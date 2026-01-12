Як виглядає замерзлий Манявський водоспад: 18 метрів криги

Поки більшість українців шукають тепла вдома, природа в Карпатах створює справжні шедеври, від яких перехоплює подих. Один із найвищих та найвеличніших водоспадів України — Манявський — офіційно змінив свій бурхливий літній характер на величний зимовий спокій.

Через аномальні морози 18-метровий велетень повністю скувався кригою, перетворившись на гігантську кришталеву скульптуру. Про це розповіли на сторінці Наше місто. Білгород-Дністровський.

Застигла стихія: як виглядає Манявське диво зараз

Манявський водоспад, що розташований у мальовничій ущелині поблизу села Манява на Івано-Франківщині, став головним магнітом для туристів-екстремалів цього тижня. Вода, яка зазвичай кількома каскадами спадає в глибоку чашу, зараз перетворилася на монолітну льодову стіну.

Синоптики пояснюють таке перевтілення суворим температурним режимом на високогір’ї. У ніч на 11 січня стовпчики термометрів у цій частині Карпат опускалися до позначки -18 градусів. Вдень мороз також не відступав, тримаючись у межах -9…-14 градусів. Саме такі умови дозволили річці Манявка зупинитися у своєму падінні, створивши неймовірні льодові напливи та сталактити.

Маршрут для душі та контенту

Соцмережі вже заполонили кадри замерзлого водоспаду. Українці не приховують свого захвату, називаючи побачене справжньою магією.

Для тих, хто планує побачити це диво на власні очі, варто пам’ятати, що Манявський водоспад — це частина цілого туристичного комплексу.

Поруч розташований знаменитий Манявський скит XVII століття, який називають Українським Афоном, та цілюще джерело Блаженний камінь. Тож поїздка до замерзлого велетня може стати не лише естетичною насолодою, а й справжнім духовним перепочинком.

Проте рятувальники та гірські провідники нагадують: шлях до водоспаду взимку може бути підступним.

Лід навколо скель дуже слизький, а під’їзні дороги вимагають особливої уваги водіїв. Але ті, хто наважується на цей шлях, кажуть — побачене варте кожної хвилини на морозі.

Якщо ж подорож у глибокі Карпати наразі не у твоїх планах, не варто засмучуватися. Україна багата на замерзлі дива і в інших регіонах.

Наприклад, в Житомирі річка Тетерів також створює неймовірні льодові пейзажі, а місцева гребля перетворюється на не менш ефектний замерзлий водоспад.

