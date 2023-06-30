Путешествия и вдохновение

Выбор действительно немалый! Куда пойти в Киеве в июле 2023? Культурный дайджест от Вікон

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 июня 2023, 17:00
Куди піти в Києві у липні 2023: добірка подій та заходів
Фото: Pexels

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