От пруда с черепахами до кладбища поездов: неизвестные локации Житомира

Такой Житомир тебе никто никогда не покажет. Об этих местах знают только настоящие ценители города. Здесь нет стандартных туристических маршрутов и указателей. Вместо этого — скрытые уголки, где природа, история и индустриальная эстетика сливаются воедино.

Маленькие водопады среди скал, пруды, что прячут черепах и птиц, старые вагоны, что молча напоминают о прошлом, и подземные ходы, полные легенд — всё это создаёт Житомир, который открывается только тем, кто готов его искать.

Здесь каждый шаг — новая история, каждый кадр — маленький фрагмент необычной городской жизни. И даже если ты думаешь, что хорошо знаешь Житомир, эти локации удивят тебя своей красотой, атмосферой и неожиданными деталями.

Житомирский водопад

Сразу за пешеходным мостом, который ведёт к парку Шодуара, открывается другой мир — Заречанский парк. Вместо привычных парковых аллей тебя встречает дикая, почти нетронутая природа.

Здесь, среди величественных скал, что обнимают реку Тетерев, скрывается настоящее чудо — небольшой, но невероятно живописный водопад. Его струи, спадающие с каменных уступов, создают невероятную атмосферу покоя и таинственности.

Это не просто место для прогулки, а настоящая инсталляция природы, оживающая под звон воды.

Благодаря своей фотогеничности, эта локация недавно стала звездой TikTok. Это место, где можно не только сделать впечатляющие фото, но и почувствовать себя настоящим исследователем.

Отчаянные могут полазить по скалам, а любители спокойствия — насладиться видами с обзорных площадок.

Но настоящую уникальность этому месту придаёт его неизменный хранитель — мужчина с усами, которого в шутку называют житомирским казаком.

Он часто сидит у водопада, медитирует или рыбачит, став своеобразной живой легендой парка.

Его присутствие подчёркивает неповторимый колорит и делает это место ещё более незабываемым.

Богунские пруды: царство черепах

Если пересечь город и добраться до района Богуния, можно попасть в настоящий природный заповедник, известный как Богунские пруды. Это не просто водоёмы, а удивительная экосистема, где жизнь бьёт ключом.

Главные обитатели здесь — многочисленные черепахи, которые спокойно вылезают на берег, чтобы погреться на солнце.

Они настолько привыкли к людям, что позволяют подойти очень близко, а кто-то даже рискует дотронуться до их панциря.

Это место — рай для любителей наблюдать за птицами. Кроме черепах, здесь можно встретить множество пернатых, что делает его идеальной локацией для бёрдвотчинга.

Продолжая путешествие, вы откроете ещё одну неожиданность: живописную поляну, с которой открывается вид на мост через небольшую речку.

Это место удивительно напоминает пейзажи Карпат, ведь берега реки усыпаны маленькими камешками.

Эта комбинация ландшафтов создаёт идеальную атмосферу для фотосессий. Богунские пруды — это настоящее укрытие от городской суеты, место, где можно насладиться единением с природой и сохранить незабываемые моменты.

Житомирские подземелья

Под древними улицами Житомира скрывается ещё одна, не менее захватывающая история — сеть подземных ходов. Эти тоннели, созданные в период с XII по XVII век, расположены под центральной частью города.

Они служили стратегическим укрытием и путями сообщения между важными зданиями.

Сегодня эти подземелья оплетены многочисленными легендами: от поисков библиотеки Ярослава Мудрого до кладов барона де Шодуара.

Хотя эти мифы до сих пор не подтверждены, они добавляют городу загадочности и особого шарма. Экскурсия по этим ходам — это путешествие во времени, где каждый шаг открывает новые тайны.

Музей поездов под открытым небом

В контрасте с историческими подземельями, на окраине города, возле Мальованского карьера, расположилось кладбище поездов.

Здесь уникальная локация, где старые железнодорожные вагоны, поглощённые ржавчиной и граффити, создают атмосферу настоящего музея под открытым небом.

Эта локация — идеальное место для тех, кто ищет необычные и драматичные сюжеты для фотографий, сочетая урбанистическую эстетику с природным пейзажем. Каждый ржавый вагон рассказывает свою молчаливую историю, ожидая своего фотографа, чтобы открыть её миру.

Житомир, как оказалось, — это город, который не показывает себя полностью с первого взгляда. Он требует от путешественника чуть большего, чем просто прогулка по центру. Только те, кто готов исследовать его скрытые уголки, смогут почувствовать настоящую магию этого уникального города.

Главное фото: Юлия Хоменко.

