Музеї в Україні, про які мало хто знає: куди піти, якщо побачено вже все? 

З початком пандемії багато країн були змушені закрити свої кордони, щоб запобігти поширенню хвороби, і Україна — не виняток.

Однак є і плюси — українці почали подорожувати своєю країною, знаходячи не менш цікаві екзотичні локації, старі маєтки та природні заповідники, про які чомусь ніхто досі не знав. А як щодо музеїв?

Існує поширена думка, що не те що в Україні, а й у самій столиці нікуди піти окультуритися спогляданням цікавих експонатів, дізнатися про локальну історію одного предмета або просто приємно провести час в атмосфері чогось нового.

Однак такі місця є, і, найімовірніше, ви там досі не були, а може, й зовсім не знали про їх існування. Ми зробили для вас підбірку особливо цікавих музеїв Києва та України, про які мало хто знає.

Аптека-музей

Київ

Далекого 1728 року німець Йоган Гайтер відкрив у цьому приміщенні першу приватну аптеку, що не одне десятиліття залишалася єдиною у своєму роді на всю столицю.

Згодом змінювалися і власники, і призначення будівлі, однак наприкінці минулого століття зусиллями небайдужих на цьому місці була створена аптека-музей, що розповідає про історію фармації та її розвиток.

Аптека-музей досі функціонує та має декілька цікавих локацій, що майстерно відтворюють атмосферу старовинної аптеки, а також велику колекцію експонатів, яка постійно поповнюється.

Вулиця Притисько-Микільська, 7

Музей мікромініатюр Миколи Сядристого

Київ

Найменша у світі книга, зшита павутинкою, з палітуркою із пелюсток безсмертника. Або детально вироблений караван з золотих верблюдів у вушку звичайної голки.

У це складно повірити, але такі роботи дійсно існують, і створив їх митець Микола Сядристий. Ба більше, на них можна подивитися наживо і власними очима оцінити реальний та збільшений розмір експонатів, не перестаючи дивуватися майстерності визнаного найкращого мініатюриста світу.

Вулиця Лаврська, 9

Музей Становлення української нації

Київ

Історію завжди було легше сприймати візуально, та цей новітній музей дає змогу не просто побачити події, що вели до становлення нашої держави, а й буквально торкнутися їх.

Неймовірно реалістичні воскові фігури з унікальними костюмами, що до найменших деталей передають дух різних епох у 25 сюжетах.

Від заснування Київської Русі до сьогодення, через майстерні експонати кожен може побачити на власні очі, як виглядала княгиня Ольга, Богдан Хмельницький та інші відомі діячі України.

Вулиця Лаврська, 27

Victoria Museum — музей костюму та стилю

Київ

Як одягалися наші предки з терен України та Європи у 19 столітті? Цей музей не просто покаже, а й розповість вам про історію стилю, як він формувався, що впливало на моду різних епох і чому корсет раптово зник із гардеробів стильних красунь того часу.

Колекція цього приватного музею налічує понад 1200 постійних експонатів, а також у Victoria Museum періодично проводяться виставки з унікальними речами, сукнями та аксесуарами.

Бутишів провулок, 23

Музей гуцульської магії

Верховина

Карпати — справжнє місце сили. Кожен, хто коли-небудь там бував, особисто відчув лісову магію спокою і натхнення, якою надихалися більшість українських літераторів та митців. Саме з цією гуцульською магією і знайомить музей на Верховині.

Про побут, мистецтво, звичаї й особливо чарівну атмосферу Гуцульщини вам зможуть розповісти у музеї, де проведуть мольфарськими стежками, розкажуть про медичні зілля і святкові обряди, що живуть у Карпатах і нині.

Вулиця Жаб’євський потік, 66-а

Музей техніки Фаетон

Запоріжжя

Справді незвичний музей, що розташований у Запоріжжі та по праву вважається найбільшим приватним музеєм.

Це справжній рай як для автолюбителів, так і для звичайних естетів, бо ж у його колекції є унікальні ретроавтівки, що не поступаються одна одній у красі.

Більш як 200 одиниць різноманітної техніки, серед якої є й такі експонати, в яких можна посидіти й відчути себе героєм бурлескного роману буремних 20-х.

Вулиця Виборзька, 8

Музейно-культурний комплекс пивної історії Львіварня

Львів

Не обов’язково любити пиво, щоб відчути себе справжнім пивоваром.

У цьому інтерактивному музеї-артцентрі кожен з відвідувачів може побачити процес пивоваріння на власні очі, дізнатися більше про види та історію цього напою і, звісно ж, провести дегустацію.

Цей музей — не просто історична пам’ятка, що уособлює легендарне львівське пивоваріння. Це також сучасний артоб’єкт, вільний простір, де постійно відбуваються культурні заходи.

Вулиця Клепарівська, 18

Музей космонавтики

Житомир

Хто з нас у дитинстві не мріяв стати космонавтом?

З віком люди зазвичай стають приземленішими, та в музеї Космонавтики, що 2020 року відсвяткував 50-річчя, можна пірнути у світ космосу та безмежних горизонтів.

Серед експонатів музею, тісно пов’язаних з українською космонавтикою, також є немало інтерактиву: VR-симуляція космічного польоту, зореліт Еней, на якому тренувалися справжні космонавти, робот Меканоїд, який полюбляє розмовляти з дітьми, та інші.

А в сувенірній крамничці музею можна спробувати справжнє космічне морозиво, яким харчуються на МКС.

Вулиця Дмитрівська, 2

Музей у темряві Третя після опівночі

Київ

Перший в Україні музей, де гідами є люди з порушеннями зору, які проведуть вам екскурсію у свій світ.

Цей музей не просто виконує неймовірно важливу місію соціальної адаптації. Він стирає межі між людьми з вадами та без них, дає змогу налаштувати комунікацію та стерти страх, що закладений у суспільстві до людей з інвалідністю.

У музеї темряви є декілька видів екскурсій, серед яких і побачення в темряві, і тактильна прогулянка Києвом, і аудіопрогулянка. Під час екскурсій ви матимете змогу відчути на дотик 92 тактильні експонати, якщо, звісно, їх знайдете.

Вулиця Олеся Гончара, 45-в

На жаль через пандемію більшість маленьких, однак незвичних і цікавих музеїв України були зачинені, бо про них мало хто знав, а тепер і не дізнається зовсім. Та є багато й таких, що продовжують роботу і чекають на нових відвідувачів, щоб поділитися крихтою своєї невідомої історії з вами.

Якщо ж і ці музеї для тебе не новина, радимо почитати, куди можна завітати в Києві на вихідних.