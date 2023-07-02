Много концертов, еды и атмосферы лета: куда сходить во Львове в июле 2023. Культурный дайджест от Вікон

Первый месяц лета пролетел, а ты так и не вырвался/(-лась) на прогулку по родному городу? Что ж, советуем это как можно быстрее исправить — эффективная работа на победу возможна только тогда, когда организм получает достаточно отдыха. Бери друзей и ищи, куда пойти во Львове в июле 2023 года.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Сегодня мы расскажем тебе об интересных и веселых событиях июля 2023 во Львове. Куда пойти во Львове и будут ли в этом месяце важные события — рассказываем в материале.
Конечно, интерес к Оперному театру в этом месяце возрастет из-за художественного перформанса в виде Мистера Арбитириума, которого передал итальянский художник Эмануэле Джианнелли. Символ поддержки украинской культуры — вот что означает новая скульптура.
В то же время мы также можем и должны поддерживать развитие нашей культуры и искусства. Об этом мы и поговорим дальше.
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Раньше мы тебе рассказывали, куда пойти в июле в Киеве. Читай культурный дайджест на июль о столице в нашем другом материале.
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