Подорожі та натхнення

Епіцентр європейської спеки! Коли буде похолодання в Україні та якої погоди чекати цього тижня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Серпня 2023, 13:30
Коли в Україну прийде похолодання
Фото: Pexels

Більше новин
Хто може отримати пільги на комунальні послуги
Хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році: список груп населення
Громадянство
Як отримати громадянство США 2023 українцям: усі можливі методи отримання
Як передати показання за світло: інструкція
Легше, ніж здається: як передати показання за світло
Перша медична допомога при опіках окропом
Що робити та куди бігти: якою має бути перша допомога при опіку окропом
Дивитись більше

Матеріали по темі

Хто може отримати пільги на комунальні послуги
Хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році: список груп населення
Як передати показання за світло: інструкція
Легше, ніж здається: як передати показання за світло
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської

Відео
0:05:31
Куп'янськ не буде другим Бахмутом: військовий пояснив, яка ситуація

Куп’янськ не стане другим Бахмутом. Детально про бої та просування ЗСУ на східних напрямках
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 29 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Історики
Від козаччини до УНР! Як українці виборювали незалежність попри російські утиски
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 28 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:51
128 бригада тро
Від бізнесменів та айтівців до героїв України: історії бійців 128-ї окремої бригади сил ТРО
0:03:17
Дніпровські лікарні
Рятують бійців з найтяжчими пораненнями! Дніпровські медики роблять справжні дива
0:10:42
Привид Києва
Вічна пам’ять Привиду Києва! Юрій Ігнат прокоментував катастрофу L-39 і загибель ще двох пілотів
0:15:31
Крути
Крути 1918. Нерозказана історія великого героїзму українських юнаків
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Смаколики міняють на шеврони. Як на Дніпропетровщині облаштували їдальню для волонтерів та військових
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
Те, що не дасть забути про боротьбу регіону: які експонати є у Музеї спротиву в Херсоні
Більше відео
Збільшення губ
Читати далі
Що не можна робити після збільшення губ — пояснює експертка
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Читати далі
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь