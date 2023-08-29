Епіцентр європейської спеки! Коли буде похолодання в Україні та якої погоди чекати цього тижня

Україну накрила нечувана спека: щоденно стовпчики термометрів підіймаються вище, аніж у день перед тим. Здається, останні дні серпня 2023 стануть найспекотнішими не лише за все цьогорічне літо, а за кілька сезонів останніх років!
Якою погода буде в Україні цього тижня та коли прийде похолодання, розповідаємо далі.
Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook каже: нині Україна стала епіцентром європейської спеки.
— Максимальна температура повітря 29 серпня 2023 становитиме від +32ºС до +37ºС! — каже Діденко.
Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше — від +25ºС до +29ºС.
Як це не парадоксально, але в східних областях України буде легше — від +25ºС до +29ºС.
Найспекотніше буде на півдні, в центрі та на півночі України.
За словами Наталки Діденко, спека набиратиме обертів до четверга, 31 серпня 2023 року.
30 серпня у західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, від +24ºС до +28ºС.
30 серпня у західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, від +24ºС до +28ºС.
Синоптикиня також попереджає про дощі на Заході України. Будуть не лише зливи, а подекуди навіть град та шквальний вітер.
— На решті території — без опадів, хіба вночі та вранці місцями з опадами можуть бути Вінниччина, Житомирщина, Київщина.
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А послаблення високих температур очікується вже з вересня. Якою буде погода на День знань 1 вересня, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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