Выбор действительно немалый! Куда пойти в Киеве в июле 2023? Культурный дайджест от Вікон

В теплые вечера или в прохладные дни всегда хочется добавить атмосферы. Киев — именно такой город! Он дарит эмоции и ценные воспоминания каждому/-ой. Ведь здесь можно найти события на все вкусы.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Читай в нашем материале, куда пойти в Киеве в июле 2023 и что интересного можно увидеть. Подборка подходит для отдыха детей и взрослых.

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Куда пойти в Киеве в июле 2023: подборка событий и мероприятий

Летом в Киеве, кажется, развлечений столько, что невозможно посетить их все! Но это очень хорошо, ведь даже самые требовательные найдут что-нибудь для себя. Предлагаем начать с афиши театральных представлений!

Театральные представления в Киеве: июль 2023

Театр теней TEULIS — Киевская Консерватория, 1 июля 2023. Цена: 190-650 грн.

— Киевская Консерватория, 1 июля 2023. Цена: 190-650 грн. Спектакль Мошенницы? Лесбиянки? Красотки! — Центр искусств Новый украинский театр, 1, 16 июля. Цена: 400 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 1, 16 июля. Цена: 400 грн. Спектакль Джульетта и Ромео — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 1, 21 июля. Цена: 100–500 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 1, 21 июля. Цена: 100–500 грн. Спектакль Секс на пляже — не только коктейль — Caribbean club, 1 июля. Цена: 390-490 грн.

— Caribbean club, 1 июля. Цена: 390-490 грн. Спектакль 37 открыток — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 1 июля. Цена: 80–400 грн.

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 1 июля. Цена: 80–400 грн. Драматическое представление Свои — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 2 и 28 июля. Цена: 150 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 2 и 28 июля. Цена: 150 грн. Представление Нужен лжец — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 7 и 16 июля. Цена: 100–500 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 7 и 16 июля. Цена: 100–500 грн. Спектакль Слишком женатый таксист — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 12 и 29 июля. Цена: 100–500 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 12 и 29 июля. Цена: 100–500 грн. Спектакль Невыносимые люди — Центр искусств Новый украинский театр, 17 июля. Цена: 350 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 17 июля. Цена: 350 грн. Спектакль Как вырастить мужчину в домашних условиях — Дом архитектора, 26 июля. Цена: 250-590 грн.

Для взрослых и детей

Спектакль Путешествие на волшебный остров — Центр искусств Новый украинский театр, 1 июля 2023. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 1 июля 2023. Цена: 250 грн. Сказка Физкультура для Бабы Яги — Центр искусств Новый украинский театр, 2 июля. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 2 июля. Цена: 250 грн. Балетный спектакль Белоснежка и семь гномов — Киевская опера, 2 июля. Цена: 150–300 грн.

— Киевская опера, 2 июля. Цена: 150–300 грн. Спектакль Кот в сапогах — Дом кино, 4 июля. Цена: 100–250 грн.

— Дом кино, 4 июля. Цена: 100–250 грн. Спектакль Азбука хороших манер — Центр искусств Новый украинский театр, 8 июля. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 8 июля. Цена: 250 грн. Спектакль Мой домашний дикий лис — Центр искусств Новый украинский театр, 9 июля. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 9 июля. Цена: 250 грн. Спектакль Коты — беженцы — Центр искусств Новый украинский театр, 15 и 23 июля. Цена: 250 грн.

Концерты в Киеве в июле

Концерт Faine Misto: In AZOV We Trust! — Volume club, 1-2 июля. Цена: 300–350 грн.

— Volume club, 1-2 июля. Цена: 300–350 грн. Концерт Джаз под киевским небом — Терраса Д12, 1 июля. Цена: 250-650 грн.

— Терраса Д12, 1 июля. Цена: 250-650 грн. Концерт QUEEN, NIRVANA и MANESKIN в исполнении симфонического оркестра — Терраса ТРЦ Гулливер, 1 июля. Цена: 300–550 грн.

— Терраса ТРЦ Гулливер, 1 июля. Цена: 300–550 грн. Концерт Shumei — Osocor Residence, 7 июля. Цена: от 1000 грн.

— Osocor Residence, 7 июля. Цена: от 1000 грн. Концерт Жадан и Собаки — Терраса River Mall, 16 июля. Цена: от 1500 грн.

— Терраса River Mall, 16 июля. Цена: от 1500 грн. Концерт Олега Скрипки — Kureni, 23 июля. Цена: 300 грн.

— Kureni, 23 июля. Цена: 300 грн. Концерт Братьев Гадюкиных — Docker Pub, 30 июля. Цена: 375-550 грн.

Стендапы в Киеве

10 Stand Up Комиков — Бочка Pub, 1 июля. Цена: 250 грн.

— Бочка Pub, 1 июля. Цена: 250 грн. Стендап на Подоле — Shatun Pub, 1 июля. Цена: 150–250 грн.

— Shatun Pub, 1 июля. Цена: 150–250 грн. Благотворительный стендап Удачники — Peppers Club, 4 июля. Цена: 300–500 грн.

— Peppers Club, 4 июля. Цена: 300–500 грн. ИМПРОВИЗАЦИЯ: Ветераны космических войск + Игорь Ласточкин — Центр культуры и искусства НАУ, 6 июля. Цена: 450-650 грн.

— Центр культуры и искусства НАУ, 6 июля. Цена: 450-650 грн. Стендап и вино. Летний дворик — Дворик МЦКИ, 7 июля. Цена: 350–550 грн.

Выставки в Киеве в июле 2023

Выставка керамики Виктории Дромарецкой Взаимодействие волн — Киевская картинная галерея, до 5 июля. Цена: 50-100 грн.

— Киевская картинная галерея, до 5 июля. Цена: 50-100 грн. Выставка TOPRAQ (Земля) в честь Дня крымскотатарского флага — Музей-мастерская И. П. Кавалеридзе, до 2 июля.

(Земля) в честь Дня крымскотатарского флага — Музей-мастерская И. П. Кавалеридзе, до 2 июля. Выставка обуви и кожгалантереи LEATHER AND SHOES 2023’2 — Международный выставочный центр, 11-14 июля.

— Международный выставочный центр, 11-14 июля. KYIV FASHION — Международный выставочный центр, 26-28 июля.

Другие интересные события Киева в июле

Пикник на Арт-заводе Платформа — 1 и 2 июля. Цена: 200 грн.

на Арт-заводе Платформа — 1 и 2 июля. Цена: 200 грн. Благотворительный мастер-класс Танец силы — Event Hall Signal, 2 июля. Цена: 450 грн.

— Event Hall Signal, 2 июля. Цена: 450 грн. Staff day off — Курени, 3 июля. Цена: 300 грн.

Раньше мы рассказывали о местах в Киеве, где можно интересно провести выходные.

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