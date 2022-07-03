Путешествия и вдохновение

Новый туристический сбор в Венеции: сколько придется платить, когда начнет действовать и зачем это нужно

Елена Яковлева, редактор сайта 03 июля 2022, 21:30
Венеція запровадить плату за в'їзд у місто на один день
Фото: Unsplash

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