Коли найкраще приділити час волоссю? Місячний календар стрижок на березень 2023

Зміна іміджу, така як стрижка чи фарбування волосся — річ важлива. Тому і підхід до неї має бути максимально відповідальним. Якщо процедури з волоссям ти робиш виключно у сприятливі дні, Вікна підготували для тебе місячний календар стрижок на березень 2023. Читай та плануй похід до майстра.

Місячний календар стрижок на березень 2023: сприятливі дні

Планувати візит до перукарні заздалегідь дуже важливо, якщо ти орієнтуєшся на сприятливі місячні дні. Місяць змінює свої фази, які можуть впливати на густоту, ріст і стан здоров’я волосся.

Ми підготували для тебе детальну графіку та опис вдалих днів для зміни іміджу, які допоможуть тобі обрати, що саме ти хочеш покращити: якість, довжину волосся чи щось інше.

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Читай та обирай сприятливий день для процедур, а ще дізнайся, стрижка в які дні приносить гарне самопочуття, здоров’я та фінанси.

Сприятливі дні для стрижки в березні: 2, 4, 6, 7, 16, 19, 22, 25, 26, 31.

2, 4, 6, 7, 16, 19, 22, 25, 26, 31. Несприятливі дні для стрижки в березні: 1, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 29.

Сприятливі дні для стрижки в березні 2023 — детально

Місячний календар для стрижки на 2 березня

2 березня ти можеш сміливо йти до майстра за змінами іміджу. Підстригання волосся в цей день зробить його густішим і воно буде швидше рости.

Місячний календар для стрижки на 4 березня

Процедури догляду та підстригання волосся зміцнять його і допоможуть краще рости. Стрижка в цей день може покращити настрій та самопочуття.

Місячний календар для стрижки на 6-7 березня

Два сприятливих дні для роботи з волоссям поспіль! Ти можеш експериментувати з кольором, довжиною тощо. Дуже корисно робити в ці дні оздоровчі процедури для волосся. Нова стрижка і колір довго зберігатимуть форму.

Місячний календар для стрижки на 16 березня

Цей день підходить для тих, хто хоче мінімально змінити образ. Підстригти посічені кінчики буде доречно цього дня.

Місячний календар для стрижки на 19 березня

Стрижка 19 березня допоможе зміцнити власне сприйняття, додасть харизми та чарівності. Обов’язково скористайся нагодою відвідати майстра.

Місячний календар для стрижки на 22 березня

Щоб пришвидшити ріст волосся, відвідай салон краси та підстрижи волосся 22 березня. Фарбування волосся в цей день триматиметься довго і якісно.

Місячний календар для стрижки на 25-26 березня

Два сприятливих дні поспіль! Стрижка та фарбування волосся в ці дні додадуть тобі здоров’я та залучать фінанси в життя.

Місячний календар для стрижки на 31 березня

Сприятливий день для візиту в перукарню. Процедури підуть на користь і здоров’я волосся.

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