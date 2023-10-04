Політика, драми, казки. Книжкові новинки жовтня 2023 — що варто прочитати цієї осені

Атмосфера осені завжди гарно поєднується з теплим чаєм та затишними книжками. Якщо усі свої ти вже прочитав(-ла) і хочеш чогось нового, у жовтні на поличках магазинів будуть цікаві варіанти. Дізнайся, які книжкові новинки жовтня 2023 варті уваги?

Книжкові новинки жовтня 2023 — добірка книг для читання восени

Видавництво Vivat поділилося книжковими новинками жовтня, які ти вже можеш знайти на поличках або в онлайн-магазині. Ми розповімо про п’ять книг різних жанрів, аби ти точно знайшов(-ла) щось до душі.

Московський фактор. Політика США щодо суверенної України та Кремля, Ю. М. Фішел

Анексія Криму Росією, сепаратистський рух, напад на Україну — щоразу відповідь США критикували як неадекватну, недостатню або нерішучу. Книга оповідає про дослідження чотирьох важливих рішень США щодо України.

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Чи врахували суверенність України, коли ухвалювали рішення? Як вибудовували стосунки з РФ увесь цей час? Болючі питання стануть зрозумілими після прочитання книги. Тут і документальні свідчення, і розсекречені матеріали, і навіть мемуари колишніх високопосадовців.

27 днів до Різдва, Д. Матіяш

Дзвінка Матіяш — авторка, що навчалася в Україні та має багато українських та закордонних премій. Її книжки стають відомими на весь світ. 27 днів до Різдва — книга, яка дарує віру в дива та наповнює атмосферою свята.

Різдво починається тоді, коли його відчуває серце. В періоди очікування важливо бути разом з тими, кого ми любимо, дарувати світло одне одному. Головні герої книги створили адвент-календар, де вигадують завдання та відкривають нове.

Це затишна книга, яка подарує тобі нові знання про цей світ та ідеї до Різдва.

Рівновага, В. Винниченко

Париж 20 століття в українській літературі? Який вигляд мало місто очима письменника — модерніста й провокатора? Якщо мистецькі роздуми та легке читання створені для тебе, роман Рівновага Володимира Винниченка — однозначний фаворит на осінь.

Ти зануришся в ризиковані експерименти, непрості стосунки й любовні трикутники. Дізнаєшся більше про революціонерів і емігрантів, які жили, любили й гинули під небом Парижа і дахами Монмартру.

Бріджертони. Герцог і я, Д. Куїнн

Для тих, хто не дивився серіал, або ж хоче відчути атмосферу знов, книга про родину Бріджертонів розповість красиву історію про кохання. Події відбуваються в епоху Регентства, коли на балах панянки та впливові родини поводилися за правилами.

Якою має бути справжня леді? Що казати принцу чи герцогу? Дафна Бріджертон цього року має вийти заміж, але цікавої пропозиції вона ще не отримала. Саймон Бассет, герцог Гастінґс, намагається всіляко уникати світських подій, адже поклявся ніколи не одружуватися.

Випадкове знайомство змінює долі обох героїв. Романи цієї серії ставали бестселером 19 разів, його видано 41 мовою світу, прочитати його нарешті можна і українською.

Різдвяні справи детектива Жерара, І. Андрусяк

Чарівна книга для малюків від відомого дитячого письменника Івана Андрусяка. Лауреат багатьох премій та член українського центру ПЕН-клубу розповів історію про славетного детектива, який нудився на хуторі перед різдвяними святами.

На хутір збирався Оркестр дятла Дядечка з концертом до Дня Святого Миколая. Однак для детектива знайдеться завдання і на свята. Чорний горобець вершить темні справи.

Тому Жерару доведеться довести справу про віяло прими капібари, загублену люльку ведмедя Міська до кінця. Усе це відбуватиметься у затишній та святковій атмосфері.

Раніше ми розповідали, які казки для найменших почитати з малюком.

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