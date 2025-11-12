Тиша, море й 500 євро на місяць: острів у Греції заманює нових мешканців

На крихітному острові Антикітера в Егейському морі — лише кілька десятків мешканців. Тепер місцева громада вирішила боротися з вимиранням села незвичним способом: тим, хто переїде жити на острів, платитимуть 500 євро (приблизно 22 тисячі гривень) на місяць упродовж трьох років. Загалом родина може отримати 18 тисяч євро (понад 790 тисяч гривень).

Про це пише Daily Express.

Острів, де залишилося лише 24 мешканці

Фінансову підтримку бере на себе Грецька православна церква, яка прагне відродити життя на Антикітері — острів нині має лише 24 постійних жителі, хоча влітку населення зростає до 65.

Ще 40 років тому тут мешкало понад 300 людей, однак більшість молодих остров’ян виїхали в пошуках роботи.

Нам потрібні молоді сім’ї, аби Антикітера знову наповнилася дитячими голосами, — казав мер острова Андреас Хархалакіс.

Після 24-річної перерви на острові знову відкрилася школа — завдяки молодій родині, що переїхала сюди минулого року. За даними Greek City Times, у 2023-му до Антикітери вже переселилися чотири сім’ї.

Кому віддадуть перевагу

Перевагу, ймовірно, надаватимуть людям з корисними професіями — рибалкам, пекарям, будівельникам. Адже на острові — лише одна кав’ярня, яка водночас є продуктовим магазином, і єдиний хостел, де зупиняються туристи.

Антикітера має площу лише дев’ять квадратних миль. Це місце славиться дикою природою, скелястими узбережжями, тишею та спокоєм, який, за словами генерала у відставці Янніса Цінакаса, неможливо знайти більше ніде у світі.

Дістатися до острова можна лише поромом

Археологи виявили тут сліди поселень ще з IV тисячоліття до нашої ери, а от дістатися сюди й нині можна лише поромом — із сусіднього острова Кітіра або з порту Кіссамос на Криті.

Як зазначає грецька компанія Elxis, будинки для нових мешканців ще не збудовані, тому заявки поки не відкриті. Однак інтерес до проекту вже великий — і, схоже, тихі Антикітери готуються до нового життя.

