Мегазбор: Притула собирает 200 млн грн на 50 бронированных Spartan

Вчера, 1 ноября, волонтер Сергей Притула анонсировал сбор средств под названием Мегазбор. Сегодня телеведущий рассказал, на что будет собирать средства по всей Украине.

В комментариях под постами в социальной сети пользователи Instagram выражают надежды, что средства пойдут на покупку ядерного оружия, астероид или выкуп соседней страны.

Отбросив ироничные комментарии, Сергей Притула рассказал, во что превратятся донаты украинцев.

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— А давайте для нашей родной армии, для ВСУ, купим очень много бронированной гусеничной техники! Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого бронированный кулак!

Мы собираем не на 10, не на 20, а на целых 50 бронетранспортеров Spartan.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября. Наша цель — собрать 200 млн грн и выкупить всю партию! И эта партия очень скоро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю. Так что большой сбор на 50 БТР Spartan объявляю открытым! — сказал Сергей Притула.

Все реквизиты здесь:

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Переводы по Украине

БУ Благотворительный фонд Сергея Притулы

ЕГРПОУ 43720363

Назначение платежа: Безвозвратная благотворительная помощь

UA123052990000026004046716119

Всего за час удалось собрать 14 млн грн из необходимых 200 — и это только на Монобанку!

Несколько недель назад Сергей Стерненко и Сергей Притула отчитались, что с 10 по 11 октября им удалось собрать на месть оккупантам 352 млн грн.

Постоянно собирает средства для украинских защитников и фандрейзинговая платформа UNITED24. Читай, как браслеты из последней партии металла Азовстали помогут в обороне Украины.

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