Маршрут по реке Тетерев в Житомире: 5 локаций, которые изменят свое представление о городе

Ты тоже привык думать, что Житомир — это такая себе скучная остановка у трассы, где можно разве что выпить кофе и поехать дальше? Поверь, ты очень ошибаешься. Пока все штурмуют заснеженные Карпаты или очереди в центре Львова, я предлагаю тебе настоящий андеграундный эксклюзив.

Зимой, когда Тетерев надевает ледяную броню, а гранитные каньоны покрываются инеем, Житомир превращается в декорации к скандинавскому нуару. Держи маршрут по реке Тетерев в Житомире, который заставит тебя изменить мнение об этом городе навсегда.

Вікна поехали в Житомир и исследовали его с той стороны, которой еще не видел никто. Сегодня ты увидишь город с другой, невероятно красивой стороны.

Куда пойти в Житомире зимой: Парк Барона Шодуара — первая остановка у Тетерева

Мы начали нашу прогулку по городу именно с Парка Барона Шодуара. Это место сразу, с первых секунд, поражает своей зимней красотой. Если пройти вниз, то можно увидеть фонтаны. Но они сейчас покрыты снегом и «спят», и это только добавляет парку особого шарма. Здесь множество запутанных тропинок среди вековых деревьев, которые сейчас стоят в белом одеянии, словно стражи.

Парк Барона Шодуара в Житомире зимой выглядит как застывшая история. Можно походить по аллеям и насладиться зимними пейзажами, но твоя главная цель — подвесной мост.

Да, уверена, ты уже читал об этом мосте сто раз, но поверь — таким, как сейчас, ты его нигде не увидишь. Потому что когда ты становишься на середину этого великана на высоте 40 метров, а под твоими ногами — замерзшая река в глубоком каньоне, адреналин подсказывает: Житомир точно не скучный!

Это лучшая точка, чтобы увидеть масштаб местных скал, которые не уступают знаменитым каньонам Европы.

А если захочешь спуститься к самой воде — есть два пути: широкая парадная лестница или крутой, почти экстремальный спуск. Там, внизу, можно посидеть с чашкой кофе и посмотреть на застывший Тетерев. А дальше тебя ждет знаменитая аллейка влюбленных — идеальное место для твоих зимних сториз.

Киношная эстетика и застывшее время: зимняя магия житомирских аттракционов

Если тебе мало дикой природы, загляни в зону аттракционов — зимой она превращается в настоящий портал в киношную эстетику. Главная звезда здесь — старое колесо обозрения.

Хотя летом оно неустанно кружится, наполняя парк детским смехом и открывая панорамные виды, сейчас колесо замерло под толстым слоем искристого снега.

Это выглядит невероятно стильно, словно декорация к фильму о таинственном городе, где время остановилось. Графика металлических конструкций на фоне бледного зимнего неба создает тот самый вайб ретро-эстетики, за которым так охотятся фотографы и блогеры.

Рядом спят заснеженные карусели, которые зимой приобретают особенный шарм. Это идеальная локация для атмосферной фотосессии: яркие цвета кабинок, выглядывающих из-под белого одеяла, создают крутой контраст, так что твой контент точно соберет кучу лайков.

Даже когда вокруг мороз и развлечения ждут своего летнего пробуждения, эти застывшие аттракционы дарят ощущение детской сказки, которую хочется поставить на паузу и запечатлеть на память.

Куда пойти в Житомире сегодня: Монумент Славы

Следующая локация вдоль реки Тетерев — это Монумент Славы. Это самая высокая точка, и здесь открывается красивый вид на подвесной мост и водопад, о котором расскажем позже.

Немного хотим рассказать историю Монумента Вечной Славы и почему он так популярен. Во-первых, его поставили к 24-й годовщине победы во Второй мировой войне. Он не случайно стоит на самой высокой точке в городе — это для того, чтобы его видели из всех точек города.

Он имеет не только красивый вид, но и историческое значение. Высота колонны — 37 метров, а символизирует она солдата, партизана и девушку, которые стоят спиной друг к другу. У подножия горит вечный огонь.

Но оставим на миг историю, ведь настоящее сокровище здесь — это панорама, от которой перехватывает дыхание. Если отойти от монумента и решиться на спуск вниз, ты окажешься в самом сердце зимней сказки: с одной стороны над пропастью каньона величественно застыл подвесной мост, а с другой — доносится мощный грохот житомирского водопада.

Куда бы ты ни взглянул — направо, налево или назад — повсюду искристый снег и деревья, покрытые белоснежным инеем. Это выглядит просто магически!

Однако имей в виду: когда мы исследовали эту локацию, ступеньки еще не успели расчистить, и они буквально утонули под глубоким снегом. Поэтому будь максимально осторожным на каждом шагу или выбирай более пологий спуск рядом — он безопаснее и тоже открывает фантастические виды, которые стоят каждой минуты твоего времени.

Советуем приходить сюда на закате. Когда небо становится фиолетовым, а внизу, на замерзшем Тетереве, появляются первые отблески вечерних огней — ты поймешь, что в этом городе есть особая магия.

Куда пойти в Житомире с детьми: Житомирский водопад

Забудь о скучных парковых зонах! Есть локация, которая разорвет тебя от восторга, а именно — житомирский водопад. Зимой там такие виды, что просто перехватывает дыхание. Там тоже Тетерев и заснеженный лес во всей красе.

Житомирский водопад — это место, где река показывает свой дикий характер.

Навряд ли в минус десять вода здесь замерзает полностью, создавая невероятный контраст: бурлящие потоки и массивные сосульки-сталактиты вокруг.

Брызги воды мгновенно превращаются в ледяную глазурь на камнях. Выглядит это настолько эпично, что твой Instagram просто взорвется от вопросов: «Слушай, это реально Житомир?.

Маршрут вдоль Тетерева: зимнее чудо в Гидропарке

Финальная точка нашего маршрута — Гидропарк. Это огромный сосновый лес прямо на берегу реки. Зимой здесь царит особенная тишина: можно услышать, как снег падает на хвою. Но житомиряни не привыкли просто молчать — они превратили замерзшую реку в главное развлечение.

Тетерев здесь разливается широким плесом, который в мороз становится идеальной площадкой для прогулок прямо по льду (но помни о правилах безопасности!).

Пока взрослые устраивают променады по льду, дети вовсю гоняют на санках с горок.

Это лучшая локация, чтобы просто подышать лесом, выгулять мысли и окончательно убедиться: Житомир — это круто, стильно и совсем не скучно.

Фото в материале: Юлии Хоменко.

