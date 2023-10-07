Причина чи наслідок? Чому у світі все популярнішою стає література про розлучення

Тема розлучення — завжди важка та неприємна. Однак нині розлучення стали доволі частим явищем, через різні фактори: впевненість жінок та їхнє позитивне сприйняття власного вибору, відмова від шлюбу в юному віці та знищення стереотипів про те, що після розриву стосунків жінка “перестає жити”.

На фоні цього все більше зростає цікавість та попит на літературу про розлучення. Чимало таких романів розповідають не суто про факти розлучення, а про розвиток жінки у такій ситуації.

Чи справді нині зросла кількість розлучень та які книги на цю тему можна почитати, розповіли у Vogue. Ми також ділимося з тобою цікавим зі світу літератури.

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Статистика розлучень в Україні за 2023 рік

На другий рік повномасштабної війни в Україні, помітно зросла кількість розлучень. Про це можна дізнатися з аналітики Opendatabot.

За половину 2023 року, в Україні зареєстрували 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на 33% більше, аніж за відповідний період торік — 7 632, проте все ще менше за відповідні показники 2021 року — 13 153, — йдеться у звіті.

Підкріплює актуальність питання розлучення у світі та Україні й низка розлучень знаменитостей — як світових, так і вітчизняних. Зокрема, Аріани Гранде, Софії Вергари, Софі Тернер, Емілі Ратаковскі, а серед українських пар — розлучення Надії Дорофєєвої, Даші Квіткової, Марини Салем, Ірини Куциніної.

Не дивно, що тема розлучення стала центральною у сучасній культурі.

Що почитати на тему розлучення

У подібній літературі ключовим стає не сам факт розлучення, а розвиток головної героїні після нього. На головний план виходять емоції та переживання жінки, що і зацікавлює читачів з усього світу.

Примітно, що таку літературу полюбляють не лише жінки, а й чоловіки.

Отже, що почитати про розлучення та жінок — радимо далі.

Дівчина у потягу

Історія може шокувати тебе: книга авторки Поли Гоукінз розповідає про життя однієї жінки, що після розлучення з чоловіком, який її зрадив, переживає глибоку депресію й страждає на алкогольну залежність.

Розраду вона знаходить у спостеріганні за іншою сімейною парою, чий будинок щоранку та щовечора проїздить потягом.

Та все змінюється вночі, яку вона заледве пам’ятає. Згодом вона дізнається з новин, що дівчина, за якою вона спостерігала, зникла. Її убили. Та чи причетна головна героїня до вбивства іншої, такої ідеальної жінки? І чи було те життя справді таким ідеальним?

За мотивами книги у 2016 році вийшов однойменний фільм, який зрежисував Тейт Тейлор.

Велика маленька брехня

Збіса гарна книжка. Смішна і страшна — так описав книгу Велика маленька брехня письменник Стівен Кінг.

Авторка Ліян Моріарті створила справжній бестселер, де причиною всіх бід стає брехня — незначна, на перший погляд.

Велика маленька брехня це роман про колишніх чоловіків та других дружин, про скандали та інциденти в школі, про вбивство та брехню. За книгою також випустили однойменний серіал.

Загублена

Письменниця Ґіліян Флінн написала бестселер №1 за версією The New York Times. В основі сюжету — чарівна, на перший погляд, пара, що ось-ось мала святкувати п’яту річницю шлюбу.

Раптово дружина зникає, а в її зникненні та навіть убивстві підозрюють чоловіка. Той провини не визнає.

Та чи все тут так однозначно? Чи насправді боялася жінка свого обранця та хто постійно надзвонює йому? Про це ти зможеш дізнатися у книзі Загублена.

Усюди жевріють пожежі

Глибока психологічна оповідь письменниці Селесте Інґ розповість про складне материнство та що може врятувати у скрутні часи від найгірших подій, про жорстокість світу та як матері прагнуть захистити від нього своїх дітей.

Це сучасний роман, в якому описуються події одного міста, що живе за чітким планом. Однак приїзд нової, “не такої як всі” родини, спричиняє пожежі то тут, то там.

Глибоко під водою

Другий, не менш вдалий роман Поли Гоукінз після Дівчини у потягу — Глибоко під водою. Головними героїнями тут є жінки. І головним їхнім катом тут є не обставини, а чоловіки.

Флер книги у її назві: у тихій воді водиться чортівня, тож бійся її.

Тут читачам та героям доведеться розгадати не одну загадку, а головне — знайти винних.

Ідеальна

Коли твоє життя розсипається на шматки, рятівним колом може стати спостереження за життям інших. Так вчиняє головна героїня роману Магди Страхулі, шлюб якої практично зруйнований, а бажане материнство не втілюється в життя.

З часом жінка розуміє, що хтось незнайомий знає про неї надто багато: у квартирі побували без її відома. Тож жінка наважується втілити в життя свій жорстокий план.

Насправді тема розлучень є дуже чутливою. Тут важко підібрати універсальні поради для кожної та кожного. Та раніше ми писали, як не стати ворогами після розлучення.

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