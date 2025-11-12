Тишина, море и 500 евро в месяц: остров в Греции привлекает новых жителей

На крошечном острове Антикифера в Эгейском море живут всего несколько десятков человек. Теперь местные власти решили бороться с вымиранием деревни необычным способом: тем, кто переедет жить на остров, будут платить 500 евро (примерно 22 тысячи гривен) в месяц на протяжении трех лет. Всего семья сможет получить 18 тысяч евро (более 790 тысяч гривен).

Об этом пишет Daily Express.

Остров, где осталось лишь 24 жителя

Финансовую поддержку берет на себя Греческая православная церковь, которая стремится возродить жизнь на Антикифере — сейчас на острове живут всего 24 постоянных жителя, хотя летом население увеличивается до 65.

Еще 40 лет назад здесь проживало более 300 человек, однако большинство молодых островитян уехали в поисках работы.

Нам нужны молодые семьи, чтобы Антикифера снова наполнилась детскими голосами, — говорил мэр острова Андреас Хархалакис.

После 24-летнего перерыва на острове снова открылась школа — благодаря молодой семье, переехавшей сюда в прошлом году. По данным Greek City Times, в 2023 году на Антикиферу уже переселились четыре семьи.

Кому отдадут предпочтение

Предпочтение, вероятно, отдадут людям с полезными профессиями — рыбакам, пекарям, строителям. Ведь на острове — всего одна кофейня, которая одновременно служит и продуктовым магазином, а также единственный хостел, где останавливаются туристы.

Антикифера занимает площадь всего девять квадратных миль. Это место известно дикой природой, скалистыми берегами, тишиной и покоем, которые, по словам отставного генерала Янниса Цинакаса, невозможно найти больше нигде в мире.

Добраться можно только на пароме

Археологи нашли здесь следы поселений, датируемые IV тысячелетием до нашей эры, а добраться до острова и сегодня можно лишь на пароме — с соседнего острова Китира или из порта Киссамос на Крите.

Как отмечает греческая компания Elxis, дома для новых жителей еще не построены, поэтому прием заявок пока не открыт. Однако интерес к проекту уже велик — и, похоже, тихая Антикифера готовится к новой жизни.

