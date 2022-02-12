Музеї в Україні, про які мало хто знає: куди піти, якщо побачено вже все? 

З початком пандемії багато країн були змушені закрити свої кордони, щоб запобігти поширенню хвороби, і Україна — не виняток.
Однак є і плюси — українці почали подорожувати своєю країною, знаходячи не менш цікаві екзотичні локації, старі маєтки та природні заповідники, про які чомусь ніхто досі не знав. А як щодо музеїв?
Існує поширена думка, що не те що в Україні, а й у самій столиці нікуди піти окультуритися спогляданням цікавих експонатів, дізнатися про локальну історію одного предмета або просто приємно провести час в атмосфері чогось нового.
Однак такі місця є, і, найімовірніше, ви там досі не були, а може, й зовсім не знали про їх існування. Ми зробили для вас підбірку особливо цікавих музеїв Києва та України, про які мало хто знає.
Далекого 1728 року німець Йоган Гайтер відкрив у цьому приміщенні першу приватну аптеку, що не одне десятиліття залишалася єдиною у своєму роді на всю столицю.
Згодом змінювалися і власники, і призначення будівлі, однак наприкінці минулого століття зусиллями небайдужих на цьому місці була створена аптека-музей, що розповідає про історію фармації та її розвиток.
Аптека-музей досі функціонує та має декілька цікавих локацій, що майстерно відтворюють атмосферу старовинної аптеки, а також велику колекцію експонатів, яка постійно поповнюється.
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Допис, поширений Аптека-музей у Києві (@apteka_muzey)
Вулиця Притисько-Микільська, 7
Найменша у світі книга, зшита павутинкою, з палітуркою із пелюсток безсмертника. Або детально вироблений караван з золотих верблюдів у вушку звичайної голки.
У це складно повірити, але такі роботи дійсно існують, і створив їх митець Микола Сядристий. Ба більше, на них можна подивитися наживо і власними очима оцінити реальний та збільшений розмір експонатів, не перестаючи дивуватися майстерності визнаного найкращого мініатюриста світу.
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Допис, поширений Mariken Westli ✈ (@marikenwestli)
Вулиця Лаврська, 9
Історію завжди було легше сприймати візуально, та цей новітній музей дає змогу не просто побачити події, що вели до становлення нашої держави, а й буквально торкнутися їх.
Неймовірно реалістичні воскові фігури з унікальними костюмами, що до найменших деталей передають дух різних епох у 25 сюжетах.
Від заснування Київської Русі до сьогодення, через майстерні експонати кожен може побачити на власні очі, як виглядала княгиня Ольга, Богдан Хмельницький та інші відомі діячі України.
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Вулиця Лаврська, 27
Як одягалися наші предки з терен України та Європи у 19 столітті? Цей музей не просто покаже, а й розповість вам про історію стилю, як він формувався, що впливало на моду різних епох і чому корсет раптово зник із гардеробів стильних красунь того часу.
Колекція цього приватного музею налічує понад 1200 постійних експонатів, а також у Victoria Museum періодично проводяться виставки з унікальними речами, сукнями та аксесуарами.
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Бутишів провулок, 23
Карпати — справжнє місце сили. Кожен, хто коли-небудь там бував, особисто відчув лісову магію спокою і натхнення, якою надихалися більшість українських літераторів та митців. Саме з цією гуцульською магією і знайомить музей на Верховині.
Про побут, мистецтво, звичаї й особливо чарівну атмосферу Гуцульщини вам зможуть розповісти у музеї, де проведуть мольфарськими стежками, розкажуть про медичні зілля і святкові обряди, що живуть у Карпатах і нині.
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Допис, поширений Visit Ukraine Official (@visitukraine_)
Вулиця Жаб’євський потік, 66-а
Справді незвичний музей, що розташований у Запоріжжі та по праву вважається найбільшим приватним музеєм.
Це справжній рай як для автолюбителів, так і для звичайних естетів, бо ж у його колекції є унікальні ретроавтівки, що не поступаються одна одній у красі.
Більш як 200 одиниць різноманітної техніки, серед якої є й такі експонати, в яких можна посидіти й відчути себе героєм бурлескного роману буремних 20-х.
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Вулиця Виборзька, 8
Не обов’язково любити пиво, щоб відчути себе справжнім пивоваром.
У цьому інтерактивному музеї-артцентрі кожен з відвідувачів може побачити процес пивоваріння на власні очі, дізнатися більше про види та історію цього напою і, звісно ж, провести дегустацію.
Цей музей — не просто історична пам’ятка, що уособлює легендарне львівське пивоваріння. Це також сучасний артоб’єкт, вільний простір, де постійно відбуваються культурні заходи.
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Допис, поширений Ольга Годлевская (@o.godlevskaya.ua)
Вулиця Клепарівська, 18
Хто з нас у дитинстві не мріяв стати космонавтом?
З віком люди зазвичай стають приземленішими, та в музеї Космонавтики, що 2020 року відсвяткував 50-річчя, можна пірнути у світ космосу та безмежних горизонтів.
Серед експонатів музею, тісно пов’язаних з українською космонавтикою, також є немало інтерактиву: VR-симуляція космічного польоту, зореліт Еней, на якому тренувалися справжні космонавти, робот Меканоїд, який полюбляє розмовляти з дітьми, та інші.
А в сувенірній крамничці музею можна спробувати справжнє космічне морозиво, яким харчуються на МКС.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Музей космонавтики (@spacemuseum1970)
Допис, поширений Музей космонавтики (@spacemuseum1970)
Вулиця Дмитрівська, 2
Перший в Україні музей, де гідами є люди з порушеннями зору, які проведуть вам екскурсію у свій світ.
Цей музей не просто виконує неймовірно важливу місію соціальної адаптації. Він стирає межі між людьми з вадами та без них, дає змогу налаштувати комунікацію та стерти страх, що закладений у суспільстві до людей з інвалідністю.
У музеї темряви є декілька видів екскурсій, серед яких і побачення в темряві, і тактильна прогулянка Києвом, і аудіопрогулянка. Під час екскурсій ви матимете змогу відчути на дотик 92 тактильні експонати, якщо, звісно, їх знайдете.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Музей у темряві 03:00 (@museum_in_the_dark_0300)
Допис, поширений Музей у темряві 03:00 (@museum_in_the_dark_0300)
Вулиця Олеся Гончара, 45-в
На жаль через пандемію більшість маленьких, однак незвичних і цікавих музеїв України були зачинені, бо про них мало хто знав, а тепер і не дізнається зовсім. Та є багато й таких, що продовжують роботу і чекають на нових відвідувачів, щоб поділитися крихтою своєї невідомої історії з вами.
Якщо ж і ці музеї для тебе не новина, радимо почитати, куди можна завітати в Києві на вихідних.