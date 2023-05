З серйозної дорослості у дитячі світи! Які книжкові новинки почитати у травні

Є чимало вічних питань. Одне з найбільш популярних — шекспірівське “бути чи не бути?” Однак затяті книголюби частіше ставлять перед собою інше: “Що ж почитати новенького?” Ми й самі часто постаємо перед ним, тому ділимося книжковими новинками травня, щоб у тебе був широкий вибір.

Фікшн та нонфікшн цього разу міцно сплелися у нашому з видавництвом Vivat списку, але впевнено можна сказати одне — тут можна знайти собі принаймні одну книгу до душі, яка допоможе розслабитись після тяжкого дня, або ж навпаки переосмислити старі сенси у своєму житті.

Нонфікшн

Топ продажів за версією Amazon створив почесний професор Північно-Східного університету та керівник Центру комплексних мережевих досліджень Альберт-Ласло Барабаші. За особисті досягнення в галузі інформаційних технологій та внесок у розвиток науки його відзначали нагородами світового рівня, зокрема медаллю фон Неймана й премією Фонду Лагранжа.

Професор протягом багатьох років досліджував долі тисяч науковців, спортсменів, акторів — і це для того, щоб дійти висновку, що все у світі підкоряється закономірностям. Тобто автор книги вважає, що успіх у будь-якій сфері життя можна прорахувати, а тому створити формулу для його досягнення не так уже й складно. Принаймні це зробив і сам Альберт-Ласло Барабаші.

Чому часто освічені та працьовиті люди залишаються небагатими та невідомими, а успіху досягають їхні антиподи? Спробував пояснити професор у своїй книзі Формула максимуму. Переможні стратегії досягнення цілей.

Американська дослідниця охорони довкілля Донелла Медовз отримала світову популярність як співавторка знаменитої книги Межі зростання. Однак не зупинилась на досягнутому та створила ще одну — Мистецтво мислити системно, яка побачила світ уже після смерті авторки.

Донелла Медовз пише, що наш світ як грандіозна система щодня складнішає та кидає людству нові непрості виклики: війни, голод, бідність чи критичний стан екосистеми. Авторка вважає, що це не просто катаклізми, а системні збої великої обчислювальної машини реального світу.

Послідовний системний підхід — єдина зброя проти загрозливих для обмеженого мислення обставин.

Дослідниця вважає, що саме системне мислення може допомогти розв’язувати як особистісні, так і глобальні проблеми. Для цього необхідно лише розуміти процеси та алгоритми системи. І насправді це може зробити будь-яка людина, якщо розвине свої навички, зокрема критичне мислення, що допомагає особистості легко адаптуватись до нових реалій та робить її більш гнучкою у небезпечному середовищі.

Фікшн

Фанатієш від стилю Ніла Ґеймана та Террі Пратчетта? Обожнюєш їхню спільну роботу Добрі передвісники та її екранізацію? Тоді залишайся на одній хвилі з К. Дж. Паркером.

Його особистість довгий час залишалась таємницею для світу, але у 2015 році британець Том Холт таки розкрив своє ім’я фанатам. Як виявилось, чоловік використовував псевдонім, щоб публікувати свої роботи у жанрі фентезі.

У своїй книзі Потойбічник письменник створив світ, що просто кишить демонами та підпорядковується непохитним правилам. У ньому головний герой — безіменний екзорцист, який править своє діло, хоч і небездоганно.

Проспер Шанцький — людина науки, апологет найчистіших принципів, вихователь першого у світі короля-філософа. А що і майстер Проспер, і княжич під його опікою одержимі, то далі говоритиме хтось із їхніх демонів…

Авторка бестселерів за версією The New York Times Ґабріель Зевін випустила свій десятий роман під лаконічною назвою Завтра, завтра, завтра, що одразу став книгою року №1 за версією Amazon.com, журналу Time, New York Times Notable Book.

Однак не це так прикрашає твір, як історія всередині нього. Це багатошаровий роман про дорослішання, пошук себе та успіх, який змінює правила гри. Це історія про кохання й душевний та фізичний біль, від якого неможливо сховатися. А також усе це — про життя, яке є нечесною грою.

У центрі сюжету Сем Мейзер і Сейді Ґрін — лос-анджелеські розумахи, які колись були друзями й крутилися в одному колі. Вони не спілкувались кілька років, поки не зустрілись одного холодного грудневого дня на платформі метро.

Сейді дає Сему диск зі своєю відеогрою, хлопець проходить її та пропонує доречні покращення. Так друзі створюють популярну гру Ічіґо, відкривають власну компанію і стають багатіями. Однак перед ними постають нові проблеми. Як встояти перед спокусами дорослого життя й реалізувати особисті творчі амбіції, не втративши дружби?

Дитяча література

Українська письменниця та редакторка Галина Ткачук у 2016 році вже отримала визнання за свою роботу Тринадцять історій у темряві, що стала книгою року ВВС. Однак хіба варто зупинятись на досягненому та залишати малечу без захопливих історій?

У своєму новому творі авторка розповідає про Бе-Зе. Ще його називають Блакитний записник, і він належить Владі, яка хотіла на його сторінках написати Товсту книжку. Однак її плани змінив лютий.

Тоді дівчинка поїхала з мамою до Польщі та почала нотувати свої найбільш потаємні думки.

Бе-Зе розкаже тобі їх, тільки по секрету! А ще поділиться нашою спільною історією про вимушений переїзд, нову школу, дружбу й любов до всього рідного серцю. Можливо, і для тебе він зможе стати тим, у кому знайдеш прихисток, кого захочеш пригорнути й більше не випускати з рук.

Колись авторка творів для дітей Марта Гулей-Заглинська поєднувала письменництво з роботою в ІТ. Однак завжди розповідала легко про дитинство як країну вічного літа та любові.

Це саме той час, коли можна безтурботно сидіти з дідусем на веранді та слухати його оповідки про водяні листочки, Чумацький Шлях, планету Зорію та океан, зітканий зі сріблястих ниток.

Головні герої — Славко та Ілько. Вони щасливчики, оскільки влітку гостюють у мудрого оповідача, яким виявився 70-річний бешкетник. Він знає чимало історій та радо ділиться ними з молодшим поколінням. Тому щовечора маленька компанія збирається під акомпанемент коників-стрибунців, щоб перенестись у світ знань і пригод. У ньому дерева — живі, небо — кольору моря, а мрії — важливіші за математику.

Ця затишна книжечка навчить ваших дітей бути спостережливими, уважними й допитливими. А вас перенесе у країну вічного літа й любові.

Канадсько-американський автор художніх книжок для дітей та молоді Ґордон Корман за чотири десятиліття встиг продати вже понад 30 млн книг по світу. Однак кого це може зупинити?

У своїй книзі Нездатні письменник розповідає про сумнозвісний клас невдах, аутсайдерів і академічних катастроф.

Один з головних героїв — містер Закері Керміт, який колись був талановитим педагогом, але його кар’єру зруйновано через скандал із шахрайством. Йому лишається всього рік до виходу на дострокову пенсію, але його затятий ворог призначає чоловіка викладати в клас важких підлітків.

Нездатні ніколи не думали, що стикнуться з учителем, який ставитиметься до них гірше, ніж вони до нього.

Так само не очікував містер Керміт, що колись ще знову перейматиметься за викладання. Тож що трапиться, коли стикнуться найгірший клас та найгірший учитель?

