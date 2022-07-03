Подорожі та натхнення

Новий туристичний збір у Венеції: скільки доведеться платити, коли почне діяти та навіщо це потрібно

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Липня 2022, 21:30
Венеція запровадить плату за в'їзд у місто на один день
Фото: Unsplash

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