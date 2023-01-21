Окажись среди амазонок, колдунов или даже злодеев — лучшие книги в жанре фэнтези

Книги в жанре фэнтези — отличная возможность на несколько часов оторваться от реальности и погрузиться в совершенно другой мир фантастических существ, удивительных персонажей и мифов.

Разве не это сейчас так нужно украинцам? Мы подготовили для тебя подборку увлекательного фэнтези, которое поможет забыть о тревожных мыслях.

Найти страну амазонок — Наталия Довгопол

Жанрово Найти страну амазонок — это сочетание фэнтези и приключенческо-исторического романа, описывающего Украину XVI-XVIII веков. В основе сюжета легенда об амазонках, которая существовала среди шляхты в Галиции.

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Княжна Катя Замковецкая и ее неслучайные спутники — предстающий против отца шляхтич, загадочная скоморошка Талестра и ее таинственный помощник, постоянно скрывающий свое лицо, — предстанут перед сложным выбором.

Главных героев ждут увлекательные приключения, победы и провалы, дружба и измены. И никому не удастся обойти то, что лежит на этом пути.

Все мои ключи и Гайя — Наталья Матолинец

Не открывай незнакомых Дверей, — советует Кодекс колдунов. Игниса Эмилиуша это всегда устраивало: несмотря на талант к магии и благословению Духа Огня, он держался подальше от угрызений трех больших родов и избегал Декораций, обратной стороны реальности.

Но встреча с Гайей вырвала его из будней и бросила в непрестанное путешествие, полное открытий. Ведь мир — опасный и невероятный, Гайя — таинственная, да еще и связанная с одним из магических Ключей Игнис и давней легендой, из-за которой колдовское сообщество потеряло покой.

Магическая чайная лавочка Ванессы Ю в Париже — Розелль Лим

Главная героиня Ванесса обладает редким даром предсказания, который считает своим проклятием и больше всего стремится от него избавиться.

Она даже отказалась от чая в пользу кофе, чтобы избегать странных намеков судьбы на нижней части чашек и в чайных листочках.

Девушка чувствует себя виноватой в том, что с людьми вокруг случаются несчастья. Не говоря уже о собственных неудачах, особенно в любви… Однажды она отправляется в Париж по приглашению тети и получает шанс на новую жизнь.

В уютном чайном магазине Ванесса обретает покой… и не только. И все же окончательно она еще не овладела своим даром и остается вопрос — сможет ли она окончательно овладеть своим даром и справиться с назойливой судьбой?

Среди воров — Эдриен Янг

Главная героиня Фейбл никогда не забудет, как мать погибла во время неумолимой бури, а папа бросил ее саму на острове выживать среди воров и бездушных добытчиков драгоценных камней.

Когда-то маленькая напуганная девочка, теперь гордая и сильная дочь моря, которая научилась никому не доверять и всегда полагаться только на себя, у нее нет, куда возвращаться, однако единственное, что двигает ею, — жажда выбраться из этого клочка суши, найти отца и забрать должное.

Девушка обручается помощью молодого торговца по имени Вест и вместе им придется пережить больше, чем коварные штормы и мести подонков. Конечно, если они оба хотят выжить в этом приключении.

Кстати, книгу рекомендует читательский клуб Риз Уизерспун.

Звезды и кости — Ирина Грабовская

Звезды и кости являются первой частью трилогии Замок из хрусталя и рассказывают о мире, озаренном священным светом Звезд.

Это динамичное фэнтези, основанное на реальных событиях европейского средневековья, где не существует простых решений, но есть место для правды, эпических сражений и любви!

Звезды и кости начинают историю великой борьбы, где каждый из героев встретится со своей тьмой.

Круглосуточный магазин мистера Пенумбры — Робин Стоун

Это рассказ о книгах и технологиях, криптографии и тайнах, дружбе и любви. Он начинается в Сан-Франциско, в причудливом книжном магазине, но очень скоро выходит далеко за его пределы, в широкий мир и окутанное сумраком прошлое.

Автор создал приключенческую историю двадцать первого века, соединив одновременно сказочное очарование Харуки Мураками и увлекательную философскую магию Нила Стивенсона или раннего Умберто Эко.

А еще добавил особую и немного неожиданную чувственность, которой сейчас так мало в мире художественной литературы.

Круглосуточный книжный магазин мистера Пенумбры вполне соответствует своему названию — это заведение, переступив порог которого вы больше не захотите его покидать, этакий современный сундук с интересностями, способный заинтриговать любого любознательного читателя.

Кто-то во время отключений света ходит в зал или на танцы, кто-то производит свечи, вяжет, смотрит загруженные фильмы. Но самым популярным занятием, безусловно, является чтение. Узнай, как скачать книги на телефон.

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