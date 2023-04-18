Ракета упала возле вольера с белым медведем: воспоминания директора Николаевского зоопарка о начале великой войны

От российской жестокости страдают не только люди, но и животные. Они не могут себя защитить, самостоятельно прокормить, попросить о помощи или укрыться в надежном месте. Многие коты и собаки вместе с нашими защитниками воюют на фронте, но есть и другие животные, которым нужна помощь.

Жители украинских зоопарков оказались в тяжелом положении после начала полномасштабной войны, особенно в прифронтовых регионах. Животных Николаевского зоопарка не могли эвакуировать, у них заканчивалась еда, а рядом с ними падали ракеты.

Леся Никитюк во время съемок нового сезона тревел-шоу LeМаршрутка (на Новом канале) побывала в Николаеве, посетила известный зоопарк и пообщалась с его директором.

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Выживание зоопарка в начале полномасштабной войны

Леся Никитюк отметила, что Николаевскому зоопарку более 120 лет, и это уже третья война, которую он переживает. Сейчас там живет более четырех тысяч разных животных. Эвакуировать всех невозможно, нужно большое количество транспортировочных клеток.

Директор зоопарка Владимир Топчий вспоминает начало марта, когда были еще морозы, а город был почти окружен.

— Существовала единственная дорога в Одессу, и та перегружена. Я понимал: если пойдем на это, то потеряем животных. Поэтому мы никуда не уехали и остались в зоопарке, — рассказывает Владимир.

По его словам, первые два-три месяца сотрудники ночевали в зоопарке, чтобы рано вставать, убирать клетки и кормить животных.

Уже на четвертый день полномасштабного вторжения на территорию зоопарка прилетела первая ракета.

Она упала в двух метрах от вольера с белым медведем. Бог миловал, все следующие ракеты, а всего их было восемь, тоже падали прямо на территорию. Никто из людей и животных не пострадал, — сказал директор зоопарка.

Он отмечает, что животные иногда бывают более спокойные, чем люди. Однажды, когда в Николаеве произошел взрыв, Владимир проходил мимо вольера со слонами. От громкого звука он присел, а слоны даже ухом не повели и спокойно шли дальше.

Выжить животным помогли люди

Когда обстрелы Николаева усилились, зоопарк пришлось закрыть. У животных заканчивалась еда, тогда весь мир пришел на помощь.

Владимир говорит, что виртуальные билеты в зоопарк покупали и в Америке, и в Японии, и в Австралии.

— Мне писали: “Мы знаем, что не сможем посетить зоопарк, но это наша помощь”. Я не ожидал такой поддержки от людей. Кто-то приходил и приносил три яблока, кто-то приезжал машиной и привозил несколько тонн, — продолжает он.

Делится, что другие люди приносили разные овощи. Так продолжалось до конца лета, поэтому животных удалось сберечь.

Украинцы пытаются не оставлять в беде животных. Ранее мы рассказывали о спасении коров из-под Бахмута. Удалось спасти около 500 животных.

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