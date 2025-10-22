Куда лучше поехать в Европу в ноябре: 10 стран для отдыха без толп туристов

В ноябре Европа щедро раскрывает свои самые колоритные уголки, и это идеальное время для тех, кто хочет отдохнуть без толп туристов и при этом сэкономить на достаточно бюджетной поездке.

Какую страну Европы лучше всего посетить в ноябре — мы подобрали для тебя десять захватывающих идей.

Куда лучше поехать в Европу в ноябре: топ-10 стран

Португалия

Лиссабон идеален для осенних селфи, а солнечный юг Алгарве предлагает ещё немного позагорать. Мягкий климат (средняя температура +18…+22°C) позволяет гулять в лёгкой куртке, наслаждаться океаном, достопримечательностями, кофе и местным вином — и всё это без навязчивого туристического шума.

Италия

Сицилия, Рим, Тоскана — осенью здесь сезон трюфелей, оливок и молодого вина, а улицы Рима, Флоренции и Венеции уже не переполнены туристами. Тёплые дни (+15…+20°C, на юге до +22°C) и красота осени в Тоскане делают путешествие идеальным для фото и отдыха.

Испания

Где ещё хорошо в Европе в ноябре? Точно в Испании! Андалусия ещё хранит солнце (+17…+22°C), а Канарские острова с их пляжным раем помогут убежать от осенней хмурости. Атмосфера, архитектура, вкусная кухня и более низкие цены на жильё делают эту страну идеальным вариантом для отдыха.

Греция

Мягкий климат (+17…+21°C) позволяет ходить в футболке днём и наслаждаться достопримечательностями без очередей — от Акрополя до музеев Крита и Родоса. Осенняя кухня здесь просто фантастическая, поэтому стоит поехать именно в ноябре — это может быть гастрономический или романтический тур.

Кипр

Один из самых тёплых уголков Европы в ноябре (+21…+23°C): Пафос, Лимассол, Айя-Напа предлагают море, солнце и средиземноморскую кухню, а цены на жильё после летнего сезона приятно низкие.

Швейцария

Люцерн, Интерлакен и Цюрих очаровывают осенними красками в долинах (+5…+10°C), а в высокогорье начинается лыжный сезон. Чистый воздух, горячий шоколад и возможность застать первый снег делают отдых идеальным для короткого и приятного релакса в ноябре.

Франция

А как насчёт отдыха в Париже в ноябре? В это время культурная столица мира без толп туристов — возможность увидеть музеи без очередей и спокойно посидеть в кафе. Винные регионы и Прованс ещё радуют мягким солнцем (+9…+15°C) и особой атмосферой сбора урожая — идеально для гастрономического путешествия.

Австрия

Австрия открывает сезон зимних ярмарок, от которых веет ароматами горячего глинтвейна и штруделя, звуки музыки и рядом — невероятные горные пейзажи. Вена в ноябре праздничная, но ещё не переполнена туристами, что делает поездку атмосферной, хотя и немного прохладной (+6…+12°C).

Чехия

Золотая осень (+5…+10°C), непревзойдённые фотографии и спокойная атмосфера: Прага, Чески-Крумлов, Брно очаровывают историей, вкусной кухней и глинтвейном на площадях. Идеальный вариант для короткой уикенд-поездки в Европу в ноябре.

Словения

Страна мало открыта туристам, но дарит невероятную природу, спокойствие и уют: Любляна, озеро Блед, Пиран — комфортно как для походов, так и для спа-отдыха (+7…+12°C). Везде ощущается атмосфера чистоты и гармонии, что делает Словению именно той страной, где хорошо в Европе в ноябре.

