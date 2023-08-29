Епіцентр європейської спеки! Коли буде похолодання в Україні та якої погоди чекати цього тижня

Україну накрила нечувана спека: щоденно стовпчики термометрів підіймаються вище, аніж у день перед тим. Здається, останні дні серпня 2023 стануть найспекотнішими не лише за все цьогорічне літо, а за кілька сезонів останніх років!

Якою погода буде в Україні цього тижня та коли прийде похолодання, розповідаємо далі.

Погода в Україні 29 серпня 2023

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook каже: нині Україна стала епіцентром європейської спеки.

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— Максимальна температура повітря 29 серпня 2023 становитиме від +32ºС до +37ºС! — каже Діденко.

Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше — від +25ºС до +29ºС. Найспекотніше буде на півдні, в центрі та на півночі України.

Коли буде похолодання в Україні 2023

За словами Наталки Діденко, спека набиратиме обертів до четверга, 31 серпня 2023 року.

30 серпня у західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, від +24ºС до +28ºС.

Синоптикиня також попереджає про дощі на Заході України. Будуть не лише зливи, а подекуди навіть град та шквальний вітер.

— На решті території — без опадів, хіба вночі та вранці місцями з опадами можуть бути Вінниччина, Житомирщина, Київщина.

А послаблення високих температур очікується вже з вересня. Якою буде погода на День знань 1 вересня, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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