Когда лучше всего уделить время волосам? Лунный календарь стрижек на март 2023

Смена имиджа, такая как стрижка или окрашивание волос — вещь важная. Потому и подход к ней должен быть максимально ответственным. Если процедуры с волосами ты делаешь исключительно в благоприятные дни, Вікна подготовили для тебя лунный календарь стрижек на март 2023. Читай и планируй поход к мастеру.

Лунный календарь стрижек на март 2023: благоприятные дни

Планировать визит в парикмахерскую заранее очень важно, если ты ориентируешься на благоприятные лунные дни. Луна меняет свои фазы, которые могут оказывать влияние на густоту, рост и состояние здоровья волос.

Мы подготовили для тебя детальную графику и описание удачных дней для смены имиджа, которые помогут тебе выбрать, что именно ты хочешь улучшить: качество, длину волос или что-то другое.

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Читай и выбирай благоприятный день для процедур, а еще узнай, стрижка в какие дни приносит хорошее самочувствие, здоровье и финансы.

Благоприятные дни для стрижки в марте: 2, 4, 6, 7, 16, 19, 22, 25, 26, 31.

2, 4, 6, 7, 16, 19, 22, 25, 26, 31. Неблагоприятные дни для стрижки в марте: 1, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 29.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2023 — подробно

Лунный календарь для стрижки на 2 марта

2 марта ты можешь смело идти к мастеру за сменой имиджа. Подстригание волос в этот день сделает его более густым и оно будут быстрее расти.

Лунный календарь для стрижки на 4 марта

Процедуры ухода и стрижки волос укрепят их и помогут лучше расти. Стрижка в этот день может улучшить настроение и самочувствие.

Лунный календарь для стрижки на 6-7 марта

Два благоприятных дня для работы с волосами подряд! Ты можешь экспериментировать с цветом, длиной и так далее. Очень полезно делать в эти дни оздоровительные процедуры для волос. Новая стрижка и цвет будут долго сохранять форму.

Лунный календарь для стрижки на 16 марта

Этот день подходит тем, кто хочет минимально изменить образ. Подстричь секущиеся кончики будет уместно в этот день.

Лунный календарь для стрижки на 19 марта

Стрижка 19 марта поможет укрепить собственное восприятие, придаст харизмы и обаяния. Обязательно воспользуйся случаем посетить мастера.

Лунный календарь для стрижки на 22 марта

Чтобы ускорить рост волос, посети салон красоты и подстриги волосы 22 марта. Окрашивание волос в этот день будет держаться долго и качественно.

Лунный календарь для стрижки на 25-26 марта

Два благоприятных дня подряд! Стрижка и окрашивание волос в эти дни придадут тебе здоровье и привлекут финансы в жизнь.

Лунный календарь для стрижки на 31 марта

Благоприятный день для посещения парикмахерской. Процедуры пойдут на пользу и здоровье волос.

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно покрасить волосы в домашних условиях.

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