Читання, інтерактивні виставки чи концерти? Куди сходити в Одесі у вересні: культурний дайджест від Вікон

Вересень подарує одеситам та гостям не тільки свято на День міста, а й безліч яскравих та культурних подій. Якщо ти давно шукаєш, де б відволіктися від роботи чи проблем, читай дайджест.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, у якому жителі великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У нашому культурному дайджесті ти знайдеш цікаві події для дорослих та дітей. Ми підготували і концерти, і різноманіття театральних вистав, а також виставки, стендапи та інтерактивні шоу.

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Театральні вистави в Одесі: вересень 2023

Фолк-мюзикл Кохання січового стрільця — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 2 вересня. Ціна: 100-400 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 2 вересня. Ціна: 100-400 грн. Вистава Випадкові знайомства — Beit Grand, 2 вересня. Ціна: 200-400 грн.

— Beit Grand, 2 вересня. Ціна: 200-400 грн. Спектакль Карпатський вестерн — Український театр, 8 вересня. Ціна: 150-600 грн.

— Український театр, 8 вересня. Ціна: 150-600 грн. Вистава Кайдашева сім’я — Театр юного глядача, 9 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 9 вересня. Ціна: 200 грн. Спектакль Маріца — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 14 вересня. Ціна: 100-400 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 14 вересня. Ціна: 100-400 грн. Мюзикл Вій — Одеський обласний академічний драматичний театр, 15 вересня. Ціна: 100-300 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 15 вересня. Ціна: 100-300 грн. Спектакль Скажений день — Одеський обласний академічний драматичний театр, 16 вересня. Ціна: 200 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 16 вересня. Ціна: 200 грн. Спектакль Чуваки не святкують, або Ukrainian — Український театр, 17 вересня. Ціна: 300 грн.

— Український театр, 17 вересня. Ціна: 300 грн. Спектакль Собака — Одеський обласний академічний драматичний театр, 23 вересня. Ціна: 200 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 23 вересня. Ціна: 200 грн. Комедія Чоловік для Памели — Одеський обласний академічний драматичний театр, 24 вересня. Ціна: 200 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 24 вересня. Ціна: 200 грн. Спектакль Останнє попередження — Одеський обласний академічний драматичний театр, 30 вересня. Ціна: 200 грн.

Для дорослих та дітей

Вистава Пітер Пен — Одеський театр опери та балету, 2 вересня. Ціна: 70-350 грн.

— Одеський театр опери та балету, 2 вересня. Ціна: 70-350 грн. Спектакль Чарівні черевики — Театр юного глядача, 3 вересня. Ціна: 150 грн.

— Театр юного глядача, 3 вересня. Ціна: 150 грн. Вистава Дюймовонька — Одеський театр опери та балету, 3 вересня. Ціна: 110-250 грн.

— Одеський театр опери та балету, 3 вересня. Ціна: 110-250 грн. Вистава Джалапіта. Світ Джа — Театр юного глядача, 3 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 3 вересня. Ціна: 200 грн. Вистава Кіт у чоботях — Театр юного глядача, 10 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 10 вересня. Ціна: 200 грн. Вистава Чарівна лампа Аладдіна — Театр юного глядача, 17 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 17 вересня. Ціна: 200 грн. Спектакль Маленький принц — Театр юного глядача, 22 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 22 вересня. Ціна: 200 грн. Вистава Лісова пісня — Театр юного глядача, 24 вересня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 24 вересня. Ціна: 200 грн. Спектакль Чарівник смарагдового міста — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 30 вересня. Ціна: 150-500 грн.

Концерти в Одесі у вересні 2023

Концерти до дня міста Odesa International — Одеська обласна філармонія, 1 та 2 вересня. Ціна: 100-500 грн.

— Одеська обласна філармонія, 1 та 2 вересня. Ціна: 100-500 грн. Концерт Хамерман Знищує Віруси — More music club, 2 вересня. Ціна: 350 грн.

— More music club, 2 вересня. Ціна: 350 грн. Концерт LELY45 — Одеська кіностудія, 2 вересня. Ціна: 550 грн.

— Одеська кіностудія, 2 вересня. Ціна: 550 грн. Концерт Grandma’s Smuzi — True Man sun of a beach, 2 вересня. Ціна: 450 грн.

Концерт LATEXFAUNA — Mandra Lavandiia, 16 вересня. Ціна: 990 грн.

— Mandra Lavandiia, 16 вересня. Ціна: 990 грн. Концерт Олі Полякової — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 18 вересня. Ціна: 1200-2500 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 18 вересня. Ціна: 1200-2500 грн. Концерт Анни Трінчер — Одеська обласна філармонія, 23 вересня. Ціна: 390-980 грн.

— Одеська обласна філармонія, 23 вересня. Ціна: 390-980 грн. Концерт Апатія + Скажи щось погане — More Music Club, 29 вересня. Ціна: 399 грн.

Стендапи в Одесі

Стендап Адаптація — Beit Grand, 10 вересня. Ціна: 250-350 грн.

— Beit Grand, 10 вересня. Ціна: 250-350 грн. Сольний стендап На межі — Дім Клоунів, 15 вересня. Ціна: 250-450 грн.

Виставки Одеси у вересні 2023

Фотовиставка Інтеграція світла — Міжнародний культурний центр УНІОН, до 26 вересня. Вхід вільний.

— Міжнародний культурний центр УНІОН, до 26 вересня. Вхід вільний. Екскурсії в музей анатомії людини — Одеський медичний університет, за записом раз на тиждень.

Екскурсії до музею кіно — Одеський музей кіно, щодня. Ціна: 120-150 грн.

Інші цікаві події Одеси у вересні

Інтерактивне шоу Барбі — Будинок клоунів, 3 вересня. Ціна: 250-450 грн.

— Будинок клоунів, 3 вересня. Ціна: 250-450 грн. Концерт органної музики — Одеський театр опери та балету, 7 та 30 вересня. Ціна: 100-470 грн.

Шоу Наука проти магії — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 9 вересня. Ціна: 100-600 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 9 вересня. Ціна: 100-600 грн. Інтерактивна вистава Прибульці в Крафтсіті — Одеська Обласна Філармонія, 14 вересня. Ціна: 100-500 грн.

— Одеська Обласна Філармонія, 14 вересня. Ціна: 100-500 грн. Сергій Жадан. Презентація нової книжки Скрипниківка — Одеська обласна філармонія, 29 вересня. Ціна: 500-1200 грн.

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