в своей жизни.

Нонфикшн

Топ продаж по версии Amazon создал почетный профессор Северо-Восточного университета и руководитель Центра комплексных сетевых исследований Альберт-Ласло Барабаши. За личные достижения в области информационных технологий и вклад в развитие науки его отмечали наградами мирового уровня, в частности медалью фон Неймана и премией Фонда Лагранжа.

Профессор на протяжении многих лет исследовал судьбы тысяч ученых, спортсменов, актеров — и это для того, чтобы сделать вывод, что все в мире подчиняется закономерностям. Автор книги считает, что успех в любой сфере жизни можно просчитать, а потому создать формулу для его достижения не так уж сложно. По крайней мере, это сделал и сам Альберт-Ласло Барабаши.

Почему часто образованные и трудолюбивые люди остаются небогатыми и неизвестными, а успеха достигают их антиподы? Попытался объяснить профессор в своей книге Формула максимума. Победоносные стратегии достижения целей.

Американская исследовательница охраны окружающей среды Донелла Медовз получила мировую известность как соавтор знаменитой книги Пределы роста. Однако не остановилась на достигнутом и создала еще одну — Искусство мыслить системно, которая увидела мир уже после смерти автора.

Донелла Медовз пишет, что наш мир как грандиозная система ежедневно усложняется и бросает человечеству новые непростые вызовы: войны, голод, бедность или критическое состояние экосистемы. Автор считает, что это не просто катаклизмы, а системные сбои большой вычислительной машины реального мира.

Последовательный системный подход — единственное оружие против угрожающих ограниченному мышлению обстоятельств.

Исследовательница считает, что системное мышление может помочь решать как личностные, так и глобальные проблемы. Для этого необходимо лишь понимать процессы и алгоритмы системы. И действительно, это может сделать любой человек, если только разовьет свои навыки, в частности критическое мышление, которое помогает личности легко адаптироваться к новым реалиям и делает ее более гибкой в опасной среде.

Фикшн

Фанатеешь от стиля Нила Геймана и Терри Пратчетта? Обожаешь их совместную работу Благие знамения и ее экранизацию? Тогда оставайся на одной волне с К. Дж. Паркером.

Его личность долгое время оставалась тайной для мира, но в 2015 году британец Том Холт все же раскрыл свое имя фанатам. Как оказалось, мужчина просто использовал псевдоним, чтобы публиковать свои работы в жанре фэнтези.

В своей книге Потусторонний писатель создал мир, просто кишащий демонами и подчиняющийся нерушимым правилам. В нем главный герой — экзорцист без имени, который настойчиво делает свое дело, хоть и небезупречно.

Проспер Шанцкий — человек науки, апологет чистейших принципов, воспитатель первого в мире короля-философа. А если и мастер Проспер, и княжич под его опекой одержимы, то дальше будет говорить кто-то из их демонов…

Автор бестселлеров по версии The New York Times Габриэль Зевин выпустила свой десятый роман под лаконичным названием Завтра, завтра, завтра, который сразу стал книгой года №1 по версии Amazon.com и журналов Time, New York Times Notable Book.

Однако не это так украшает произведение, как история внутри него. Это многослойный роман о взрослении, поиске себя и успехе, меняющем правила игры. Это история о любви, душевной и физической боли, от которой невозможно укрыться. А также все это — о жизни, которая является нечестной игрой.

В центре сюжета Сэм Мейзер и Сэйди Грин — лос-анджелесские умники, которые когда-то были друзьями и крутились в одном кругу. Они не общались несколько лет, пока не встретились в один холодный декабрьский день на платформе метро.

Сэйди дает Сэму диск со своей видеоигрой, парень проходит ее и предлагает уместные улучшения. Так друзья создают популярную игру Ичиго, открывают собственную компанию и становятся богаче. Однако перед ними встают новые проблемы. Как устоять перед соблазнами взрослой жизни и реализовать личные творческие амбиции, не потеряв дружбы?

Детская литература

Украинская писательница и редактор Галина Ткачук в 2016 году уже получила признание за свою работу Тринадцать историй в темноте, которая стала книгой года ВВС. Однако разве стоит останавливаться на достигнутом и оставлять малышей без увлекательных историй?

В своем новом произведении автор рассказывает о Бе-Зе. Еще его называют Голубая записная книжка и он принадлежит Владе, которая хотела на его страницах написать Толстую книгу. Однако ее планы изменил февраль.

Тогда девочка уехала с мамой в Польшу и начала записывать свои самые сокровенные мысли.

Бе-Зе расскажет тебе их только по секрету! А еще поделится нашей общей историей о вынужденном переезде, новой школе, дружбе и любви ко всему родному для сердца. Может, и для тебя он сможет стать тем, в ком найдешь убежище, кого захочешь прижать и больше не выпускать из рук.

Когда-то автор произведений для детей Марта Гулей-Заглинская совмещала писательство с работой в ІТ. Однако всегда рассказывала легко о детстве как стране вечного лета и любви.

Это именно то время, когда можно беззаботно сидеть с дедушкой на веранде и слушать его рассказы о водяных листочках, Млечном Пути, планете Зория и океане, сотканном из серебристых нитей.

Главные герои — Славик и Илько. Они счастливчики, поскольку летом гостят у мудрого рассказчика, которым оказался 70-летний весельчак. Он знает немало историй и делится ими с младшим поколением. Поэтому каждый вечер маленькая компания собирается под аккомпанемент кузнечиков, чтобы перенестись в мир знаний и приключений. В нем деревья — живые, небо — цвета моря, а мечты — важнее математики.

Эта уютная книжечка научит ваших детей быть наблюдательными, внимательными и любознательными. А вас перенесет в страну вечного лета и любви.

Канадско-американский автор художественных книг для детей и молодежи Гордон Корман за четыре десятилетия успел продать более 30 млн книг по миру. Однако кого это может остановить?

В своей книге Нездатні писатель рассказывает о печально известном классе неудачников, аутсайдеров и академических катастроф.

Один из главных героев — мистер Закери Кермит, который когда-то был талантливым педагогом, но его карьера разрушена из-за скандала с мошенничеством. Ему остается всего год до выхода на досрочную пенсию, но его ярый враг назначает мужчину преподавать в класс трудных подростков.

Нездатні никогда не думали, что столкнутся с учителем, который будет относиться к ним хуже, чем они к нему.

Так же не ожидал мистер Кермит, что когда-нибудь еще будет переживать за преподавание. Так что случится, когда столкнутся худший класс и худший учитель?

