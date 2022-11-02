Мегазбір: Притула збирає 200 млн грн на 50 броньованих Spartan

Учора, 1 листопада, волонтер Сергій Притула анонсував збір коштів під назвою Мегазбір. Сьогодні телеведучий розповів, на що збиратиме кошти всією Україною.
У коментарях під дописом в соціальній мережі користувачі Instagram висловлюють сподівання, що кошти підуть на купівлю ядерної зброї, астероїд або щоб викупити сусідню країну.
Відкинувши іронічні коментарі, Сергій Притула розповів, на що перетворяться донати українців.
— А давайте для нашої рідненької армії, для ЗСУ, купимо дуже багато броньованої гусеничної техніки! Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того броньований кулак!
Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50 бронетранспортерів Spartan.
Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета — зібрати 200 млн грн, і викупити всю партію! І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю. Тож великий збір на 50 БТР Spartan оголошую відкритим! — сказав Сергій Притула.
Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета — зібрати 200 млн грн, і викупити всю партію! І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю. Тож великий збір на 50 БТР Spartan оголошую відкритим! — сказав Сергій Притула.
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Перекази по Україні
БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: Безповоротна благодійна допомога
UA123052990000026004046716119
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Лише за годину вдалося зібрати 14 млн грн з необхідних 200 — і це лише на Монобанку!
Кілька тижнів тому Сергій Стерненко і Сергій Притула відзвітували, що з 10 по 11 жовтня вдалося назбирати на помсту окупантам 352 млн грн.
Безперервно збирає кошти для українських захисників і фандрейзингова платформа UNITED24. Читай, як браслети з останньої партії металу Азовсталі допоможуть в обороні України.
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