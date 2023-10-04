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Політика, драми, казки. Книжкові новинки жовтня 2023 — що варто прочитати цієї осені

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 19:00
Книжкові новинки жовтня 2023 — добірка книг для читання восени
Фото: Pexels

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