Потрібно знати маленькі секрети, щоб не зіпсувати річ! Чи можна прати вишиванку в пральній машинці

Вишиванки — дуже красиві та різноманітні. Існують різні візерунки, типи вишивки, дизайни, крій. Але всі вони чудові.

Щоб вишиванка мала пристойний вигляд якомога довше, потрібно за нею правильно доглядати, особливо треба дотримуватися правил прання. Ми розповімо, чи можна прати вишиванку у пральній машинці.

Чи можна прати вишиванку в пральній машинці

Більшість вишиванок роблять із льону. Це хороша натуральна тканина, яка у спеку захищає від перегріву, а в холодну погоду — від замерзання. Але за цією тканиною потрібен особливий догляд.

Краще прати вишиванку вручну не тільки через тип тканини, але й для того, щоб зберегти вишивку.

Але якщо у тебе немає можливості зробити це вручну, вишиванку можна випрати в пральній машинці. Потрібно лише дотримуватись деяких правил.

Як прати вишиванку в пральній машинці

Найголовніше, на що потрібно звертати увагу під час прання вишиванки в пральній машинці, це температура води. Він має перевищувати 40°C. Також треба вибрати делікатний чи ручний режим, залежно від моделі пральної машинки.

Вишиванку краще покласти в спеціальний мішечок для прання та вивернути. Це робиться для того, щоб тканина та вишивка не пошкодилися об барабан пральної машинки. Також вишиванку треба прати окремо від інших речей.

Ще один важливий момент — не треба вмикати режим віджиму. Річ із льону сильно помнеться і її не можна буде нормально випрасувати. Краще віджати вишиванку після прання в пральній машинці вручну. Потім покласти річ на махровий рушник і згорнути валиком. Недовго покатати його і дати полежати близько 5 хвилин, розгорнути, струсити та повісити вишиванку сушитися.

Вишиванка — національний український одяг, який можна носити не лише на свята. Раніше ми розповідали, з чим можна поєднувати вишиванку.

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