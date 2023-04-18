Ракета впала біля вольєра з білим ведмедем: спогади директора Миколаївського зоопарку про початок великої війни

Від російської жорстокості страждають не лише люди, а й тварини. Вони не можуть себе захистити, самостійно прогодувати, попросити про допомогу чи сховатися у надійному місці. Багато котів та собак разом з нашими захисниками воюють на фронті, але є й інші тварини, яким потрібна допомога.

Мешканці українських зоопарків опинилися у скрутному становищі після початку повномасштабної війни, особливо у прифронтових регіонах. Тварин Миколаївського зоопарку не могли евакуювати, в них закінчувалася їжа, а поруч з ними падали ракети.

Леся Нікітюк під час знімань нового сезону тревел-шоу LeМаршрутка (на Новому каналі) побувала у Миколаєві, відвідала відомий зоопарк та поспілкувалася з його директором.

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Виживання зоопарку на початку повномасштабної війни

Леся Нікітюк зазначила, що Миколаївському зоопарку понад 120 років, і це вже третя війна, яку він переживає. Зараз там живе понад чотири тисячі різних тварин. Евакуювати усіх неможливо, треба велика кількість транспортних кліток.

Директор зоопарку Володимир Топчій згадує початок березня, коли були ще морози, а місто було майже оточене.

— Існувала єдина дорога на Одесу, і та перевантажена. Я розумів: якщо підемо на це, то втратимо тварин. Тому ми нікуди не поїхали й залишились у зоопарку, — розповідає Володимир.

За його словами, перші два-три місяці співробітники ночували у зоопарку, щоб рано вставати, прибирати клітки та годувати тварин.

Уже на четвертий день повномасштабного вторгнення на територію зоопарку прилетіла перша ракета.

Вона впала за два метри від вольєра з білим ведмедем. Бог милував, усі наступні ракети, а загалом їх було вісім, теж падали просто на територію. Ніхто з людей і тварин не постраждав, — сказав директор зоопарку.

Він зазначає, що тварини інколи бувають спокійнішими за людей. Одного разу, коли в Миколаєві стався вибух, Володимир проходив повз вольєр зі слонами. Від гучного звуку він аж присів, а слони навіть вухом не повели і спокійно йшли собі далі.

Вижити тваринам допомогли люди

Коли обстріли Миколаєва посилилися, зоопарк довелося закрити. У тварин закінчувалася їжа, тоді весь світ прийшов на допомогу.

Володимир розповідає, що віртуальні квитки в зоопарк купували і в Америці, і в Японії, і в Австралії.

— Мені писали: “Ми знаємо, що не зможемо відвідати зоопарк, але це наша допомога”. Я не очікував такої підтримки від людей. Хтось приходив і приносив три яблука, хтось приїжджав машиною і привозив кілька тонн, — веде далі він.

Ділиться, що інші люди приносили різні овочі. Так тривало до кінця літа, тому тварин вдалося зберегти.

Українці намагаються не полишати у біді тварин. Раніше ми розповідали про порятунок корів з-під Бахмута. Вдалося врятувати близько 500 тварин.

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