Маршрут річкою Тетерів у Житомирі: 5 локацій, які змінять твоє уявлення про місто

Ти теж звик думати, що Житомир — це така собі нудна зупинка біля траси, де можна хіба що випити кави й поїхати далі? Повір, ти дуже помиляєшся. Поки всі штурмують засніжені Карпати чи черги в центрі Львова, я пропоную тобі справжній андеграундний ексклюзив.

Взимку, коли Тетерів одягає крижану броню, а гранітні каньйони вкриваються інеєм, Житомир перетворюється на декорації до скандинавського нуару. Тримай маршрут річкою Тетерів у Житомирі, який змусить тебе змінити думку про це місто назавжди.

Вікна поїхали в Житомир та дослідили його з того боку, якого ще не бачив ніхто. Сьогодні ти побачиш місто з іншого, неймовірно гарного боку.

Куди піти в Житомирі взимку: Парк Барона Шодуара — перша зупинка біля Тетерева

Ми почали нашу прогулянку містом саме з Парку Барона Шодуара. Це місце відразу, з перших секунд, вражає своєю зимовою красою. Якщо пройти вниз то можна побачити фонтани. Але вони зараз вкриті снігом і “сплять” та це лише додає парку особливого шарму. Тут безліч заплутаних стежок серед вікових дерев, які зараз стоять у білому вбранні, ніби вартові.

Парк Барона Шодуара у Житомирі взимку виглядає як застигла історія. Можна походити алеями й насолодитися зимовими пейзажами, але твій головний пункт призначення — підвісний міст.

Так, впевнена, ти вже читав про цей міст сто разів, але повір — таким, як зараз, ти його ніде не побачиш. Бо коли ти стаєш на середину цього велетня на висоті 40 метрів, а під твоїми ногами — замерзла річка в глибокому каньйоні, адреналін підказує: Житомир точно не нудний!

Це найкраща точка, щоб побачити масштаб місцевих скель, які не поступаються знаменитим каньйонам Європи.

А якщо захочеш спуститися до самої води — є два шляхи: широкі парадні сходи або крутий, майже екстремальний спуск. Там, внизу, можна посидіти з горнятком кави та подивитися на застиглий Тетерів. А далі на тебе чекає знаменита алейка закоханих — ідеальне місце для твоїх зимових сторіз.

Кіношна естетика та застиглий час: зимова магія житомирських атракціонів

Якщо тобі замало дикої природи, зазирни в зону атракціонів — взимку вона перетворюється на справжній портал у кіношну естетику. Головна зірка тут — старе оглядове колесо.

Хоча влітку воно невпинно кружляє, наповнюючи парк дитячим сміхом та відкриваючи панорамні краєвиди, зараз колесо завмерло під товстим шаром іскристого снігу.

Це виглядає неймовірно стильно, ніби декорація до фільму про таємниче місто, де час зупинився. Графіка металевих конструкцій на фоні блідого зимового неба створює той самий вайб ретро-естетики, за яким так полюють фотографи та блогери.

Поруч сплять засніжені каруселі, які взимку набувають особливого шарму. Це ідеальна локація для атмосферної фотосесії: яскраві кольори кабінок, що визирають з-під білої ковдри, створюють крутий контраст, тож твій контент точно збере купу лайків.

Навіть коли навколо мороз і розваги чекають на своє літнє пробудження, ці застиглі атракціони дарують відчуття зимової казки, яку хочеться поставити на паузу та зафільмувати на згадку.

Куди піти в Житомирі сьогодні: Монумент Слави

Наступна локація вздовж річки Тетерів — це Монумент Слави. Це найвища точка, і тут відкривається гарний краєвид на підвісний міст і водоспад, про який розкажемо згодом.

Трішки хочемо розповісти історію Монумента Вічної Слави та чому він такий популярний. По-перше, його поставили до 24-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Він не випадково стоїть на найвищій точці в місті — це для того, аби його бачили з усіх точок міста.

Він має не тільки гарний вигляд, а й історичне значення. Висота колони — 37 метрів, а символізує вона солдата, партизана і дівчину, які стоять спиною один до одного. Біля підніжжя горить вічний вогонь.

Але облишимо на мить історію, адже справжній скарб тут — це панорама, від якої перехоплює подих. Якщо відійти від монумента та наважитися на спуск вниз, ти опинишся в самому серці зимової казки: з одного боку над прірвою каньйону велично “застиг” підвісний міст, а з іншого — доноситься потужний гуркіт житомирського водоспаду.

Куди б ти не глянув — праворуч, ліворуч чи позаду — всюди іскристий сніг та дерева, вкриті білосніжним інеєм. Це виглядає просто магічно!

Проте май на увазі: коли ми досліджували цю локацію, сходи ще не встигли розчистити, і вони буквально “потонули” під глибоким снігом. Тож будь максимально обережним на кожному кроці або обирай більш пологий спуск поруч — він безпечніший і теж відкриває фантастичні краєвиди, які варті кожної хвилини твого часу.

Радимо приходити сюди на заході сонця. Коли небо стає фіолетовим, а внизу, на замерзлому Тетереві, з’являються перші відблиски вечірніх вогнів — ти зрозумієш, що в цьому місті є особлива магія.

Куди піти в Житомирі з дітьми: Житомирський водоспад

Забудь про нудні паркові зони! Є локація, яка розірве тебе від захвату, а саме — житомирський водоспад. Узимку там такі краєвиди, що просто перехоплює подих. Там також Тетерів і засніжений ліс в усій красі.

Житомирський водоспад — це місце, де річка показує свій дикий характер.

Навіть у мінус десять вода тут не замерзає повністю, створюючи неймовірний контраст: бурхливі потоки й масивні бурулі-сталактити навколо.

Бризки води миттєво перетворюються на крижану глазур на камінні. Виглядає це настільки епічно, що твій Instagram просто вибухне від запитань: Слухай, це реально Житомир?

Маршрут вздовж Тетерева: зимове диво у Гідропарку

Фінальна точка нашого маршруту — Гідропарк. Це величезний сосновий ліс прямо на березі річки. Взимку тут панує особлива тиша: можна почути, як сніг падає на хвою.

Але житомиряни не звикли просто мовчати — вони перетворили замерзлу річку на головну розвагу.

Тетерів тут розливається широким плесом, яке в мороз стає ідеальним майданчиком для прогулянок прямо по льоду (але пам’ятай про правила безпеки!).

Поки дорослі влаштовують променади по кризі, дітлахи на повну гасають на санчатах із гірок.

Це найкраща локація, щоб просто подихати лісом, вигуляти думки та остаточно переконатися: Житомир — це круто, стильно і зовсім не нудно.

