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Надо знать маленькие секреты, чтобы не испортить вещь! Можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2023, 13:30
Чи можна прати вишиванку в пральній машинці та як це правильно робити
Фото: Pexels

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