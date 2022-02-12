Музеи в Украине, о которых знают немногие: куда пойти, если увидено уже все?

С началом пандемии многие страны были вынуждены закрыть свои границы, чтобы предотвратить распространение болезни, и Украина — не исключение.
Однако есть и плюсы — украинцы начали путешествовать по своей стране, находя не менее интересные экзотические локации, старые поместья и природные заповедники, о которых почему-то никто до этого не знал. А как насчет музеев?
Существует распространенное мнение, что не только в Украине, но и в самой столице некуда пойти окультуриться созерцанием интересных экспонатов, узнать локальную историю одного предмета или просто приятно провести время в атмосфере чего-то нового.
Однако такие места есть, и, скорее всего, вы там до сих пор не были, а может, и вовсе не знали об их существовании. Мы сделали для вас подборку интересных музеев Киева и Украины, о которых мало кто знает.
В далеком 1728 году немец Иоганн Гейтер открыл в этом помещении первую частную аптеку, которая не одно десятилетие оставалась единственной в своем роде на всю столицу.
Впоследствии менялись и владельцы, и назначение здания, однако в конце прошлого века усилиями неравнодушных на этом месте была создана аптека-музей, рассказывающая об истории фармации и ее развитии.
В действующей аптеке-музее есть несколько интересных локаций, искусно воспроизводящих атмосферу старинной аптеки, а также пополняющаяся большая коллекция экспонатов.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аптека-музей у Києві (@apteka_muzey)
Допис, поширений Аптека-музей у Києві (@apteka_muzey)
Улица Притисско-Никольская, 7
Самая маленькая в мире книга, сшитая паутинкой, с переплетом из лепестков бессмертника. Или детально выточенный караван из золотых верблюдов в ушке обычной иглы.
В это сложно поверить, но такие работы действительно существуют, и создал их художник Николай Сядристый. Более того, на них можно посмотреть вживую и собственными глазами оценить реальный и увеличенный размер экспонатов, не переставая удивляться мастерству признанного лучшего миниатюриста мира.
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Допис, поширений Mariken Westli ✈ (@marikenwestli)
Улица Лаврская, 9
Историю всегда было легче воспринимать визуально, но этот новейший музей позволяет не просто увидеть события, ведущие к становлению нашего государства, но и буквально почувствовать их на ощупь.
Невероятно реалистичные восковые фигуры с уникальными костюмами, которые до мельчайших деталей передают дух разных эпох в 25 сюжетах.
От основания Киевской Руси до настоящего времени, через мастерские экспонаты каждый может увидеть своими глазами, как выглядела княгиня Ольга, Богдан Хмельницкий и другие известные деятели Украины.
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Допис, поширений СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (@museumsun)
Улица Лаврская, 27
Как одевались наши предки из Украины и Европы в 19 веке? Этот музей не просто покажет, но и расскажет вам об истории стиля, как он формировался, что влияло на моду разных эпох и почему корсет внезапно исчез из гардеробов стильных красавиц того времени.
Коллекция этого частного музея насчитывает более 1200 постоянных экспонатов, а также в Victoria Museum периодически проходят выставки с уникальными вещами, платьями и аксессуарами.
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Бутышев переулок, 23
Карпаты — настоящее место силы. Каждый, кто когда-либо там бывал, лично почувствовал лесную магию покоя и вдохновения, которой вдохновлялось большинство украинских литераторов и художников. Именно с этой гуцульской магией и знакомит музей Верховины.
О быте, искусстве, обычаях и особенно волшебной атмосфере Гуцульщины вам смогут рассказать в музее, где проведут по мольфарским тропам, расскажут о медицинских зельях и праздничных обрядах, существующих в Карпатах и сегодня.
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Допис, поширений Visit Ukraine Official (@visitukraine_)
Улица Жабьевский поток, 66-а
Поистине необычный музей, который находится в Запорожье и по праву считается самым большим частным музеем.
Это настоящий рай как для автолюбителей, так и для обычных эстетов, ведь в коллекции этого музея есть уникальные ретромашины, не уступающие друг другу в красоте.
Более 200 единиц разнообразной техники, среди которой есть такие экспонаты, где можно посидеть и почувствовать себя героем бурлескного романа мятежных 20-х.
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Допис, поширений Baron Oberhausen (@baronoberhausen)
Улица Выборгская, 8
Необязательно любить пиво, чтобы почувствовать себя настоящим пивоваром.
В этом интерактивном музее-артцентре каждый из посетителей может увидеть процесс пивоварения своими глазами, узнать больше о видах и истории этого напитка и, конечно же, провести дегустацию.
Этот музей — не просто исторический памятник, олицетворяющий легендарное львовское пивоварение. Это также современный артобъект, свободное пространство, где постоянно проходят культурные мероприятия.
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Допис, поширений Ольга Годлевская (@o.godlevskaya.ua)
Улица Клепаровская, 18
Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом?
С возрастом люди обычно становятся более приземленными, однако в музее Космонавтики, который в 2020 году отпраздновал 50-летие, можно нырнуть в мир космоса и безграничных горизонтов.
Среди экспонатов музея, тесно связанных с украинской космонавтикой, также немало интерактива: VR-симуляция космического полета, звездолет Эней, на котором тренировались настоящие космонавты, робот Меканоид, которому нравится разговаривать с детьми, и другие.
А в сувенирном магазине музея можно попробовать настоящее космическое мороженое, которым питаются на МКС.
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Допис, поширений Музей космонавтики (@spacemuseum1970)
Улица Дмитриевская, 2
Первый в Украине музей, где гидами являются люди с нарушениями зрения, которые проведут экскурсию в свой мир.
Этот музей не просто выполняет невероятно важную миссию социальной адаптации. Он стирает границы между людьми с ограничениями и без них, позволяет настроить коммуникацию и стереть страх, заложенный в обществе к людям с инвалидностью.
В музее темноты есть несколько видов экскурсий, среди которых и свидание в темноте, и тактильная прогулка по Киеву, и аудиопрогулка. Во время экскурсий вы сможете пощупать 92 тактильные экспонаты, если, конечно, найдете.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Музей у темряві 03:00 (@museum_in_the_dark_0300)
Допис, поширений Музей у темряві 03:00 (@museum_in_the_dark_0300)
Улица Олеся Гончара, 45-в
К сожалению, из-за пандемии большинство маленьких, однако необычных и интересных музеев Украины были закрыты, потому что о них мало кто знал, а теперь и не узнает вовсе. Однако есть много тех, что продолжают работу и ожидают новых посетителей, чтобы поделиться частью своей неизвестной истории с вами.
Если же и эти музеи для тебя не новость, советуем почитать, куда можно пойти в Киеве на выходных.