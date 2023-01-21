Опинись серед амазонок, чаклунів чи навіть злодіїв — найкращі книги в жанрі фентезі

Книги у жанрі фентезі — це чудова можливість на декілька годин відірватись від реальності й зануритись в абсолютно інший світ фантастичних істот, дивовижних персонажів та міфів.
Хіба ж не це зараз так потрібно українцям? Тож ми підготували для тебе добірку захопливого фентезі, яке допоможе забути про тривожні думки.
Жанрово Знайти країну амазонок — це поєднання фентезі та пригодницько-історичного роману, який описує Україну XVI-XVIII століть. В основі сюжету легенда про амазонок, яка існувала серед шляхти на Галичині.
Княжна Катря Замковецька і її невипадкові супутники — шляхтич, який постає проти батька, загадкова скоморошка Талестра і таємничий помічник, який повсякчас ховає своє обличчя, — постануть перед складним вибором.
На головних героїв чекають захопливі пригоди, перемоги й провали, дружба і зради. І нікому не вдасться оминути того, що лежить на цьому шляху.
Не відчиняй незнайомих Дверей, — радить Кодекс чаклунів. Іґніса Еміліуша це завжди влаштовувало: попри талант до магії та благословення Духа Вогню, він тримався якнайдалі від гризот трьох великих родів і уникав Декорацій, зворотного боку реальності.
Та зустріч із Ґайєю вирвала його з буднів і кинула в неспинну мандрівку, сповнену відкриттів. Адже світ — небезпечний і неймовірний, Ґайя — таємнича та ще й пов’язана з одним із магічних Ключів Іґніса і давньою легендою, через яку чаклунська спільнота втратила спокій.
Головна героїня Ванесса володіє рідкісним даром передбачення, який вважає своїм прокляттям й понад усе прагне його позбутися.
Вона навіть відмовилася від чаю на користь кави, щоб уникати дивних натяків долі на споді чашок і в чайних листочках.
Дівчина почувається винною від того, що з людьми навколо трапляються нещастя. Не кажучи вже про власні невдачі, особливо в коханні… Якось вона вирушає до Парижа на запрошення тітки та ніби отримує шанс на нове життя.
У затишній чайній крамничці Ванесса знаходить спокій… і не тільки. Та все ж остаточно вона ще не опанувала свій дар і лишається питання — чи зможе вона остаточно опанувати свій дар і впоратися з настирливою долею?
Головна героїня Фейбл ніколи не забуде, як мати загинула під час невблаганної бурі, а тато кинув її саму на острові виживати поміж злодіїв та бездушних добувачів дорогоцінного каміння.
Колись маленька налякана дівчинка, тепер горда й сильна донька моря, яка навчилася нікому не довіряти й завжди покладатися тільки на себе, вона не має, куди вертатися, проте єдине, що рухає нею, — жага вибратися з цього клаптика суші, знайти батька й забрати належне.
Дівчина заручається допомогою молодого торговця на ім’я Вест і разом їм доведеться пережити більше, ніж підступні шторми та помсти покидьків. Звісно, якщо вони обидва хочуть вижити в цій пригоді.
До речі, книгу рекомендує читацький клуб Різ Візерспун.
Зірки й кістки є першою частиною трилогії Замок із кришталю і розповідає про світ, осяяний священним світлом Зірок.
Це динамічне фентезі, засноване на реальних подіях європейського середньовіччя, де не існує простих рішень, але є місце для правди, епічних битв і кохання!
Зірки й кістки починають історію великої боротьби, де кожен із героїв зустрінеться із власною темрявою.
Це розповідь про книжки і технології, криптографію і таємниці, дружбу і кохання. Вона починається у Сан-Франциско, у химерній книгарні, але дуже скоро виходить далеко за її межі, у широкий світ та оповите сутінками минуле.
Автор витворив пригодницьку історію двадцять першого століття, поєднавши водночас казкову чарівність Харукі Муракамі та захопливу філософську магію Ніла Стівенсона чи раннього Умберто Еко.
А ще додав особливої й трохи несподіваної чуттєвості, котрої зараз так мало у світі художньої літератури.
Цілодобова книгарня містера Пенумбри цілком відповідає своїй назві — це заклад, переступивши поріг якого, ви більше не захочете його залишати, така собі сучасна скриня з цікавинками, що здатна заінтригувати будь-якого допитливого читача.
Хтось під час відключень світла ходить в зал або на танці, хтось виробляє свічки, в’яже, дивиться завантажені фільми. Та найпопулярнішим заняттям, безперечно, є читання. Дізнайся, як завантажити книги на телефон.
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