Музеи в Украине, о которых знают немногие: куда пойти, если увидено уже все?

С началом пандемии многие страны были вынуждены закрыть свои границы, чтобы предотвратить распространение болезни, и Украина — не исключение.

Однако есть и плюсы — украинцы начали путешествовать по своей стране, находя не менее интересные экзотические локации, старые поместья и природные заповедники, о которых почему-то никто до этого не знал. А как насчет музеев?

Существует распространенное мнение, что не только в Украине, но и в самой столице некуда пойти окультуриться созерцанием интересных экспонатов, узнать локальную историю одного предмета или просто приятно провести время в атмосфере чего-то нового.

Однако такие места есть, и, скорее всего, вы там до сих пор не были, а может, и вовсе не знали об их существовании. Мы сделали для вас подборку интересных музеев Киева и Украины, о которых мало кто знает.

Аптека-музей

Киев

В далеком 1728 году немец Иоганн Гейтер открыл в этом помещении первую частную аптеку, которая не одно десятилетие оставалась единственной в своем роде на всю столицу.

Впоследствии менялись и владельцы, и назначение здания, однако в конце прошлого века усилиями неравнодушных на этом месте была создана аптека-музей, рассказывающая об истории фармации и ее развитии.

В действующей аптеке-музее есть несколько интересных локаций, искусно воспроизводящих атмосферу старинной аптеки, а также пополняющаяся большая коллекция экспонатов.

Улица Притисско-Никольская, 7

Музей микроминиатюр Николая Сядристого

Киев

Самая маленькая в мире книга, сшитая паутинкой, с переплетом из лепестков бессмертника. Или детально выточенный караван из золотых верблюдов в ушке обычной иглы.

В это сложно поверить, но такие работы действительно существуют, и создал их художник Николай Сядристый. Более того, на них можно посмотреть вживую и собственными глазами оценить реальный и увеличенный размер экспонатов, не переставая удивляться мастерству признанного лучшего миниатюриста мира.

Улица Лаврская, 9

Музей Становления украинской нации

Киев

Историю всегда было легче воспринимать визуально, но этот новейший музей позволяет не просто увидеть события, ведущие к становлению нашего государства, но и буквально почувствовать их на ощупь.

Невероятно реалистичные восковые фигуры с уникальными костюмами, которые до мельчайших деталей передают дух разных эпох в 25 сюжетах.

От основания Киевской Руси до настоящего времени, через мастерские экспонаты каждый может увидеть своими глазами, как выглядела княгиня Ольга, Богдан Хмельницкий и другие известные деятели Украины.

Улица Лаврская, 27

Victoria Museum — музей костюма и стиля

Киев

Как одевались наши предки из Украины и Европы в 19 веке? Этот музей не просто покажет, но и расскажет вам об истории стиля, как он формировался, что влияло на моду разных эпох и почему корсет внезапно исчез из гардеробов стильных красавиц того времени.

Коллекция этого частного музея насчитывает более 1200 постоянных экспонатов, а также в Victoria Museum периодически проходят выставки с уникальными вещами, платьями и аксессуарами.

Бутышев переулок, 23

Музей гуцульской магии

Верховина

Карпаты — настоящее место силы. Каждый, кто когда-либо там бывал, лично почувствовал лесную магию покоя и вдохновения, которой вдохновлялось большинство украинских литераторов и художников. Именно с этой гуцульской магией и знакомит музей Верховины.

О быте, искусстве, обычаях и особенно волшебной атмосфере Гуцульщины вам смогут рассказать в музее, где проведут по мольфарским тропам, расскажут о медицинских зельях и праздничных обрядах, существующих в Карпатах и ​​сегодня.

Улица Жабьевский поток, 66-а

Музей техники Фаэтон

Запорожье

Поистине необычный музей, который находится в Запорожье и по праву считается самым большим частным музеем.

Это настоящий рай как для автолюбителей, так и для обычных эстетов, ведь в коллекции этого музея есть уникальные ретромашины, не уступающие друг другу в красоте.

Более 200 единиц разнообразной техники, среди которой есть такие экспонаты, где можно посидеть и почувствовать себя героем бурлескного романа мятежных 20-х.

Улица Выборгская, 8

Музейно-культурный комплекс пивной истории Львиварня

Львов

Необязательно любить пиво, чтобы почувствовать себя настоящим пивоваром.

В этом интерактивном музее-артцентре каждый из посетителей может увидеть процесс пивоварения своими глазами, узнать больше о видах и истории этого напитка и, конечно же, провести дегустацию.

Этот музей — не просто исторический памятник, олицетворяющий легендарное львовское пивоварение. Это также современный артобъект, свободное пространство, где постоянно проходят культурные мероприятия.

Улица Клепаровская, 18

Музей космонавтики

Житомир

Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом?

С возрастом люди обычно становятся более приземленными, однако в музее Космонавтики, который в 2020 году отпраздновал 50-летие, можно нырнуть в мир космоса и безграничных горизонтов.

Среди экспонатов музея, тесно связанных с украинской космонавтикой, также немало интерактива: VR-симуляция космического полета, звездолет Эней, на котором тренировались настоящие космонавты, робот Меканоид, которому нравится разговаривать с детьми, и другие.

А в сувенирном магазине музея можно попробовать настоящее космическое мороженое, которым питаются на МКС.

Улица Дмитриевская, 2

Музей в темноте Третья после полуночи

Киев

Первый в Украине музей, где гидами являются люди с нарушениями зрения, которые проведут экскурсию в свой мир.

Этот музей не просто выполняет невероятно важную миссию социальной адаптации. Он стирает границы между людьми с ограничениями и без них, позволяет настроить коммуникацию и стереть страх, заложенный в обществе к людям с инвалидностью.

В музее темноты есть несколько видов экскурсий, среди которых и свидание в темноте, и тактильная прогулка по Киеву, и аудиопрогулка. Во время экскурсий вы сможете пощупать 92 тактильные экспонаты, если, конечно, найдете.

Улица Олеся Гончара, 45-в

К сожалению, из-за пандемии большинство маленьких, однако необычных и интересных музеев Украины были закрыты, потому что о них мало кто знал, а теперь и не узнает вовсе. Однако есть много тех, что продолжают работу и ожидают новых посетителей, чтобы поделиться частью своей неизвестной истории с вами.

Если же и эти музеи для тебя не новость, советуем почитать, куда можно пойти в Киеве на выходных.