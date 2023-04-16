З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер

Майже півтисячі корів евакуювали до Дніпропетровщини з Бахмутського молочного господарства.

Уціліле поголів’я прихистив фермер, він і надав транспорт, аби вивезти корів зі сходу.

Це майже в самому Бахмуті — 3–5 км від міста. Там були прильоти та руйнування. Були й загиблі тварини, але більшість вдалося врятувати, — розповідає перший заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

Евакуація відбувалась під постійними обстрілами та в кілька етапів.

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Уціліле стадо, а це 400 корів, нині у безпеці. Їх розмістили на сучасній фермі. Для корів з Донеччини виділили окремий корпус та за ними опікуються місцеві ветеринари.

Та не лише людей і тварин рятують з Донеччини. З-під Бахмута на Київщину в село Колонщина переїхали тисячі унікальних саджанців дерев, кущів, квітів.

Розплідник рослин зумів не лише вижити під окупацією, а й вивіз із найгарячішої точки своїх працівників. Оскільки комфортного житла немає, вони розпочали благодійну ініціативу: купи дерево, а за ці гроші переселенцям збудують дім.

Дізнайся про ініціативу більше за посиланням.

У Миколаївському зоопарку фінансування не вистачає навіть на корм. Дивись у нашому матеріалі, як допомогти тваринам.

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