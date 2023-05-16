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Потрібно знати маленькі секрети, щоб не зіпсувати річ! Чи можна прати вишиванку в пральній машинці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Травня 2023, 13:30
Чи можна прати вишиванку в пральній машинці та як це правильно робити
Фото: Pexels

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