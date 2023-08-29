Чтения, интерактивные выставки или концерты? Куда сходить в Одессе в сентябре: культурный дайджест от Вікон

Сентябрь подарит одесситам и гостям не только праздник на День города, но и множество ярких и культурных событий. Если ты давно ищешь, где бы отвлечься от работы или проблем, читай дайджест.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В нашем культурном дайджесте ты найдёшь интересные события для взрослых и детей. Мы подготовили и концерты, и разнообразие театральных представлений, а также выставки, стендапы и интерактивные шоу.

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Сентябрь подарит одесситам множество театральных новинок и зажигательных концертов. А вот стендапов будет маловато. Так что если ты точно хочешь успеть на самое интересное, листай нашу подборку интересных событий и планируй выходные и вечера.

Театральные представления в Одессе: сентябрь 2023

Фолк-мюзикл Любовь сечевого стрельца — Театр музкомедии им. М. Водяного, 2 сентября. Цена: 100–400 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 2 сентября. Цена: 100–400 грн. Представление Случайные знакомства — Beit Grand, 2 сентября. Цена: 200–400 грн.

— Beit Grand, 2 сентября. Цена: 200–400 грн. Спектакль Карпатский вестерн — Украинский театр, 8 сентября. Цена: 150–600 грн.

— Украинский театр, 8 сентября. Цена: 150–600 грн. Спектакль Кайдашева семья — Театр юного зрителя, 9 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 9 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Марица — Театр музкомедии им. М. Водяного, 14 сентября. Цена: 100–400 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 14 сентября. Цена: 100–400 грн. Мюзикл Вий — Одесский областной академический драматический театр, 15 сентября. Цена: 100–300 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 15 сентября. Цена: 100–300 грн. Спектакль Бешеный день — Одесский областной академический драматический театр, 16 сентября. Цена: 200 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 16 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Чуваки не празднуют или Ukrainian — Украинский театр, 17 сентября. Цена: 300 грн.

— Украинский театр, 17 сентября. Цена: 300 грн. Спектакль Собака — Одесский областной академический драматический театр, 23 сентября. Цена: 200 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 23 сентября. Цена: 200 грн. Комедия Мужчина для Памелы — Одесский областной академический драматический театр, 24 сентября. Цена: 200 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 24 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Последнее предупреждение — Одесский областной академический драматический театр, 30 сентября. Цена: 200 грн.

Для взрослых и детей

Представление Питер Пэн — Одесский театр оперы и балета, 2 сентября. Цена: 70-350 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 2 сентября. Цена: 70-350 грн. Спектакль Волшебные ботинки — Театр юного зрителя, 3 сентября. Цена: 150 грн.

— Театр юного зрителя, 3 сентября. Цена: 150 грн. Спектакль Дюймовочка — Одесский театр оперы и балета, 3 сентября. Цена: 110–250 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 3 сентября. Цена: 110–250 грн. Спектакль Джалапита. Мир Джа — Театр юного зрителя, 3 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 3 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Кот в сапогах — Театр юного зрителя, 10 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 10 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Волшебная лампа Аладдина — Театр юного зрителя, 17 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 17 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Маленький принц — Театр юного зрителя, 22 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 22 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Лесная песня — Театр юного зрителя, 24 сентября. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 24 сентября. Цена: 200 грн. Спектакль Волшебник изумрудного города — Театр музкомедии им. М. Водяного, 30 сентября. Цена: 150-500 грн.

Концерты в Одессе в сентябре 2023

Концерты ко дню города Odesa International — Одесская областная филармония, 1 и 2 сентября. Цена: 100–500 грн.

— Одесская областная филармония, 1 и 2 сентября. Цена: 100–500 грн. Концерт Хамерман Знищує Віруси — More music club, 2 сентября. Цена: 350 грн.

— More music club, 2 сентября. Цена: 350 грн. Концерт LELY45 — Одесская киностудия, 2 сентября. Цена: 550 грн.

— Одесская киностудия, 2 сентября. Цена: 550 грн. Концерт Grandma’s Smuzi — True Man sun of a beach, 2 сентября. Цена: 450 грн.

Концерт LATEXFAUNA — Mandra Lavandiia, 16 сентября. Цена: 990 грн.

— Mandra Lavandiia, 16 сентября. Цена: 990 грн. Концерт Оли Поляковой — Театр музкомедии им. М. Водяного, 18 сентября. Цена: 1200-2500 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 18 сентября. Цена: 1200-2500 грн. Концерт Анны Тринчер — Одесская областная филармония, 23 сентября. Цена: 390-980 грн.

— Одесская областная филармония, 23 сентября. Цена: 390-980 грн. Концерт Апатия + Скажи что-нибудь плохое — More Music Club, 29 сентября. Цена: 399 грн.

Стендапы в Одессе

Стендап Адаптация — Beit Grand, 10 сентября. Цена: 250-350 грн.

— Beit Grand, 10 сентября. Цена: 250-350 грн. Сольный стендап На грани — Дом Клоунов, 15 сентября. Цена: 250-450 грн.

Выставки Одессы в сентябре 2023

Фотовыставка Интеграция света — Международный культурный центр УНИОН, до 26 сентября. Вход свободный.

— Международный культурный центр УНИОН, до 26 сентября. Вход свободный. Экскурсии в музей анатомии человека — Одесский медицинский университет, по записи раз в неделю.

Экскурсии в музей кино — Одесский музей кино, ежедневно. Цена: 120-150 грн.

Другие интересные события Одессы в сентябре

Интерактивное шоу Барби — Дом клоунов, 3 сентября. Цена: 250-450 грн.

— Дом клоунов, 3 сентября. Цена: 250-450 грн. Концерт органной музыки — Одесский театр оперы и балета, 7 и 30 сентября. Цена: 100-470 грн.

Шоу Наука против магии — Театр музкомедии им. М. Водяного, 9 сентября. Цена: 100-600 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 9 сентября. Цена: 100-600 грн. Интерактивное представление Пришельцы в Крафтсити — Одесская Областная Филармония, 14 сентября. Цена: 100-500 грн.

— Одесская Областная Филармония, 14 сентября. Цена: 100-500 грн. Сергей Жадан. Презентация новой книги Скрипниковка — Одесская областная филармония, 29 сентября. Цена: 500-1200 грн.

Раньше мы рассказывали, куда пойти в Одессе во время войны.

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