Из Бахмута от обстрелов спасли полтысячи коров: животных приютил фермер

Почти полтысячи коров эвакуировали в Днепропетровскую область из Бахмутского молочного хозяйства.

Уцелевшее поголовье приютил фермер, он и предоставил транспорт, чтобы вывезти коров с востока.

Это почти в самом Бахмуте — 3–5 км от города. Там были прилеты и разрушения. Были и погибшие животные, но большинство удалось спасти.

Так о спасении поголовья рассказывает первый заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

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Эвакуация проходила под постоянными обстрелами и в несколько этапов.

Уцелевшие стада, а это 400 коров, сейчас в безопасности. Их разместили на современной ферме. Для коров из Донбасса выделили отдельный корпус, и за ними заботятся местные ветеринары.

Но не только людей и животных спасают из Донбасса. Из-под Бахмута в Киевскую область в село Колонщина переехали тысячи уникальных саженцев деревьев, кустов, цветов.

Питомник растений сумел не только выжить под оккупацией, но и вывез из самой горячей точки своих работников. Поскольку комфортного жилья нет, они начали благотворительную инициативу: купи дерево, а за эти деньги переселенцам построят дом.

Узнай об инициативе больше по ссылке.

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