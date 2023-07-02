Много концертов, еды и атмосферы лета: куда сходить во Львове в июле 2023. Культурный дайджест от Вікон

Первый месяц лета пролетел, а ты так и не вырвался/(-лась) на прогулку по родному городу? Что ж, советуем это как можно быстрее исправить — эффективная работа на победу возможна только тогда, когда организм получает достаточно отдыха. Бери друзей и ищи, куда пойти во Львове в июле 2023 года.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Сегодня мы расскажем тебе об интересных и веселых событиях июля 2023 во Львове. Куда пойти во Львове и будут ли в этом месяце важные события — рассказываем в материале.

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События Львова в июле 2023 года

Конечно, интерес к Оперному театру в этом месяце возрастет из-за художественного перформанса в виде Мистера Арбитириума, которого передал итальянский художник Эмануэле Джианнелли. Символ поддержки украинской культуры — вот что означает новая скульптура.

В то же время мы также можем и должны поддерживать развитие нашей культуры и искусства. Об этом мы и поговорим дальше.

Спектакли во Львове: афиша на июль

Спектакль Дами і Гусари — театр им. М. Заньковецкой, 1 та 2 июля в 17:00. Цена: от 80 до 400 грн за билет.

— театр им. М. Заньковецкой, 1 та 2 июля в 17:00. Цена: от 80 до 400 грн за билет. Спектакль Запорожець за Дунаєм — Оперный театр, 2 июля в 18:00. Цена: от 100 до 750 грн.

Концерты во Львове в июле 2023

Вечер французской музыки в саду — Митрополичьи сады, 1 июля в 19:00. Цена: от 340 до 640 грн.

в саду — Митрополичьи сады, 1 июля в 19:00. Цена: от 340 до 640 грн. Kozak System — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 1 июля в 19.00. Цена: от 490 до 1290 грн.

— Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 1 июля в 19.00. Цена: от 490 до 1290 грн. Монатик . Art Оборона — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 9 июля в 19.00. Цена: от 890 грн.

. Art Оборона — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 9 июля в 19.00. Цена: от 890 грн. Мэри — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 12 июля в 19.30. Цена: от 280 до 550 грн.

— Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 12 июля в 19.30. Цена: от 280 до 550 грн. LATEXFAUNA — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 13 июля в 18.30. Цена: 690 грн.

— Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 13 июля в 18.30. Цена: 690 грн. Shumei . Большое эксклюзивное шоу — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 16 июля в 19.00. Цена: 400 грн.

. Большое эксклюзивное шоу — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 16 июля в 19.00. Цена: 400 грн. Vivienne Mort . Летний концерт — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 20 июля в 19.00. Цена: от 390 до 890 грн.

. Летний концерт — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 20 июля в 19.00. Цена: от 390 до 890 грн. Артем Пивоваров — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 22 июля в 20:00. Цена: продажа билетов ещё не начата.

— Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 22 июля в 20:00. Цена: продажа билетов ещё не начата. YAKTAK — Festrepublic, ул. Старознесенская 24, 23 июля в 19.00. Цена: 650 грн.

Что посмотреть во Львове

Выставка фотографий Небесный фотограф в память о погибшем Максиме Бурде — Львовский дворец искусств, ул. Коперника, 17, 1 и 2 июля. Цена: вход свободный, но можно купить фото.

в память о погибшем — Львовский дворец искусств, ул. Коперника, 17, 1 и 2 июля. Цена: вход свободный, но можно купить фото. Выставка Рефлексии Надежды Дидык — галерея Зеленая Канапа, ул. Армянская 7, 1 и 2 июля. Цена: бесплатно.

Надежды Дидык — галерея Зеленая Канапа, ул. Армянская 7, 1 и 2 июля. Цена: бесплатно. Выставка Аси Гармаш — ул. Пекарская, 11, 1 — 3 июля. Цена: вход свободный.

— ул. Пекарская, 11, 1 — 3 июля. Цена: вход свободный. Выставка Viсtоry Екатерины Косьяненко — Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, 21 апреля — 23 июля с 16:00 по 18:00. Цена: на сайте не указано.

Другие интересные события июля во Львове

Очень вкусный фестиваль — ул. Героев УПА, 73, задний двор, 1 и 2 июля с 12:00 до 22:00. Цена: вход свободный.

— ул. Героев УПА, 73, задний двор, 1 и 2 июля с 12:00 до 22:00. Цена: вход свободный. Sunday BazaarR — парк Ивана Франко, главная аллея, 2 июля с 12:00 до 21:00. Цена: вход свободный.

— парк Ивана Франко, главная аллея, 2 июля с 12:00 до 21:00. Цена: вход свободный. Артвечеринка от IdeaArt для тех, кто любит рисовать — Те Амо, ул. Стефаника, 16, 2 июля в 15.00. Цена: от 700 грн (все материалы входят в стоимость).

Регистрация проходит по ссылке.

THEKOMAKOMA и ENLEO — OTAMAN RESORT, 1 июля в 18:00 — 23:00. Цена: 550 грн.

и — OTAMAN RESORT, 1 июля в 18:00 — 23:00. Цена: 550 грн. Благотворительная фотосессия — Фотостудия SOVA Space, площадь Мицкевича, 8 (Дом книги, 3 этаж, дверь 19), 2 июля, с 10:00 до 19:00. Цена: донат от 300 грн.

Раньше мы тебе рассказывали, куда пойти в июле в Киеве. Читай культурный дайджест на июль о столице в нашем другом материале.

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