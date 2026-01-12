Как выглядит замерзший Манявский водопад: 18 метров льда

Пока большинство украинцев ищут тепла дома, природа в Карпатах создает настоящие шедевры, от которых захватывает дух. Один из самых высоких и величественных водопадов Украины — Манявский — официально сменил свой бурный летний характер на величественное зимнее спокойствие.

Из-за аномальных морозов 18-метровый великан полностью сковался льдом, превратившись в гигантскую хрустальную скульптуру. Об этом рассказали на странице Наш город. Белгород-Днестровский.

Застывшая стихия: как выглядит Манявское чудо сейчас

Манявский водопад, расположенный в живописном ущелье вблизи села Манява в Ивано-Франковской области, стал главным магнитом для туристов-экстремалов на этой неделе. Вода, которая обычно несколькими каскадами спадает в глубокую чашу, сейчас превратилась в монолитную ледяную стену.

Синоптики объясняют такое перевоплощение суровым температурным режимом на высокогорье. В ночь на 11 января столбики термометров в этой части Карпат опускались до отметки -18 градусов. Днем мороз также не отступал, держась в пределах -14 градусов. Именно такие условия позволили реке Манявка остановиться в своем падении, создав невероятные ледяные наплывы и сталактиты.

Читать по теме Отдых в Тернопольской области: от самого большого каньона до прекрасных водопадов Рассказываем, где отдохнуть в Тернопольской области самому и со всей семьей.

Маршрут для души и контента

Соцсети уже заполнили кадры замерзшего водопада. Украинцы не скрывают своего восторга, называя увиденное настоящей магией.

Для тех, кто планирует увидеть это чудо своими глазами, стоит помнить, что Манявский водопад — это часть целого туристического комплекса.

Рядом расположен знаменитый Манявский скит XVII века, который называют Украинским Афоном, и целебный источник Блаженный камень. Поэтому поездка к замерзшему великану может стать не только эстетическим наслаждением, но и настоящим духовным отдыхом.

Однако спасатели и горные проводники напоминают: путь к водопаду зимой может быть коварным.

Лед вокруг скал очень скользкий, а подъездные дороги требуют особого внимания водителей. Но те, кто решается на этот путь, говорят — увиденное стоит каждой минуты на морозе.

Если же путешествие в глубокие Карпаты пока не входит в твои планы, не стоит расстраиваться. Украина богата замерзшими чудесами и в других регионах.

Например, в Житомире река Тетерев также создает невероятные ледяные пейзажи, а местная плотина превращается в не менее эффектный замерзший водопад.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!