Осторожно, аномальная жара! Чем чревата и какие последствия — рассказали в ВОЗ

Чувствуешь смену сезонной погоды на себе? Что ж, тебе действительно не кажется! Ведь развитие человечества привело к глобальному изменению климата и несет опасность для людей на планете.

Об этом на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус. Он добавил, что аномальная высокая температура, зафиксированная во многих регионах мира, оказывает большую нагрузку на здоровье людей.

Чем и кому угрожает высокая температура воздуха, рассказываем дальше.

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Аномальная жара: кому грозит

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что аномальная жара усугубляет имеющиеся проблемы со здоровьем, способна привести к преждевременной смерти и инвалидности.

Наибольшую опасность такая погода представляет для пожилых людей, детей, а также малоимущих.

По словам главы ВОЗ, организация совместно со Всемирной метеорологической организацией работает над поддержкой стран, которые столкнулись с аномальной погодой.

Аномальная жара уже доставляла неудобства в странах южной Европы. Речь идет об Испании, Италии.

Температура воздуха в Сицилии днем в среду приблизилась к 47ºС. По меньшей мере, в 20 городах Италии продолжает действовать внедренный властями повышенный уровень опасности из-за жары. Речь идет, в частности, о Риме, Флоренции и Болоньи.

Замедлить глобальное потепление может каждый из нас. Чек-лист сознательного человека, как беречь экологию, можешь найти в нашем другом материале.

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