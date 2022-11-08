Помощь ВСУ от казино Slots City: как азартные игры вносят свой вклад в победу

Онлайн казино Slots City делает усиленный вклад во всеобщую Победу. С первых дней войны, изменив свой стиль работы, эта организация объявила о благотворительной акции в помощь войскам Вооруженных сил Украины.

Ее суть состоит в том, что посетители онлайн казино Slots City, при внесении депозита для игры в игровые автоматы, автоматически отчисляют 10 гривен на армейские нужды.

Таким образом, благодаря азартным игрокам, компания почти сразу после начала войны получила возможность передать военным миллион гривен.

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Что такое фонд Слотс Сити

Как и любая другая серьезная организация, имеющая дело с большими денежными потоками, представители наземного казино Слотс Сити решили создать специальный фонд Slots City Foundation.

Там проводится основная работа, суть которой сможет увидеть каждый желающий. Формируются заявки на заказ, проводится поиск партнеров, также можно увидеть подробный отчет о проделанной работе и использованных деньгах.

Стоит отметить, что деятельность онлайн казино Slots City очень разносторонняя. Прежде часть полученных средств ее представители перечисляют непосредственно на армию.

Так, например, благодаря депозитам любителей игровых автоматов за весь период своей деятельности компания Слотс Сити смогла передать ВСУ более 7 млн ​​гривен. Причем, только за июнь общая сумма на благотворительность составляла 2 675 800 гривен.

Как сам фонд Slots City помогает военным

Работа наземного казино Слотс Сити в плане помощи нашей армии проводится очень прозрачно. Тем более что только перечислением средств она не ограничивается. Представители компании постоянно находятся в контакте с конкретными бригадами или военными, которые оперативно информируют их о своих нуждах.

В частности, сбор подобных заявок постоянно проводится и на сайте фонда Слотс Сити.

Согласно этим заявкам, работники фонда ищут возможные и невозможные резервы, закупая все то, что так необходимо нашим защитникам и защитницам – дроны, тепловизоры, рации, снайперское снаряжение и т.д.

Большое внимание уделяется и автомобильной технике: только за июнь для ВСУ было закуплено семь транспортных средств, в том числе один грузовик. Также организуется и заказывается ремонт техники у специалистов.

Значительный вклад вносит организация и в плане помощи вынужденным переселенцам и беженцам. Для них периодически закупается качественная гуманитарная помощь.

Все, что покупается или ремонтируется, обязательно передается непосредственно в руки самим военным.

Так, например, наземное казино Slots City смогло помочь 35 отдельным бригадам морской пехоты, 61 и 93 бригаде ВСУ, 114, 122 ТРО Вооруженных сил Украины, а также 94 и 228 батальона ТРО ВСУ.

Отдельная благодарность компании – от снайперов ССО за профессиональное снаряжение.

Итак, любители игровые автоматы могут проводить свободное время интересно и с пользой для армии. Ведь внося депозит в казино, ты целенаправленно помогаешь нашей армии приближать ожидаемую победу, а также получишь Слотс Сити казино бонус за регистрацию.

Но помни, что играть нужно ответственно и не довести это до фанатизма. Раньше мы рассказывали, почему люди становятся игроманами, и как не попасться на крючок.