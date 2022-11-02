Мегазбір: Притула збирає 200 млн грн на 50 броньованих Spartan

Учора, 1 листопада, волонтер Сергій Притула анонсував збір коштів під назвою Мегазбір. Сьогодні телеведучий розповів, на що збиратиме кошти всією Україною.

У коментарях під дописом в соціальній мережі користувачі Instagram висловлюють сподівання, що кошти підуть на купівлю ядерної зброї, астероїд або щоб викупити сусідню країну.

Відкинувши іронічні коментарі, Сергій Притула розповів, на що перетворяться донати українців.

Зараз також дивляться

— А давайте для нашої рідненької армії, для ЗСУ, купимо дуже багато броньованої гусеничної техніки! Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того броньований кулак!

Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50 бронетранспортерів Spartan.

Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета — зібрати 200 млн грн, і викупити всю партію! І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю. Тож великий збір на 50 БТР Spartan оголошую відкритим! — сказав Сергій Притула.

Всі реквізити тут:

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Перекази по Україні

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Призначення платежу: Безповоротна благодійна допомога

UA123052990000026004046716119

Лише за годину вдалося зібрати 14 млн грн з необхідних 200 — і це лише на Монобанку!

Кілька тижнів тому Сергій Стерненко і Сергій Притула відзвітували, що з 10 по 11 жовтня вдалося назбирати на помсту окупантам 352 млн грн.

Безперервно збирає кошти для українських захисників і фандрейзингова платформа UNITED24. Читай, як браслети з останньої партії металу Азовсталі допоможуть в обороні України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!