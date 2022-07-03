Новий туристичний збір у Венеції: скільки доведеться платити, коли почне діяти та навіщо це потрібно

Італійське місто Венеція запровадить плату за в’їзд для туристів, які приїжджатимуть на один день. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Скільки доведеться платити

З 16 січня 2023 року туристи, які захочуть відвідати місто на один день, повинні будуть попередньо зареєструватись онлайн та сплатити збір.

Уповноважений з питань туризму зазначає, що це правило стосуватиметься тих, хто не ночуватиме в готелях чи інших місцях проживання.

Зараз також дивляться

Сума становитиме €3-10 за людину, залежно від часу бронювання та сезону. Порушників, які не оплатили збір або ніч у готелі, чекатиме штраф у розмірі €300.

Також з вересня міська влада хоче підвищити ціни на квитки в музеї та річкові автобуси, якщо їх купуватимуть не онлайн.

Крім того, муніципалітет розглядає можливість встановлення турнікетів на всіх в’їздах до Венеції. Проте уповноважений з питань туризму запевнив, що місто залишиться відкритим, а кількість квитків не обмежуватимуть.

Чи є винятки?

Так, платити доведеться не всім. Туристичний збір не стосуватиметься:

дітей до шести років;

людей з інвалідністю;

власників житла у Венеції, які сплачують податки на нерухомість;

мешканців регіону Венето;

тих, хто народився у Венеції.

Навіщо це потрібно

Як пояснює уповноважений з питань туризму, такі зміни пов’язані з необхідністю контролю над туристичними потоками.

До пандемії коронавірусу Венецію відвідували щодня понад 100 тисяч людей. Як результат — у місті постійно були затори та висока вартість житла, їжі та інших послуг.

Приблизно чотири з п’яти туристів приїжджали до популярної туристичної точки лише на один день. Відповідно, вони не робили внесок у місцевий бюджет.

Очікується, що рішення встановити збір принесе Венеції нові доходи. Наразі у світі жодне місто не має подібної системи.

Раніше українці могли вибрати практично будь-який напрямок для літньої подорожі. Найшвидше було літаком. Нині ж активніше курсують потяги до Європи. Читай, куди можна виїхати залізницею з України, за яким розкладом курсують потяги та які ціни на квитки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!