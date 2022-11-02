Мегазбор: Притула собирает 200 млн грн на 50 бронированных Spartan

Вчера, 1 ноября, волонтер Сергей Притула анонсировал сбор средств под названием Мегазбор. Сегодня телеведущий рассказал, на что будет собирать средства по всей Украине.
В комментариях под постами в социальной сети пользователи Instagram выражают надежды, что средства пойдут на покупку ядерного оружия, астероид или выкуп соседней страны.
Отбросив ироничные комментарии, Сергей Притула рассказал, во что превратятся донаты украинцев.
— А давайте для нашей родной армии, для ВСУ, купим очень много бронированной гусеничной техники! Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого бронированный кулак!
Мы собираем не на 10, не на 20, а на целых 50 бронетранспортеров Spartan.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Наша цель — собрать 200 млн грн и выкупить всю партию! И эта партия очень скоро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю. Так что большой сбор на 50 БТР Spartan объявляю открытым! — сказал Сергей Притула.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Наша цель — собрать 200 млн грн и выкупить всю партию! И эта партия очень скоро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю. Так что большой сбор на 50 БТР Spartan объявляю открытым! — сказал Сергей Притула.
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Переводы по Украине
БУ Благотворительный фонд Сергея Притулы
ЕГРПОУ 43720363
Назначение платежа: Безвозвратная благотворительная помощь
UA123052990000026004046716119
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Всего за час удалось собрать 14 млн грн из необходимых 200 — и это только на Монобанку!
Несколько недель назад Сергей Стерненко и Сергей Притула отчитались, что с 10 по 11 октября им удалось собрать на месть оккупантам 352 млн грн.
Постоянно собирает средства для украинских защитников и фандрейзинговая платформа UNITED24. Читай, как браслеты из последней партии металла Азовстали помогут в обороне Украины.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!