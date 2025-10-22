Куди краще поїхати до Європи у листопаді: 10 країн для відпочинку без натовпів туристів

У листопаді Європа вільно відкриває свої найколоритніші куточки, і це ідеальний час для тих, хто хоче відпочити без натовпів туристів і зекономити на доволі бюджетній поїздці.

Яку країну Європи краще відвідати у листопаді — ми підібрали для тебе десять захопливих ідей.

Куди краще поїхати до Європи у листопаді: топ-10 країн

Португалія

Лісабон ідеальний для осінніх селфі, а сонячний південь Альгарве пропонує ще трохи позасмагати. М’який клімат (середня температура +18…+22°C) дозволяє гуляти в легкій куртці, насолоджуватись океаном, пам’ятками, кавою та місцевим вином — і все це без нав’язливого туристичного гамору.

Італія

Сицилія, Рим, Тоскана — восени тут сезон трюфелів, оливок та молодого вина, а вулиці Риму, Флоренції та Венеції вже не переповнені туристами. Теплі дні (+15…+20°C, південь до +22°C) і краса осені в Тоскані роблять подорож ідеальною для фото та відпочинку

Іспанія

Де іще добре в Європі в листопаді? Точно в Іспанії! Андалусія ще зберігає сонце (+17…+22°C), а Канарські острови з їхнім пляжним раєм допоможуть втекти від осінньої сірості. Атмосфера, архітектура, чудова кухня та нижчі ціни на житло роблять цю країну ідеальним варіантом для відпочинку.

Греція

М’який клімат (+17…+21°C) Греції дозволить ходити в футболці вдень і насолоджуватися визначними пам’ятками без черг — від Акрополя до музеїв Криту та Родосу. Осіння кухня тут просто фантастична, тож варто їхати відпочити саме в листопаді – це може бути і гастрономічний, і романтичний тур.

Кіпр

Один із найтепліших куточків Європи в листопаді (+21…+23°C): Пафос, Лімасол, Айя-Напа пропонують море, сонце та середземноморську кухню, а ціни на житло після літнього сезону приємно низькі.

Швейцарія

Люцерн, Інтерлакен та Цюрих зачаровують осінніми кольорами в долинах (+5…+10°C), а у високогір’ї починається лижний сезон. Чисте повітря, гарячий шоколад і можливість застати перший сніг роблять відпочинок ідеальним для короткого та приємного релаксу в листопаді.

Франція

А як тобі ідея відпочити в Європі в листопаді в Парижі? В цей час культурна столиця світу без натовпів туристів — це можливість побачити музеї без черг і спокійно посидіти в кафе. А винні регіони і Прованс ще порадують м’яким сонцем (+9…+15°C) і особливою атмосферою збору врожаю — ідеально для гастрономічної подорожі.

Австрія

Австрія відкриває сезон зимових ярмарків, від яких пливуть аромати гарячого глінтвейну та штруделя, звуки музики, а поруч – неймовірні гірські пейзажі. Відень у листопаді святковий, але ще не переповнений туристами, ідеальний для атмосферної, хоча і трохи прохолодної подорожі (+6…+12°C).

Чехія

Золота осінь (+5…+10°C), незрівнянні фото та спокійна атмосфера: Прага, Ческі-Крумлов, Брно зачаровують історією, смачною кухнею та глінтвейном на площах. Ідеальний варіант для короткої вікенд-подорожі у Європу в листопаді.

Словенія

Країна мало відкрита туристами, але вона дарує неймовірну природу, спокій та затишок: Любляна, озеро Блед, Піран — комфортно і для походів, і для спа-відпочинку (+7…+12 °C). Повсюди атмосфера чистоти і гармонії робить Словенію саме тією країною, де добре в Європі у листопаді.

