Причина или последствие? Почему в мире все популярнее становится литература о разводе

Тема развода всегда тяжелая и неприятная. Однако ныне разводы стали довольно частым явлением, из-за разных факторов: уверенность женщин и их положительное восприятие собственного выбора, отказ от брака в юном возрасте и уничтожение стереотипов, что после разрыва отношений женщина “перестает жить”.

На фоне этого все больше растет любопытство и спрос на литературу о разводе. Многие такие романы рассказывают не сугубо о фактах развода, а о развитии женщины в такой ситуации.

Действительно ли выросло количество разводов и какие книги на эту тему можно почитать, рассказали в Vogue. Мы также делимся с тобой интересным из мира литературы.

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Статистика разводов в Украине за 2023 год

На второй год полномасштабной войны в Украине заметно возросло количество разводов. Об этом можно узнать из аналитики Opendatabot.

За половину 2023 года в Украине зарегистрировали 10 139 случаев расторжения брака. Это на 33% больше, чем за соответствующий период в прошлом году — 7 632, однако все ещё меньше соответствующих показателей 2021 года — 13 153, — говорится в отчете.

Подкрепляет актуальность вопроса развода в мире и Украине и ряд разводов знаменитостей как мировых, так и отечественных. В частности, Арианы Гранде, Софии Вергары, Софи Тернер, Эмили Ратаковски, а среди украинских пар — развод Надежды Дорофеевой, Даши Квитковой, Марины Салем, Ирины Куцининой.

Неудивительно, что тема развода стала центральной в современной культуре.

Что почитать на тему развода

В подобной литературе ключевым становится не сам факт развода, а развитие главной героини после него. На главный план выходят эмоции и переживания женщины, что и интересует читателей со всего мира.

Примечательно, что подобную литературу любят не только женщины, но и мужчины.

Итак, что почитать о разводе и женщинах — советуем дальше.

Девушка в поезде

История может шокировать тебя: книга автора Полы Гоукинз рассказывает о жизни одной женщины, которая после развода с мужем, что изменил ей, переживает глубокую депрессию и страдает алкогольной зависимостью.

Утешение она находит в наблюдении за другой семейной парой, чей дом каждое утро и каждый вечер проезжает поездом.

Но все меняется ночью, которую она едва помнит. Впоследствии она узнает из новостей, что девушка, за которой она наблюдала, исчезла. Её убили. Но причастна ли главная героиня к убийству другой, такой идеальной женщины? И была ли эта жизнь действительно такой идеальной?

По мотивам книги в 2016 году вышел одноименный фильм, срежиссированный Тейтом Тейлором.

Большая маленькая ложь

Очень хорошая книга. Смешная и страшная — так описал книгу Большая маленькая ложь писатель Стивен Кинг.

Автор Лиан Мориарти создала настоящий бестселлер, где причиной всех бед становится ложь — незначительная, на первый взгляд.

Большая маленькая ложь это роман о бывших мужьях и других женах, о скандалах и инцидентах в школе, об убийстве и лжи. По книге также выпущен одноименный сериал.

Потерянная

Писательница Гилиан Флинн написала бестселлер №1 по версии The New York Times. В основе сюжета — волшебная, на первый взгляд, пара, которая вот-вот должна была праздновать пятую годовщину брака.

Внезапно жена исчезает, а в её исчезновении и даже убийстве подозревают мужа. Тот вины не признает.

Но все ли здесь однозначно? Действительно ли боялась женщина своего избранника и кто постоянно звонит ему? Об этом ты сможешь узнать в книге Потерянная.

И повсюду тлеют пожары

Глубокий психологический рассказ писательницы Селесте Инг расскажет о сложном материнстве и что может спасти в трудные времена от худших событий, о жестокости мира и как матери стремятся оградить от этого своих детей.

Это современный роман, в котором описываются события одного города, живущего по четкому плану. Однако приезд новой, “не такой, как все” семьи, ведет к пожару то здесь, то там.

Глубоко под водой

Второй, не менее удачный роман Полы Гоукинз после Девушки в поезде — глубоко под водой. Главными героями здесь есть женщины. А главным их палачом — не обстоятельства, а мужчины.

Флер книги в её названии: в тихой воде черти водятся, бойся её.

Здесь читателям и героям придется разгадать не одну загадку, а главное — найти виновных.

Идеальная

Когда твоя жизнь рассыпается на куски, спасительным кругом может стать наблюдение за жизнью других. Так поступает главная героиня романа Магды Страхули, брак которой практически разрушен, а желаемое материнство не воплощается в жизнь.

Со временем женщина понимает, что кто-то незнакомый знает о ней слишком много: в квартире побывали без её ведома. Поэтому женщина решается воплотить в жизнь свой жестокий план.

На самом деле тема разводов очень чувствительна. Здесь сложно подобрать универсальные советы для каждого и каждой. Но раньше мы писали, как не стать врагами после развода.

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