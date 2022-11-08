Допомога ЗСУ від казино Slots City: як азартні ігри роблять свій внесок в перемогу

Онлайн казино Slots City робить посилений внесок в загальну Перемогу. З перших днів війни, змінивши свій стиль роботи, ця організація оголосила про благодійну акцію на допомогу військам Збройних сил України.

Її суть полягає в тому, що відвідувачі онлайн казино Slots City, при внесенні депозиту для гри в ігрові автомати, автоматично відраховують 10 гривень на армійські потреби.

Таким чином, завдяки азартним гравцям, компанія майже відразу після початку війни отримала змогу передати військовим мільйон гривень.

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Що таке фонд Слотс Сіті

Як і будь-яка інша серйозна організація, яка має справу з великими грошовими потоками, представники наземного казино Слотс Сіті вирішили створити спеціальний фонд Slots City Foundation.

Саме там проводиться основна робота, суть якої зможе побачити кожен охочий. Формуються заявки на замовлення, проводиться пошук партнерів, також можна побачити детальний звіт про проведену роботу та використані гроші.

Варто відзначити, що діяльність онлайн казино Slots City надзвичайно різностороння. Насамперед частину отриманих коштів її представники перераховують безпосередньо на армію.

Так, наприклад, завдяки депозитам любителів ігрових автоматів за весь період своєї діяльності компанія Слотс Сіті змогла передати для ЗСУ понад 7 млн гривень. Причому лише за червень загальна сума на доброчинність складала 2 675 800 гривень.

Як сам фонд Slots City допомагає військовим

Робота наземного казино Слотс Сіті у плані допомоги нашій армії проводиться надзвичайно прозоро. Тим більше, що лише перерахуванням коштів вона не обмежується. Представники компанії постійно перебувають у контакті з конкретними бригадами або ж військовими, які оперативно інформують їх про свої потреби.

Зокрема збір подібних заявок постійно проводиться і на сайті фонду Слотс Сіті.

Відповідно до цих заявок, працівники фонду шукають можливі й неможливі резерви, закуповуючи все те, що так необхідно нашим хлопцям та дівчатам – дрони, тепловізори, рації, снайперське спорядження тощо.

Велика увага приділяється й автомобільній техніці: лише за червень для ЗСУ було закуплено сім транспортних засобів, зокрема одну вантажівку. Також організовується та замовляється ремонт техніки у спеціалістів.

Значний внесок робить організація і в плані допомоги вимушеним переселенцям та біженцям. Для них періодично закуповується якісна гуманітарна допомога.

Все, що купується або ремонтується, неодмінно передається безпосередньо в руки самим військовим.

Так, наприклад, наземне казино Slots City змогло допомогти 35 окремим бригадам морської піхоти, 61 та 93 бригаді ЗСУ, 114, 122 ТРО Збройних сил України, а також 94 та 228 батальйонам ТРО ЗСУ.

Окрема подяка компанії – від снайперів ССО за професійне спорядження.

Отже, той, хто любить ігрові автомати, може проводити вільний час цікаво і з користю для армії. Адже, вносячи депозит в казино, ти цілеспрямовано допомагаєш нашій армії наближати очікувану перемогу, а також отримаєш Слотс Сіті казино бонус за реєстрацію.

Але пам’ятай, що грати потрібно відповідально і не довести це до фанатизму. Раніше ми розповідали, чому люди стають ігроманами та як не втрапити на гачок..