Читання, інтерактивні виставки чи концерти? Куди сходити в Одесі у вересні: культурний дайджест від Вікон

Вересень подарує одеситам та гостям не тільки свято на День міста, а й безліч яскравих та культурних подій. Якщо ти давно шукаєш, де б відволіктися від роботи чи проблем, читай дайджест.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, у якому жителі великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У нашому культурному дайджесті ти знайдеш цікаві події для дорослих та дітей. Ми підготували і концерти, і різноманіття театральних вистав, а також виставки, стендапи та інтерактивні шоу.
Вересень подарує одеситам багато театральних новинок та запальних концертів. А от стендапів буде малувато. Тож якщо ти точно хочеш встигнути на найцікавіше, гортай нашу добірку цікавих подій і плануй вихідні та вечори.
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, куди піти в Одесі під час війни.
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