Багато концертів, їжі та атмосфери літа: куди сходити у Львові у липні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Перший місяць літа промайнув, а ти так і не вирвався/(-лась) на прогулянку рідним містом? Що ж, радимо це якнайшвидше виправити, бо ефективна робота на перемогу можлива лише тоді, коли організм отримує вдосталь відпочинку. Тож бери друзів та шукай, куди піти у Львові в липні 2023 року.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві та веселі події липня 2023 року у Львові. Куди піти у Львові та чи будуть цього місяця важливі події — розповідаємо у матеріалі.

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Події Львова у липні 2023 Звісно, інтерес до Оперного театру цього місяця зросте через мистецький перформанс у вигляді Містера Арбітіріума, якого передав італійський митець Емануеле Джіаннеллі. Символ підтримки української культури — ось що означає нова скульптура. Водночас ми також можемо й маємо підтримувати розвиток наших культури та мистецтва. Про це ми й поговоримо далі. Вистави у Львові: афіша на липень Вистава Дами і Гусари — театр ім. М. Заньковецької, 1 та 2 липня о 17:00. Ціна: від 80 до 400 грн за квиток.

— театр ім. М. Заньковецької, 1 та 2 липня о 17:00. Ціна: від 80 до 400 грн за квиток. Вистава Запорожець за Дунаєм — Оперний театр, 2 липня о 18:00. Ціна: від 100 до 750 грн. Концерти у Львові у липні 2023 Вечір французької музики у саду — Митрополичі сади, 1 липня о 19:00. Ціна: від 340 до 640 грн.

у саду — Митрополичі сади, 1 липня о 19:00. Ціна: від 340 до 640 грн. Kozak System — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 1 липня о 19:00. Ціна: від 490 до 1290 грн.

— Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 1 липня о 19:00. Ціна: від 490 до 1290 грн. Monatik . Art Оборона — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 9 липня о 19:00. Ціна: від 890 грн.

. Art Оборона — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 9 липня о 19:00. Ціна: від 890 грн. Мері — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 12 липня о 19:30. Ціна: від 280 до 550 грн.

— Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 12 липня о 19:30. Ціна: від 280 до 550 грн. LATEXFAUNA — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 13 липня о 18:30. Ціна: 690 грн.

— Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 13 липня о 18:30. Ціна: 690 грн. Shumei . Велике ексклюзивне шоу — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 16 липня о 19:00. Ціна: 400 грн.

. Велике ексклюзивне шоу — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 16 липня о 19:00. Ціна: 400 грн. Vivienne Mort . Літній концерт — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 20 липня о 19:00. Ціна: від 390 до 890 грн.

. Літній концерт — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 20 липня о 19:00. Ціна: від 390 до 890 грн. Артем Пивоваров — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 22 липня о 20:00. Ціна: продаж квитків ще не розпочато.

— Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 22 липня о 20:00. Ціна: продаж квитків ще не розпочато. YAKTAK — Festrepublic, вул. Старознесенська 24, 23 липня о 19:00. Ціна: 650 грн.

Виставки та мистецтво: що подивитися у Львові

Виставка фотографій Небесний фотограф в пам’ять про загиблого Максима Бурду — Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, 1 та 2 липня. Ціна: вхід вільний, але можна придбати фото.

в пам’ять про загиблого — Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, 1 та 2 липня. Ціна: вхід вільний, але можна придбати фото. Виставка Рефлексії Надії Дідик — галерея Зелена Канапа, вул. Вірменська 7, 1 та 2 липня. Ціна: безкоштовно.

Надії Дідик — галерея Зелена Канапа, вул. Вірменська 7, 1 та 2 липня. Ціна: безкоштовно. Виставка Асі Гармаш — вул. Пекарська, 11, 1 — 3 липня. Ціна: вхід вільний.

— вул. Пекарська, 11, 1 — 3 липня. Ціна: вхід вільний. Виставка Victory Катерини Косьяненко — Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 21 квітня — 23 липня з 16:00 по 18:00. Ціна: на сайті не вказано.

Інші цікаві події липня у Львові

Дуже смачний фестиваль — вул. Героїв УПА, 73, задній двір, 1 та 2 липня з 12:00 до 22:00. Ціна: вхід вільний.

— вул. Героїв УПА, 73, задній двір, 1 та 2 липня з 12:00 до 22:00. Ціна: вхід вільний. Sunday BazaarR — парк Івана Франка, головна алея, 2 липня з 12:00 до 21:00. Ціна: вхід вільний.

— парк Івана Франка, головна алея, 2 липня з 12:00 до 21:00. Ціна: вхід вільний. Артвечірка від IdeaArt для тих, хто любить малювати — Те Амо, вул. Стефаника, 16, 2 липня о 15:00. Ціна: від 700 грн (усі матеріали входять у вартість).

Реєстрація проходить за посиланням.

THEKOMAKOMA та ENLEO — OTAMAN RESORT, 1 липня о 18:00 — 23:00. Ціна: 550 грн.

та — OTAMAN RESORT, 1 липня о 18:00 — 23:00. Ціна: 550 грн. Благодійна фотосесія — Фотостудія SOVA Space, площа Міцкевича, 8 (Будинок книги, 3 поверх, двері 19), 2 липня, з 10:00 до 19:00. Ціна: донат від 300 грн.

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