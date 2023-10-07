Подорожі та натхнення

Причина чи наслідок? Чому у світі все популярнішою стає література про розлучення

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Жовтня 2023, 19:00
Причина чи наслідок? Чому у світі все популярнішою стає література про розлучення
Фото: Unsplash, Pexels

Більше новин
Анна та Вадим Попсуї: історія кохання рятувальників із Запоріжжя
Те, що називають коханням з першого погляду! Історія подружжя рятувальників із Запоріжжя про знайомство та роботу
Занедбані пам’ятки України: костели та маєтки, які потребують реставрації
Спадок, який ми втрачаємо щодня. Пам’ятки та костели в Україні, що потребують негайної реставрації
Причина чи наслідок? Чому у світі все популярнішою стає література про розлучення
Що приготувати на романтичну вечерю: рецепти ситних та швидких страв, які можна приготувати вдома
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
Дивитись більше

Матеріали по темі

Книжкові новинки жовтня 2023 — добірка книг для читання восени
Політика, драми, казки. Книжкові новинки жовтня 2023 — що варто прочитати цієї осені
Причина чи наслідок? Чому у світі все популярнішою стає література про розлучення
Про калейдоскоп історій, фемінізм у давньогрецьких міфах та проблеми американок — інтерв’ю з письменницею Медлін Міллер
Уривок з книжки Сяйво свідомого я. Як зцілити душу, тіло та розум ізсередини
Не став дитинство малюка на паузу. Уривок з книги Сяйво свідомого я. Як зцілити душу, тіло та розум ізсередини
Літературний фестиваль Lviv BookForum: коли та де відбудеться
Дискусії, ярмарка та відомі гості! У Львові відбудеться 30-й книжковий форум — коли та як потрапити

Відео
0:12:16
Віктор Пендальчук

40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
0:03:44
Альфа СБУ
Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
0:04:34
Жінка військовослужбовиця
Мурашки по шкірі. Відверте інтерв’ю з жінкою, яка воює за Україну вже вісім років
0:11:57
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально
У момент збиття відчуваєш гордість. Стрілець ППО розповів про свою роботу та основні складнощі
0:03:32
Сапери
Завжди йдуть першими! Як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони
Росіяни тепер рідше виходять з нір. Що відбувається на фронті та як можна допомогти нашим військовим
0:02:39
Обстріл Грози
Дочка, зять і сваха, загинули всі… Розповіді тих, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Занедбані пам’ятки України: костели та маєтки, які потребують реставрації
Читати далі
Спадок, який ми втрачаємо щодня. Пам’ятки та костели в Україні, що потребують негайної реставрації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь