Эпицентр европейской жары! Когда будет похолодание в Украине и какой погоды ждать на этой неделе

Украину накрыла неслыханная жара: ежедневно столбики термометров поднимаются выше, чем днем ранее. Кажется, последние дни августа 2023 станут самыми жаркими не только за все нынешнее лето, а за несколько сезонов последних лет!

Какая погода будет в Украине на этой неделе и когда придет похолодание, рассказываем дальше.

Погода в Украине 29 августа 2023

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook говорит: сейчас Украина стала эпицентром европейской жары.

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— Максимальная температура воздуха 29 августа 2023 года составит от +32ºС до +37ºС! — говорит Диденко.

Как это ни парадоксально, но в восточных областях Украины будет легче — от +25ºС до +29ºС.

Жарче всего будет на юге, в центре и на севере Украины.

Когда будет похолодание в Украине 2023

По словам Натальи Диденко, жара будет набирать обороты до четверга, 31 августа 2023 года.

30 августа в западных областях наконец-то снизится температура воздуха до милосердной, от +24ºС до +28ºС.

Синоптик также предупреждает о дождях на Западе Украины. Будут не только ливни, а иногда даже град и шквальный ветер.

— На остальной территории без осадков, разве ночью и утром местами с осадками могут быть Винницкая, Житомирская, Киевская области.

А понижение высоких температур ожидается с сентября. Какая будет погода на День знаний 1 сентября, мы писали в нашем другом материале.

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