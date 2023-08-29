Чтения, интерактивные выставки или концерты? Куда сходить в Одессе в сентябре: культурный дайджест от Вікон

Сентябрь подарит одесситам и гостям не только праздник на День города, но и множество ярких и культурных событий. Если ты давно ищешь, где бы отвлечься от работы или проблем, читай дайджест.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В нашем культурном дайджесте ты найдёшь интересные события для взрослых и детей. Мы подготовили и концерты, и разнообразие театральных представлений, а также выставки, стендапы и интерактивные шоу.
Сентябрь подарит одесситам множество театральных новинок и зажигательных концертов. А вот стендапов будет маловато. Так что если ты точно хочешь успеть на самое интересное, листай нашу подборку интересных событий и планируй выходные и вечера.
Фото: Pexels
Раньше мы рассказывали, куда пойти в Одессе во время войны.
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