Вибір справді чималий! Куди піти у Києві в липні 2023? Культурний дайджест від Вікон

У теплі вечори чи прохолодні дні завжди хочеться додати атмосфери. Київ — саме таке місто! Воно дарує емоції та цінні спогади будь-кому. Адже тут можна знайти події на всі смаки.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Читай у нашому матеріалі, куди піти у Києві в липні 2023 та що цікавенького можна побачити. Добірка підходить для дозвілля дітей та дорослих.

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Влітку у Києві, здається, розваг стільки, що неможливо відвідати їх усі! Але це дуже добре, адже навіть найвибагливіші знайдуть щось для себе. Пропонуємо розпочати з афіші театральних вистав!

Театральні вистави у Києві: липень 2023

Театр тіней TEULIS — Київська Консерваторія, 1 липня 2023. Ціна: 190-650 грн.

— Київська Консерваторія, 1 липня 2023. Ціна: 190-650 грн. Вистава Шахрайки? Лесбійки?! Красуні! — Центр мистецтв Новий український театр, 1, 16 липня. Ціна: 400 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 1, 16 липня. Ціна: 400 грн. Вистава Джульєтта і Ромео — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 1, 21 липня. Ціна: 100-500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 1, 21 липня. Ціна: 100-500 грн. Вистава Секс на пляжі — не тільки коктейль — Caribbean club, 1 липня. Ціна: 390-490 грн.

— Caribbean club, 1 липня. Ціна: 390-490 грн. Спектакль 37 листівок — Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, 1 липня. Ціна: 80-400 грн.

— Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, 1 липня. Ціна: 80-400 грн. Драматична вистава Свої — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 2 та 28 липня. Ціна: 150 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 2 та 28 липня. Ціна: 150 грн. Вистава Потрібен брехун — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 7 та 16 липня. Ціна: 100-500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 7 та 16 липня. Ціна: 100-500 грн. Спектакль Занадто одружений таксист — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 12 та 29 липня. Ціна: 100-500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 12 та 29 липня. Ціна: 100-500 грн. Вистава Нєвинасімі люди — Центр мистецтв Новий український театр, 17 липня. Ціна: 350 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 17 липня. Ціна: 350 грн. Вистава Як виростити чоловіка в домашніх умовах — Будинок архітектора, 26 липня. Ціна: 250-590 грн.

Для дорослих та дітей

Вистава Подорож на чарівний острів — Центр мистецтв Новий український театр, 1 липня 2023. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 1 липня 2023. Ціна: 250 грн. Казка Фізкультура для Баби Яги — Центр мистецтв Новий український театр, 2 липня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 2 липня. Ціна: 250 грн. Балетний спектакль Білосніжка та семеро гномів — Київська опера, 2 липня. Ціна: 150-300 грн.

— Київська опера, 2 липня. Ціна: 150-300 грн. Спектакль Кіт у чоботях — Будинок кіно, 4 липня. Ціна: 100-250 грн.

— Будинок кіно, 4 липня. Ціна: 100-250 грн. Вистава Абетка хороших манер — Центр мистецтв Новий український театр, 8 липня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 8 липня. Ціна: 250 грн. Вистава Мій домашній дикий лис — Центр мистецтв Новий український театр, 9 липня. Ціна: 250 грн.

— Центр мистецтв Новий український театр, 9 липня. Ціна: 250 грн. Вистава Коти — біженці — Центр мистецтв Новий український театр, 15 та 23 липня. Ціна: 250 грн.

Концерти у Києві в липні

Концерт Faine Misto: In AZOV We Trust! — Volume club, 1-2 липня. Ціна: 300-350 грн.

— Volume club, 1-2 липня. Ціна: 300-350 грн. Концерт Джаз під київським небом — Тераса Д12, 1 липня. Ціна: 250-650 грн.

— Тераса Д12, 1 липня. Ціна: 250-650 грн. Концерт QUEEN, NIRVANA та MANESKIN у виконанні симфонічного оркестру — Тераса ТРЦ Гулівер, 1 липня. Ціна: 300-550 грн.

— Тераса ТРЦ Гулівер, 1 липня. Ціна: 300-550 грн. Концерт Shumei — Osocor Residence, 7 липня. Ціна: від 1000 грн.

— Osocor Residence, 7 липня. Ціна: від 1000 грн. Концерт Жадан і Собаки — Тераса River Mall, 16 липня. Ціна: від 1500 грн.

— Тераса River Mall, 16 липня. Ціна: від 1500 грн. Концерт Олега Скрипки — Kureni, 23 липня. Ціна: 300 грн.

— Kureni, 23 липня. Ціна: 300 грн. Концерт Братів Гадюкіних — Docker Pub, 30 липня. Ціна: 375-550 грн.

Стендапи в Києві

10 Stand Up Коміків — Бочка Pub, 1 липня. Ціна: 250 грн.

— Бочка Pub, 1 липня. Ціна: 250 грн. Стендап на Подолі — Shatun Pub, 1 липня. Ціна: 150-250 грн.

— Shatun Pub, 1 липня. Ціна: 150-250 грн. Благодійний стендап Удачники — Peppers Club, 4 липня. Ціна: 300-500 грн.

— Peppers Club, 4 липня. Ціна: 300-500 грн. ІМПРОВІЗАЦІЯ: Ветерани космічних військ + Ігор Ласточкін — Центр культури та мистецтва НАУ, 6 липня. Ціна: 450-650 грн.

— Центр культури та мистецтва НАУ, 6 липня. Ціна: 450-650 грн. Стендап та вино. Літній дворик — Дворик МЦКМ, 7 липня. Ціна: 350-550 грн.

Виставки у Києві в липні 2023

Виставка кераміки Вікторії Дромарецької Взаємодія хвиль — Київська картинна галерея, до 5 липня. Ціна: 50-100 грн.

— Київська картинна галерея, до 5 липня. Ціна: 50-100 грн. Виставка TOPRAQ (Земля) на честь Дня кримськотатарського прапора — Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, до 2 липня.

(Земля) на честь Дня кримськотатарського прапора — Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, до 2 липня. Виставка взуття та шкіргалантереї LEATHER AND SHOES 2023 ‘2 — Міжнародний виставковий центр, 11-14 липня.

— Міжнародний виставковий центр, 11-14 липня. KYIV FASHION — Міжнародний виставковий центр, 26-28 липня.

Інші цікаві події Києва в липні

Пікнік на Арт-завод Платформа — 1 та 2 липня. Ціна: 200 грн.

на Арт-завод Платформа — 1 та 2 липня. Ціна: 200 грн. Благодійний майстер-клас Танець сили — Event Hall Signal, 2 липня. Ціна: 450 грн.

— Event Hall Signal, 2 липня. Ціна: 450 грн. Staff day off — Kureni, 3 липня. Ціна: 300 грн.

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