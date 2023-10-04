Политика, драмы, сказки. Книжные новинки октября 2023 — что стоит почитать этой осенью

Атмосфера осени всегда хорошо сочетается с теплым чаем и уютными книгами. Если все свои ты уже прочитал(-а) и хочешь чего-нибудь нового, в октябре на полочках магазинов будут интересные варианты. Узнай, какие книжные новинки октября 2023 достойны внимания.

Книжные новинки октября 2023 — подборка книг для чтения осенью

Издательство Vivat поделилось книжными новинками октября, которые ты уже можешь найти на полках или онлайн-магазине. Мы расскажем о пяти книгах разных жанров, чтобы ты точно нашел(-а) что-то по душе.

Московский фактор. Политика США относительно суверенной Украины и Кремля, Ю. М. Фишел

Аннексия Крыма Россией, сепаратистское движение, нападение на Украину — каждый раз ответ США критиковали как неадекватный, недостаточный или нерешительный. Книга повествует об исследовании четырех важных решений США насчет Украины.

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Учли ли суверенность Украины, когда принимали решение? Как выстраивали отношения с РФ все это время? Болезненные вопросы станут понятны после прочтения книги. Здесь и документальные свидетельства, и рассекреченные материалы, и даже мемуары бывших чиновников.

27 дней до Рождества, Д. Матияш

Дзвинка Матияш — автор, которая училась в Украине и имеет много украинских и зарубежных премий. Ее книги становятся известными на весь мир. 27 дней до Рождества — книга, которая дарит веру в чудеса и наполняет атмосферой праздника.

Рождество начинается тогда, когда его чувствует сердце. В периоды ожидания важно быть вместе с теми, кого мы любим, дарить свет друг другу. Главные герои книги создали адвент-календарь, где придумывают задачи и открывают новое.

Это уютная книга, которая подарит тебе новые знания об этом мире и идеях к Рождеству.

Равновесие, В. Винниченко

Париж 20-го века в украинской литературе? Как выглядел город глазами писателя — модерниста и провокатора? Если творческие размышления и легкое чтение созданы для тебя, роман Равновесие Владимира Винниченко — однозначный фаворит этой осени.

Ты погрузишься в рискованные эксперименты, непростые отношения и любовные треугольники. Узнаешь больше о революционерах и эмигрантах, которые жили, любили и погибали под небом Парижа и крышами Монмартра.

Бриджертоны. Герцог и я, Д. Куинн

Для тех, кто не смотрел сериал или хочет почувствовать атмосферу снова, книга о семье Бриджертонов расскажет красивую историю о любви. События происходят в эпоху Регентства, когда на балах леди и влиятельные семьи вели себя по правилам.

Какой должна быть настоящая леди? Что говорить принцу или герцогу? Дафна Бриджертон в этом году должна выйти замуж, но интересного предложения она еще не получила. Саймон Бассет, герцог Гастингс, пытается всячески избегать светских событий, ведь поклялся никогда не жениться.

Случайное знакомство меняет судьбы обоих героев. Романы этой серии становились бестселлером 19 раз, он издан на 41 языке мира, прочесть его наконец можно и на украинском.

Рождественские дела детектива Жерара, И. Андрусяк

Волшебная книга для малышей от известного детского писателя Ивана Андрусяка. Лауреат многих премий и член украинского центра ПЕН-клуба рассказал историю о славном детективе, который скучал на хуторе перед рождественскими праздниками.

На хутор собирался Оркестр дятла Дядюшки с концертом ко Дню Святого Николая. Однако для детектива найдется задание и на праздник. Черный воробей вершит темные дела.

Поэтому Жерару придется довести дело о веере примы капибары, потерянной трубке медведя Миська до конца. Все это происходит в уютной и праздничной атмосфере.

Раньше мы рассказывали, какие сказки для самых маленьких почитать с малышом.

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