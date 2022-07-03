Новый туристический сбор в Венеции: сколько придется платить, когда начнет действовать и зачем это нужно

Итальянский город Венеция введет плату за въезд для туристов, приезжающих на один день. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Сколько придется заплатить

С 16 января 2023 туристы, которые захотят посетить город на один день, должны будут предварительно зарегистрироваться онлайн и оплатить сбор.

Уполномоченный по туризму отмечает, что это правило будет касаться тех, кто не будет ночевать в гостиницах или других местах проживания.

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Сумма будет составлять €3-10 за человека, в зависимости от времени бронирования и сезона. Нарушителей, не оплативших сбор или ночь в гостинице, будет ждать штраф в размере €300.

Также с сентября городские власти хотят повысить цены на билеты в музеи и речные автобусы, если их будут покупать не онлайн.

Кроме того, муниципалитет рассматривает возможность установки турникетов на всех въездах в Венецию. Однако уполномоченный по туризму заверил, что город останется открытым, а количество билетов не будут ограничивать.

Будут ли исключения?

Да, не всем придется платить. Туристический сбор не касается:

детей в возрасте до шести лет;

людей с инвалидностью;

владельцев жилья в Венеции, которые платят налоги на недвижимость;

жителей региона Венето;

тех, кто родился в Венеции.

Зачем нужны нововведения

Как объясняет уполномоченный по туризму, такие изменения связаны с необходимостью контроля над туристическими потоками.

В пандемию коронавируса Венецию посещали ежедневно более 100 тысяч человек. Как результат — в городе постоянно были пробки и высокая стоимость жилья, еды и других услуг.

Приблизительно четыре из пяти туристов приезжали в популярную туристическую точку всего на один день. Соответственно, они не делали вклад в местный бюджет.

Ожидается, что решение о сборе принесет Венеции новые доходы. Пока в мире ни один город не имеет подобной системы.

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