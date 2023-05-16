Надо знать маленькие секреты, чтобы не испортить вещь! Можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке

Вышиванки — очень красивые и разнообразные. Существуют разные узоры, типы вышивки, дизайны, крой. Но все они прекрасны. Чтобы вышиванка имела презентабельный вид как можно дольше, нужно за ней правильно ухаживать, особенно надо придерживаться правил стирки. Мы расскажем, можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке.

Можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке

Большинство вышиванок делают со льна. Это хорошая натуральная ткань, которая в жаркую погоду защищает от перегрева, а в холодную погоду — от замерзания. Но за этой тканью нужен особый уход.

Лучше стирать вышиванку вручную не только из-за типа ткани, но и для того, чтобы сохранить вышивку.

Но если у тебя нет возможности сделать это вручную, вышиванку можно постирать в стиральной машинке. Нужно лишь придерживаться некоторых правил.

Как стирать вышиванку в стиральной машинке

Самое главное, на что нужно обращать внимание при стирке вышиванки в стиральной машинке, это температура воды. Он не должна превышать 40°С. Также надо выбрать деликатный или ручной режим, в зависимости от модели стиральной машинки.

Вышыванку лучше положить в специальный мешочек для стирки и вывернуть на изнанку. Это делается для того, чтобы ткань и вышивка не повредились об барабан стиральной машинки. Также вышиванку надо стирать отдельно от других вещей.

Еще один важный момент — не надо включать режим отжима. Вещь из льна сильно помнется и ее не можно будет нормально выгладить. Лучше отжать вышиванку после стирки в стиральной машинке вручную. Затем положить вещь на махровое полотенце и свернуть валиком. Немного покатать его и дать полежать около 5 минут, развернуть, встряхнуть и повесить вышиванку сушиться.

Вышиванка — национальная украинская одежда, которую можно носить не только на праздники. Ранее мы рассказывали, с чем можно сочетать вышиванку.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!