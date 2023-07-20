Обережно, аномальна спека! Чим загрожує та які наслідки — розповіли у ВООЗ

Відчуваєш зміну сезонної погоди на собі? Що ж, тобі насправді не здається! Адже розвиток людства призвів до глобальної зміни клімату та несе небезпеку для людей на планеті.

Про це на пресконференції Всесвітньої організації охорони здоров’я сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Він додав, що аномальна висока температура, яка зафіксована у багатьох регіонах світу, чинить велике навантаження на здоров’я людей.

Чим та кому загрожує висока температура повітря, розповідаємо далі.

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Аномальна спека: кому загрожує

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що аномальна спека посилює наявні проблеми зі здоров’ям, здатна призвести до передчасної смерті та інвалідності.

Найбільшу небезпеку така погода становить для літніх людей, дітей, а також малозабезпечених.

За словами голови ВООЗ, організація спільно із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над наданням підтримки країнам, які зіткнулися з аномальною погодою.

Аномальна спека вже завдавала незручностей у країнах південної Європи. Йдеться про Іспанію, Італію.

Температура повітря на Сицилії вдень у середу наблизилася до 47ºС. Щонайменше у 20 містах Італії продовжує діяти впроваджений владою підвищений рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Рим, Флоренцію та Болонью.

Уповільнити глобальне потепління може кожен з нас. Чек-лист свідомої людини, як берегти екологію, можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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