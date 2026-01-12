Стиль життя Подорожі та натхнення

Як виглядає замерзлий Манявський водоспад: 18 метрів криги

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Січня 2026, 15:00 2 хв.
Манявський водоспад замер

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь