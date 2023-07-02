Багато концертів, їжі та атмосфери літа: куди сходити у Львові у липні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Перший місяць літа промайнув, а ти так і не вирвався/(-лась) на прогулянку рідним містом? Що ж, радимо це якнайшвидше виправити, бо ефективна робота на перемогу можлива лише тоді, коли організм отримує вдосталь відпочинку. Тож бери друзів та шукай, куди піти у Львові в липні 2023 року.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві та веселі події липня 2023 року у Львові. Куди піти у Львові та чи будуть цього місяця важливі події — розповідаємо у матеріалі.
Звісно, інтерес до Оперного театру цього місяця зросте через мистецький перформанс у вигляді Містера Арбітіріума, якого передав італійський митець Емануеле Джіаннеллі. Символ підтримки української культури — ось що означає нова скульптура.
Водночас ми також можемо й маємо підтримувати розвиток наших культури та мистецтва. Про це ми й поговоримо далі.
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Раніше ми тобі розповідали, куди піти в липні у Києві. Читай культурний дайджест на липень про столицю в нашому іншому матеріалі.
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